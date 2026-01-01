Labour Law: पगार, भत्ते आणि ग्रॅच्युइटी आता नवीन कामगार संहितेत कशी मोजली जाणार? कामगार मंत्रालयाकडून मसुदा नियम जाहीर

भारतात नोकरदारांसाठी पगार, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीबाबत गोंधळ बराच काळापासून आहे. त्याचे कारण चार नवीन कामगार संहिता होती. जे कायदा बनले होते परंतु त्यांचे नियम पूर्णपणे अंमलात आणले गेले नव्हते. आता सरकारने हा गोंधळ मोठ्या प्रमाणात दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामगार मंत्रालयाने नवीन कामगार संहितेच्या अंतर्गत मसुदा नियम आणि संबंधित प्रश्न आणि उत्तरे सार्वजनिक केली आहेत. .या मसुदा नियमांद्वारे, सरकारने भविष्यात तुमचा पगार कसा मोजला जाईल, कोणता पगार मानला जाईल आणि कोणत्या आधारावर ग्रॅच्युइटी मोजली जाईल हे स्पष्टपणे सूचित केले आहे. या बदलांचा परिणाम लाखो कर्मचाऱ्यांवर होईल, ज्यात पगारदार, कंत्राटी आणि निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. कंपन्यांना त्यांच्या पगाराच्या रचनेत आणि लेखांकनातही महत्त्वपूर्ण बदल करावे लागतील..Tobacco Excise Duty: सिगारेट आणि पान मसाला खाणाऱ्यांना मोठा झटका! नवा कर लागू होणार; पण कधीपासून? तारीख आली समोर.आतापर्यंत भारतातील वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांमध्ये वेतनाच्या वेगवेगळ्या व्याख्या होत्या. काहींनी फक्त मूळ पगार, काहींनी महागाई भत्ता आणि काहींनी संपूर्ण पगार हा आधार मानला. पहिल्यांदाच, नवीन कामगार संहिता देशभरात वेतनाची एकसमान व्याख्या स्थापित करतात. जी सर्व कायद्यांमध्ये लागू असेल. सरकारचा असा विश्वास आहे की, यामुळे गोंधळ दूर होईल आणि कर्मचाऱ्यांना अधिक सामाजिक सुरक्षा मिळेल..मसुद्याच्या नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की, पगारात प्रामुख्याने मूळ वेतन, महागाई भत्ता (डीए) आणि रिटेनिंग अलाउन्स असेल. याव्यतिरिक्त एक महत्त्वाचा नियम जोडण्यात आला आहे. जो सामान्यतः ५० टक्के नियम म्हणून ओळखला जातो. या नियमानुसार, भत्ते कर्मचाऱ्याच्या एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. समजा तुमचा एकूण पगार ६०,००० किंवा ७०,००० रुपये आहे, परंतु तुमचा मूळ पगार खूपच कमी आहे आणि उर्वरित रक्कम विविध भत्त्यांमध्ये दाखवली आहे. .आता नवीन नियमात असे म्हटले आहे की, तुमच्या पगाराच्या अर्ध्या भागाला पगार मानले जाईल. जर कंपन्यांनी जास्त भत्ते दाखवले तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम तुमच्या पगारात आपोआप जोडली जाईल. याचा थेट फायदा असा आहे की पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी जास्त रकमेवर मोजली जाईल. आतापर्यंत अनेक कंपन्यांनी पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचा भार कमी करण्यासाठी जाणूनबुजून मूळ वेतन कमी ठेवले होते. नवीन नियमांमुळे हे कठीण होईल. म्हणूनच सरकार या बदलाला कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठे पाऊल म्हणत आहे..8th Pay Commission : आठवा वेतन आजपासून लागू,सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार? जाणून घ्या .कोणत्या देयके पगाराचा भाग मानली जाणार नाहीत हे देखील मसुद्यात स्पष्ट केले आहे. कामगिरीशी संबंधित प्रोत्साहने, ईएसओपी, परिवर्तनीय वेतन आणि खर्चाची परतफेड पगारात समाविष्ट केली जाणार नाही. रजा रोख रक्कम देणे हे भत्त्यांचा भाग नसल्याचे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांमधील सुरू असलेला वाद मोठ्या प्रमाणात दूर झाला आहे..सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे ग्रॅच्युइटी. नवीन प्रणालीनुसार, ग्रॅच्युइटीची गणना आता केवळ मूळ पगारावर केली जाणार नाही, तर ती शेवटच्या मिळालेल्या पगारावर केली जाईल. पगाराची व्याख्या विस्तारली असल्याने, भत्त्यापेक्षा जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी आपोआप वाढू शकते. या मसुद्यात असेही स्पष्ट केले आहे की, नवीन ग्रॅच्युइटी नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाहीत. ही प्रणाली २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. याचा अर्थ असा की या तारखेनंतर नोकरी सोडणाऱ्या किंवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन नियमांनुसार ग्रॅच्युइटी मिळेल..निश्चित मुदतीच्या आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. नवीन वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) नुसार, निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना आता पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. जर त्यांचा करार पूर्ण झाला तर त्यांना फक्त एक वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळेल. या बदलामुळे एक किंवा दोन वर्षांच्या करारावर काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कंपन्यांसाठी, या बदलांचा अर्थ वाढलेला खर्च आणि नवीन लेखा जबाबदाऱ्या आहेत. .ग्रॅच्युइटी दायित्व आता जास्त असू शकते आणि कंपन्यांना हे त्यांच्या आर्थिक विवरणांमध्ये वेळेवर प्रतिबिंबित करावे लागेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने २१ नोव्हेंबर २०२५ नंतर कंपनी सोडली तर वाढीव ग्रॅच्युइटी त्या वर्षाच्या खात्यांमध्ये प्रतिबिंबित होईल. या मसुद्यात ओव्हरटाईमबाबत कडक तरतुदी देखील समाविष्ट आहेत. आठवड्यातून ४८ तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास दुप्पट वेतन आकारले जाईल. दीर्घकाळ अखंड काम करण्यास मनाई असेल आणि विश्रांतीचा कालावधी अनिवार्य असेल. .Gold Silver Price Drop : नववर्षाची सुरुवात गोड! सोने-चांदी दरात घसरण, सोन्या चांदीचे जाणून घ्या भाव.काही क्षेत्रांमध्ये, वृद्ध कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय तपासणी आणि मुलांसाठी पाळणाघरांबाबतही नियम जोडले गेले आहेत. एकंदरीत, नवीन कामगार संहितेचा उद्देश पगार प्रणाली पारदर्शक करणे आहे. सुरुवातीला घरी घेऊन जाण्याचा पगार लक्षणीयरीत्या बदलणार नाही. परंतु पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्ती लाभ यासारखे दीर्घकालीन फायदे मजबूत केले जातील. हे नियम सध्या मसुदा स्वरूपात आहेत आणि अभिप्रायाच्या आधारे बदलू शकतात, हे निश्चित आहे की भविष्यात पगार आणि ग्रॅच्युइटीबाबतचा खेळ पूर्णपणे बदलेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 