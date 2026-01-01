Sakal Money

Labour Law: पगार, भत्ते आणि ग्रॅच्युइटी आता नवीन कामगार संहितेत कशी मोजली जाणार? कामगार मंत्रालयाकडून मसुदा नियम जाहीर

New Labour Code: नवीन कामगार संहितांच्या मसुदा नियमांमध्ये पगार, भत्ते आणि ग्रॅच्युइटीची गणना स्पष्ट करण्यात आली आहे. नवीन वेतन व्याख्या आणि ५०% नियम कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा मजबूत करेल.
New Labour Code

New Labour Code

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतात नोकरदारांसाठी पगार, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीबाबत गोंधळ बराच काळापासून आहे. त्याचे कारण चार नवीन कामगार संहिता होती. जे कायदा बनले होते परंतु त्यांचे नियम पूर्णपणे अंमलात आणले गेले नव्हते. आता सरकारने हा गोंधळ मोठ्या प्रमाणात दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामगार मंत्रालयाने नवीन कामगार संहितेच्या अंतर्गत मसुदा नियम आणि संबंधित प्रश्न आणि उत्तरे सार्वजनिक केली आहेत.

Loading content, please wait...
salary
Labor Laws
Labor Policy

Related Stories

No stories found.