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ICL FINCORP कडून 10 ऑगस्टपासून NCD इश्यू; 12.25 टक्क्यांपर्यंत प्रभावी परतावा

NCD Offers Interest Rates Up to 12.25 Percent: CL FINCORP चा नवीन सिक्योर्ड रिडीमेबल NCD इश्यू 10 ऑगस्ट ते 21 ऑगस्ट 2026 दरम्यान खुला आहे. ₹1,000 दर्शनी मूल्याच्या NCD मध्ये 10.00% ते 12.25% पर्यंत व्याजदर आणि 13 ते 72 महिन्यांचे कालावधी उपलब्ध आहेत.
ICL FINCORP

ICL FINCORP

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आर्थिक क्षेत्रातील 35 वर्षांची विश्वासाची परंपरा पुढे नेत ICL FINCORP ने 10 ऑगस्ट 2026 पासून सुरू होणाऱ्या आपल्या नवीन सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) च्या सार्वजनिक इश्यूची घोषणा केली आहे. या गुंतवणूक पर्यायातून 12.25 टक्क्यांपर्यंत प्रभावी परतावा मिळू शकतो. स्थिरता, सुरक्षितता आणि गुंतवणुकीच्या कालावधीत लवचिकता शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा पर्याय तयार करण्यात आला आहे.

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