ICL FINCORP कडून 10 ऑगस्टपासून NCD इश्यू; 12.25 टक्क्यांपर्यंत प्रभावी परतावा

आर्थिक क्षेत्रातील 35 वर्षांची विश्वासाची परंपरा पुढे नेत ICL FINCORP ने 10 ऑगस्ट 2026 पासून सुरू होणाऱ्या आपल्या नवीन सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) च्या सार्वजनिक इश्यूची घोषणा केली आहे. या गुंतवणूक पर्यायातून 12.25 टक्क्यांपर्यंत प्रभावी परतावा मिळू शकतो. स्थिरता, सुरक्षितता आणि गुंतवणुकीच्या कालावधीत लवचिकता शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा पर्याय तयार करण्यात आला आहे..यापूर्वीच्या NCD इश्यूला गुंतवणूकदारांकडून मिळालेल्या चांगल्या प्रतिसादाबद्दल कंपनीने आभार व्यक्त केले आहेत. गुंतवणूकदारांनी दाखवलेला विश्वास हा स्थिर, विश्वासार्ह आणि दर्जेदार आर्थिक सेवा देण्याच्या कंपनीच्या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा आधार असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.हा NCD इश्यू 21 ऑगस्ट 2026 पर्यंत खुला राहणार आहे. या इश्यूला CRISIL BBB-/STABLE रेटिंग मिळाले आहे. प्रत्येक NCD चे दर्शनी मूल्य ₹1,000 आहे..शेअर बाजार : फ्रंटियर स्प्रिंग्ज (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. १४०६).या इश्यूमध्ये 10 योजना (10 ISINs) उपलब्ध आहेत. त्यांचा कालावधी 13, 24, 36, 60 आणि 72 महिने असा आहे. यामध्ये मासिक, वार्षिक आणि संचयी परतावा असे पर्याय उपलब्ध आहेत. व्याजदर 10.00 टक्क्यांपासून 12.25 टक्क्यांपर्यंत आहेत.या NCD मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी किमान अर्जाची रक्कम ₹10,000 (10 NCDs) आहे. त्यानंतर 1 NCD च्या पटीत गुंतवणूक करता येईल..या इश्यूमधून मिळणाऱ्या निधीचा वापर ICL FINCORP च्या विकासाच्या योजनांना बळकटी देण्यासाठी तसेच देशभरातील सर्व भागधारकांना आणि ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा दर्जा आणखी सुधारण्यासाठी केला जाणार आहे. विश्वासार्ह, नाविन्यपूर्ण आणि ग्राहककेंद्रित आर्थिक सेवा देण्याची कंपनीची बांधिलकी या माध्यमातून पुन्हा अधोरेखित होत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे..म्युच्युअल फंड : ‘एसआयपी’ आणि ‘स्टेप-अप एसआयपी’ का ठरतात प्रभावी? .35 वर्षांची परंपरा असलेली ICL FINCORP ही कंपनी अधिवक्ता के. जी. अनिलकुमार, चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. कंपनीची उपस्थिती सध्या 13 राज्यांमध्ये आहे. यामध्ये केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, राजस्थान आणि बिहार या राज्यांचा समावेश आहे. कंपनी देशभरातील आपली उपस्थिती वेगाने वाढवत आहे.याशिवाय कंपनीची सहाय्यक संस्था सेलम इरोड इन्व्हेस्टमेंट्स ही BSE वर सूचीबद्ध असलेली नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) आहे. या कंपनीमुळे ICL समूहाची कार्यक्षमता आणखी मजबूत झाली आहे..गोल्ड लोन, हायर परचेस लोन आणि बिझनेस लोन या प्रमुख आर्थिक सेवांबरोबरच ICL समूहाने प्रवास, फॅशन आणि डायग्नोस्टिक्स या क्षेत्रांतही विस्तार केला आहे.या नवीन NCD इश्यूच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगती, सुरक्षितता आणि दीर्घकालीन मूल्यनिर्मितीच्या या प्रवासात गुंतवणूकदारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कंपनीने केले आहे.अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या ICL FINCORP शाखेशी संपर्क साधता येईल.अर्जाचा फॉर्म डाउनलोड करण्यासाठी पाहा: www.iclfincorp.comअधिक माहितीसाठी संपर्क:+91 85890 20137, +91 85890 20186.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.