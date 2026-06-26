Sakal Money

हवाई प्रवास होणार महाग? एअरलाइन्स आर्थिक संकटात; ICRA चा मोठा इशारा, प्रवाशांना बसू शकतो फटका

Flight Tickets: आयसीआरएने आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये भारतीय विमान कंपन्यांचा अंदाजित तोटा ३६,०००-३८,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. मध्य-पूर्वेतील संकट यामुळे प्रवासी मागणी आणि नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
Flight Tickets

Flight Tickets

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

या आर्थिक वर्षात भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला आणखी मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागू शकते. रेटिंग एजन्सी आयसीआरएने (ICRA) आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (FY27) साठी भारतीय विमान कंपन्यांच्या निव्वळ तोट्याचा अंदाज ३६,००० ते ३८,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की, रुपयाचे अवमूल्यन, विमान इंधनाच्या वाढलेल्या किमती, विमान भाड्याने घेण्याचा वाढता खर्च आणि पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे प्रवासी मागणीत झालेली घट यामुळे विमान कंपन्यांवरील दबाव वाढेल.

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