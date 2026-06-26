हवाई प्रवास होणार महाग? एअरलाइन्स आर्थिक संकटात; ICRA चा मोठा इशारा, प्रवाशांना बसू शकतो फटका

या आर्थिक वर्षात भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला आणखी मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागू शकते. रेटिंग एजन्सी आयसीआरएने (ICRA) आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (FY27) साठी भारतीय विमान कंपन्यांच्या निव्वळ तोट्याचा अंदाज ३६,००० ते ३८,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की, रुपयाचे अवमूल्यन, विमान इंधनाच्या वाढलेल्या किमती, विमान भाड्याने घेण्याचा वाढता खर्च आणि पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे प्रवासी मागणीत झालेली घट यामुळे विमान कंपन्यांवरील दबाव वाढेल..ICRA ने यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०२७ साठी विमान कंपन्यांना ११,००० ते १२,००० कोटी रुपयांचा तोटा होण्याचा अंदाज वर्तवला होता. खर्चात सतत होणारी वाढ लक्षात घेता, एजन्सीने आता हा अंदाज वाढवून ३६,००० ते ३८,००० कोटी रुपये केला आहे. एजन्सीचे म्हणणे आहे की, विमान कंपन्या तिकीट दर वाढवून वाढत्या खर्चाचा संपूर्ण भार प्रवाशांवर टाकू शकणार नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या तोट्यात आणखी वाढ होईल..PF, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट... १ जुलैपासून 'हे' ५ आर्थिक नियम बदलणार; थेट तुमच्या खिशावर परिणाम होणार.आयसीआरएच्या (ICRA) मते, फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस पश्चिम आशियामध्ये सुरू झालेल्या संघर्षामुळे हवाई प्रवासावर परिणाम होत आहे. यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूक मंदावण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्यामुळे विमानांचे भाडे, देखभाल आणि इतर परदेशी देयके महाग झाली आहेत. एटीएफच्या वाढलेल्या किमतींमुळे विमान कंपन्यांच्या परिचालन खर्चात आणखी वाढ झाली आहे..ICRA ने आर्थिक वर्ष २०२६ साठीचा आपला अंदाजही सुधारित केला आहे. पूर्वी १७,००० ते १८,००० कोटी रुपयांच्या तोट्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, तो आता ३२,००० ते ३४,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामागे रुपयाचे तीव्र अवमूल्यन, कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि प्रवासी वाहतुकीत अपेक्षेपेक्षा कमी झालेली वाढ ही कारणे असल्याचे म्हटले जात आहे. ICRA ने आर्थिक वर्ष २०२७ साठीचे आपले देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीचे अंदाजही कमी केले आहेत. .मे २०२६ मध्ये देशांतर्गत प्रवाशांची संख्या वार्षिक ११.३% ने वाढून १.५६ कोटी झाली, परंतु एजन्सीने संपूर्ण वर्षासाठीचा आपला देशांतर्गत वाहतूक वाढीचा अंदाज ६-८% वरून ३-६% पर्यंत कमी केला आहे. त्याचप्रमाणे, आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीचे अंदाज ८-१०% वरून ०-३% पर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२६ मध्ये, पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारतीय विमान कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीत ३९% घट नोंदवली गेली. ICRA नुसार, १ जून २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या ATF च्या किमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २६.९% नी जास्त होत्या. .Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! 165 दिवसांतील सर्वात स्वस्त दर; जूनमध्ये 16 हजारांची घसरण; जाणून घ्या आजचा भाव.आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीतील ATF च्या सरासरी किमती गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत २२.८% नी जास्त होत्या. याव्यतिरिक्त, नवीन विमानांच्या वितरणात वाढ झाल्यामुळे भाड्याचा खर्च वाढेल. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्यामुळे विमानांचे भाडे आणि देखभालीचा खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मे २०२६ मध्ये, विमान कंपन्यांनी त्यांच्या उड्डाण क्षमतेत वार्षिक ५.१% ने वाढ केली आणि या कालावधीत देशांतर्गत उड्डाणांचा प्रवासी भार घटक ८८.८% होता, जो गेल्या वर्षीच्या ८३.९% आणि एप्रिल २०२६ मधील ८२% पेक्षा चांगला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.