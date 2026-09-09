Sakal Money

Bank Privatization: 'ही' सरकारी बँक होणार खासगी! कधीही घोषणा होण्याची शक्यता, निर्णय अंतिम टप्प्यात

Fairfax Financial Emerges as Frontrunner as IDBI Bank Strategic Disinvestment Enters Final Stage: सुरुवातीच्या बोली सरकार ठरवलेल्या रिझर्व्ह प्राईसपेक्षा कमी असल्याने बोलीदारांना त्यांचे प्रस्ताव सुधारण्याची संधी देण्यात आली होती.
IDBI Bank sale

IDBI Bank sale

esakal

संतोष कानडे
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Government and LIC Prepare: मागील पाच वर्षांपासून सुरू असलेली आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ मिळून या बँकेतील आपली ६०.७२ टक्के हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारीत असून, लवकरच या व्यवहाराची औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

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