Bank Privatization: 'ही' सरकारी बँक होणार खासगी! कधीही घोषणा होण्याची शक्यता, निर्णय अंतिम टप्प्यात

Government and LIC Prepare: मागील पाच वर्षांपासून सुरू असलेली आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ मिळून या बँकेतील आपली ६०.७२ टक्के हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारीत असून, लवकरच या व्यवहाराची औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे..ही बँक विकत घेण्याच्या शर्यतीत कॅनडाच्या प्रेम वत्स यांच्या मालकीची फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स ही कंपनी सर्वात आघाडीवर आहे. फेअरफॅक्सने बँकेसाठी सुमारे ५३,००० कोटी रुपयांच्या मूल्यांकनाचा सुधारित प्रस्ताव सादर केला आहे..४३ दिवस स्वाती नक्षत्रात राहणार शुक्र; कुंभ राशीसह चार राशींच्या आयुष्यात येणार सुख-समृद्धी; नोकरी अन् व्यवसायात मोठा फायदा.वर्ष २०२१ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत नियामक मंजुऱ्या आणि बोलींच्या चढ-उतारामुळे अनेक वेळा अडथळे आले होते. सुरुवातीच्या बोली सरकार ठरवलेल्या रिझर्व्ह प्राईसपेक्षा कमी असल्याने बोलीदारांना त्यांचे प्रस्ताव सुधारण्याची संधी देण्यात आली होती..Duleep Trophy Final: कर्णधार ईशान किशन पुन्हा चमकला, पण शतक थोडक्यात हुकलं; पडिक्कलनं घेतला शानदार कॅच; Video.ताज्या अहवालानुसार, फेअरफॅक्सने आपल्या प्रस्तावात सुधारणा करत प्रति शेअर सुमारे ८१ रुपयांची बोली लावली आहे. या दरानुसार बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सेदारीचे एकूण मूल्य सुमारे ५३,००० कोटी रुपये होते. या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीअंतर्गत केंद्र सरकार आपली ३०.४८ टक्के हिस्सेदारी, तर एलआयसी आपली ३०.२४ टक्के हिस्सेदारी विकणार आहे..फेअरफॅक्सचा हा नवीन सुधारित प्रस्ताव बँकेच्या योग्य मूल्यांकनाशी जुळणारा आहे की नाही, याची पडताळणी सध्या सरकार करत आहे. सर्व बाबींची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर या कराराची अधिकृत घोषणा करण्याची तारीख निश्चित केली जाईल.