Rental Home Rules : दहा वर्षे एकाच ठिकाणी भाड्याने राहिले तर ते घर भाडेकरुचे होते? 'मालकी हक्का'चा कायदा सांगतो जर तुम्ही...

India And Maharashtra Rent Control Act : जर एखादा भाडेकरू 10 वर्षे सलग एकाच ठिकाणी भाड्याने राहिला तर नंतर ते घर त्याच व्यक्तीचे होते का? जाणून घ्या कायदा काय सांगतो
Tenant Ownership After 10 Years, Adverse Possession Tenants, Maharashtra Rent Control Act

Tenant Ownership After 10 Years, Adverse Possession Tenants, Maharashtra Rent Control Act

Saisimran Ghashi
Updated on

दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ भाड्याने राहिल्यास घर भाडेकरूच्या मालकीचे होते का, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात भीती किंवा आशा निर्माण करतो. खरं तर भारतीय कायद्यानुसार भाडेकरार (Rent Agreement) हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संबंध स्पष्ट करतो. अनेकदा जुन्या कायद्यांच्या संदर्भाने 'प्रतिकूल ताबा' (Adverse Possession) सारख्या संज्ञा वापरल्या जातात परंतु आधुनिक गृहनिर्माण कायद्यांनी घरमालकांचे हित जपण्यासाठी आणि भाडेकरूंना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी अनेक बदल केले आहेत. 

