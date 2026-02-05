Rental Home Rules : दहा वर्षे एकाच ठिकाणी भाड्याने राहिले तर ते घर भाडेकरुचे होते? 'मालकी हक्का'चा कायदा सांगतो जर तुम्ही...

दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ भाड्याने राहिल्यास घर भाडेकरूच्या मालकीचे होते का, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात भीती किंवा आशा निर्माण करतो. खरं तर भारतीय कायद्यानुसार भाडेकरार (Rent Agreement) हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संबंध स्पष्ट करतो. अनेकदा जुन्या कायद्यांच्या संदर्भाने 'प्रतिकूल ताबा' (Adverse Possession) सारख्या संज्ञा वापरल्या जातात परंतु आधुनिक गृहनिर्माण कायद्यांनी घरमालकांचे हित जपण्यासाठी आणि भाडेकरूंना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी अनेक बदल केले आहेत. .मालकी हक्क आणि प्रतिकूल ताबा (Adverse Possession)भारतीय कायद्यानुसार जर एखादी व्यक्ती एखाद्या मालमत्तेवर सलग १२ वर्षे मालकाच्या संमतीशिवाय, उघडपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याविना राहत असेल तर ती व्यक्ती 'प्रतिकूल ताबा' नियमांतर्गत मालकी हक्काचा दावा करू शकते. मात्र भाडेकरूच्या बाबतीत हा नियम लागू होणे अत्यंत कठीण असते. कारण भाडेकरू हा मालकाच्या संमतीने (भाडे कराराद्वारे) तिथे राहत असतो. जोपर्यंत तुम्ही दरमहा भाडे देता आणि मालक-भाडेकरूचे नाते कागदोपत्री मान्य करता तोपर्यंत तुम्ही त्या जागेवर मालकी हक्क सांगू शकत नाही मग तुम्ही तिथे १० वर्षे राहा किंवा ५० वर्षे. .Tech Tips : लॅपटॉप अन् कॉम्प्युटर खराब होऊ नये असं वाटतं ना? मग कीबोर्डच्या 'या' 10 बटणांना अजिबात हात लावू नका.महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ (Maharashtra Rent Control Act)महाराष्ट्रात भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील संबंध या कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जातात. या कायद्यानुसार भाडेकरूने नियमित भाडे भरल्यास आणि करारातील अटी पाळल्यास त्याला घरातून काढणे कठीण असते, परंतु याचा अर्थ तो 'मालक' होतो असा अजिबात नाही. या कायद्यांतर्गत भाडेकरूला 'कायदेशीर भाडेकरू' (Statutory Tenant) म्हणून संरक्षण मिळते ज्यामुळे मालक त्याला बेकायदेशीरपणे बाहेर काढू शकत नाही. मात्र मालकी हक्क मिळवण्यासाठी केवळ वास्तव्य पुरेसे नसते त्यासाठी मालकाचा त्या मालमत्तेवरील ताबा पूर्णपणे सुटलेला असणे आवश्यक असते..Viral : महिलेवर अत्याचार केल्याचा खोटा आरोप, 20 वर्षांपासून तुरुंगात, 43 व्या वर्षी निर्दोष सुटका; बाहेर येताच त्याने...पाहा VIDEO.भाडे कराराचे महत्त्व आणि ११ महिन्यांचा नियमआजकाल बहुतेक घरमालक ११ महिन्यांचा लीव्ह अँड लायसन्स (Leave and License) करार करतात. हा करार भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी केला जातो. जर तुम्ही दर ११ महिन्यांनी करार नूतनीकरण करत असाल तर तुम्ही दरवेळी हे मान्य करत असता की तुम्ही केवळ 'परवानाधारक' आहात आणि मालक दुसरा कोणीतरी आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही कितीही वर्षे राहिलात तरी मालमत्तेवर तुमचा कोणताही कायदेशीर मालकी हक्क निर्माण होत नाही. National Portal of India वर दिलेल्या माहितीनुसार योग्य नोंदणीकृत करार मालकाचे हक्क सुरक्षित ठेवतात. .Photos : ओसाड जमिनीत सापडला १००० वर्ष जुना सांगाडा; 'समाधी' मुद्रा पाहून जगभर सगळेच आश्चर्यचकित, पाहा व्हायरल फोटो.मालकांनी आणि भाडेकरूंनी घ्यायची काळजीजर तुम्ही भाडेकरू म्हणून दीर्घकाळ राहत असाल तर हे लक्षात ठेवा की केवळ राहण्याने तुम्हाला घराची मालकी मिळत नाही. दुसरीकडे घरमालकांनी दर ११ महिन्यांनी Graspune (IGR Maharashtra) या पोर्टलवरून ऑनलाइन नोंदणीकृत करार (Registered Rent Agreement) करणे आवश्यक आहे. तसेच भाड्याची पावती देणे आणि घेणे हे दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की भाडेकरू हा नेहमी भाडेकरूच असतो आणि तो मालकाचा विश्वासघात करून मालकी हक्क मागू शकत नाही जोपर्यंत मालकाने मालमत्ता सोडून दिली आहे असे सिद्ध होत नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.