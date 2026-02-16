Stock Market : नव्या तेजीचा केंद्रबिंदू मिड व स्मॉल कॅप क्षेत्र

गौरव बोरा- शेअर बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषकभारतीय शेअर बाजारात गेल्या काही महिन्यांत लार्ज कॅप कंपन्यांनी स्थिर कामगिरी केली असली, तरी आता बाजाराचा कल हळूहळू मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांकडे वळताना दिसत आहे. गुंतवणूकदारांच्या चर्चांमध्ये आणि व्यवहारांमध्ये या क्षेत्रातील शेअरचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे नव्या तेजीचा केंद्रबिंदू लार्ज कॅप कंपन्यांवरून मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांकडे सरकत असल्याचे चित्र दिसत आहे.लार्ज कॅप कंपन्यांचे मूल्यांकन आधीच उच्चांकी पातळीवर पोचले आहे. त्यामुळे त्यामध्ये पुढील वाढ मर्यादित असू शकते. याउलट मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप अनेक कंपन्या वाढीच्या टप्प्यावर आहेत. त्यांचे उत्पन्न आणि नफा वेगाने वाढत असल्याने गुंतवणूकदारांना अधिक परताव्याची अपेक्षा दिसत आहे. विशेषतः उत्पादन, संरक्षण, पायाभूत सुविधा, रसायन आणि निर्यातप्रधान उद्योगांमध्ये मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांना संधी मिळत आहे..बाजाराची नेमकी स्थितीभारतातील शेअर बाजाराने गेल्या काही काळात ‘कन्सॉलिडेशन’ अनुभवले आहे आणि आता पुढील १५-१८ महिने बाजार ‘रॅली’ देऊ शकतो. विशेषतः जेव्हा ‘अर्निंग’ वाढत आहेत आणि बाजारात ‘सेंटिमेंट’ सुधारले आहे, तेव्हा मिड कॅप आणि स्मॉल कॅपमध्ये संधी दिसू लागली आहे. जेव्हा बाजार ‘कन्सॉलिडेशन फेज’मधून बाहेर येतो, तेव्हा मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप क्षेत्राची आघाडी वाढते. सध्याच्या बाजारातील कठीण फेजनंतर जेव्हा रॅली सुरू होईल, तेव्हा या विभागात लार्ज कॅपपेक्षा अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता असते.बाजारात बदलाची चाहूल(३१ डिसेंबर २०२४ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ कालावधीतील चित्र)गेल्या एका वर्षात भारतीय शेअर बाजारात एक महत्त्वाचा ट्रेंड दिसून आला आहे. मोठ्या कंपन्यांनी (निफ्टी ५०) भाववाढीत आघाडी घेतली असली, तरी कमाईच्या वाढीत मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांनी स्पष्टपणे आघाडी मिळविली आहे. मात्र, या वाढीला तितकासा भाव मिळाला नाही. याचा अर्थ बाजारात ‘व्हॅल्युएशन करेक्शन’ म्हणजेच मूल्यांकनातील घट झाली आहे..Union Budget 2026 : अर्थसंकल्प २०२६ शेअर बाजाराचा महा-ट्रिगर!.पुढील दिशा काय?सध्या बाजारात सुरक्षिततेचा कल दिसत असला, तरी आकडेवारी सांगते, की मध्यम आणि लघु कंपन्या व्यवसायात वेगाने वाढत आहेत. जर ही कमाईची वाढ यापुढेही कायम राहिली आणि बाजाराचा आत्मविश्वास वाढला, तर पुढील तेजीमध्ये मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप आघाडीवर असू शकतात. मोठ्या कंपन्या स्थिर असतात, पण जास्त परताव्यासाठी वाढीची क्षमता महत्त्वाची असते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, मिड कॅप विभागात ‘मूल्यांकन सुधारणे’ची संधी दिसत आहे.एका वर्षातील बाजाराचे चित्रविभाग\tकमाई वाढ (अर्निंग्ज ग्रोथ)\tभाववाढ(प्राइस परफॉर्मन्स)\tमूल्यांकन बदल (टीटीएम पीई बदल)निफ्टी ५०\t५.८८% \t+१०.८२% \t+४.६८%मिड कॅप १५०\t२९.९०%\t+५.९३%\t-२२.८४%स्मॉल कॅप २५०\t१८.१३%\t-५.१३%\t-१५.१५%मिड कॅप कंपन्यांनी जवळपास ३० टक्के कमाईवाढ दाखवली आहे. म्हणजेच व्यवसायाच्या पातळीवर मिड कॅप कंपन्या वेगाने वाढत आहेत. इथे चित्र वेगळे आहे. मजबूत कमाई असूनही मिड कॅप आणि स्मॉल कॅपना तितका भाव मिळाला नाही. गुंतवणूकदारांनी सुरक्षिततेसाठी मोठ्या कंपन्यांकडे कल ठेवला. याचा अर्थ मिड आणि स्मॉल कॅप शेअर स्वस्त झाले आहेत. कमाई वाढली, पण भाव वाढले नाहीत - म्हणजे मूल्यांकन कमी झाले..एका वर्षातील बाजारचित्रकमाईत आघाडी मिड कॅपभावात आघाडी लार्ज कॅपमूल्यांकन घट मिड व स्मॉल कॅपगुंतवणूकदारांसाठी संकेतमजबूत कमाईकमी झालेले मूल्यांकनपुढील तेजीची शक्यताजोखीम उच्च अस्थिरता निवडक शेअरनिवड आवश्यक(डिस्क्लेमर : शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपापल्या गुंतवणूक सल्लागाराची मदत अवश्य घ्यावी.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.