Income Tax Act 2025: नव्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी

Tax Refund Rules: प्राप्तिकर कायदा २०२५ मधील भाषासुधारांमुळे कर परताव्याबाबतची संदिग्धता संपली आहे. जुन्या तरतुदीनुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत परतावा मिळू शकतो. नव्या कायद्यानुसार विवरणपत्र न भरता परतावा मिळत नाही; मात्र केंद्र सरकारला विशेष वर्गासाठी सूट देण्याचा अधिकार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. दिलीप सातभाई- चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

नव्या प्राप्तिकर कायदा २०२५ मध्ये करदात्याच्या जुन्या आणि नव्या परताव्याबाबत (रिफंड) काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे परताव्याबाबतची संदिग्धता संपुष्टात आली आहे. प्राप्तिकर विधेयक २०२५ मध्ये सदोष भाषा सुधारण्यात आल्याने परताव्याबाबत अधिक स्पष्टता आली आहे.

