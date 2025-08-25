Income Tax Act 2025: नव्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी

डॉ. दिलीप सातभाई- चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए नव्या प्राप्तिकर कायदा २०२५ मध्ये करदात्याच्या जुन्या आणि नव्या परताव्याबाबत (रिफंड) काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे परताव्याबाबतची संदिग्धता संपुष्टात आली आहे. प्राप्तिकर विधेयक २०२५ मध्ये सदोष भाषा सुधारण्यात आल्याने परताव्याबाबत अधिक स्पष्टता आली आहे..पूर्वीच्या कायद्यानुसार, ‘बिलेटेड रिटर्न’ ३१ डिसेंबरपर्यंत दाखल करूनही परतावा मिळणे शक्य होते. मात्र, सुधारित विधेयकातील कलम २६३(१)(अ)(ix) नुसार परताव्याचा दावा करण्यासाठी देय तारखेच्या आत (सर्वसाधारणपणे ३१ जुलैच्या आत) विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक मानले गेले होते. .हा बदल एक महत्त्वपूर्ण बदल ठरणार होता. देय तारखेनंतर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्यास परतावा मिळणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दरचना होती. त्यामुळे त्यात केवळ प्राप्तिकर आयुक्तांकडे कलम ११९(२)(बी) अंतर्गत अर्ज केल्यास व्यक्तीपरत्वे सबळ कारणाच्या आधारे ते विवरणपत्र सहा वर्षांत लेखी परवानगी दिल्यास दाखल करण्याची अनुमती शक्य होती. मात्र, ही तरतूद सर्वांना सरसकट उपलब्ध नाही, त्यामुळे अशी परवानगी न मिळणारे, अशा नियमाची माहिती नसणारे किंवा आळशी करदाते असा परतावा मिळविण्याच्या हक्कापासून वंचित राहू शकले असते..ही विसंगती लक्षात घेऊन पूर्वीच्या परतावा तरतुदी अपरिवर्तित राहतील, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. कलम २७० अंतर्गत परतावा प्रक्रिया सुरूच राहील आणि कलम २७१(१)(ई) अंतर्गत मान्यही केला जाईल. अवैध विवरणपत्रात परताव्याचा दावा केला गेला असेल, तर विद्यमान कायद्याच्या कलम ११९ प्रमाणेच कलम २३९ अंतर्गत नंतरही सवलत मिळू शकते. या भाषासुधार मोहिमेमुळे मध्यंतरी या तरतुदीबाबत सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. थोडक्यात, पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे ३१ डिसेंबरपर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले, तरी परतावा मिळू शकेल, हे स्पष्ट झाले आहे..विवरणपत्र न भरता परतावा?दुसरा बदल हा प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरता जुना परतावा मिळण्याबाबत आहे. जुन्या करप्रणालीत अडीच लाख रुपये व नव्या प्रणालीत चार लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या छोट्या करदात्यांना विवरणपत्र न भरता परतावा मिळावा, अशी शिफारस निवड समितीने केली होती. मात्र, ही शिफारस स्वीकारली गेली नाही. कारण नव्या कायद्यात कलम ४३३ मध्ये असे स्पष्ट नमूद केले आहे, की परतावा फक्त प्राप्तिकर विवरणपत्र भरूनच मिळेल. त्यामुळे सध्या तरी विवरणपत्र न भरता परतावा मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. .मात्र, ती संपलेली नाही, कारण कलम २६३(३) अंतर्गत कोणत्याही वर्गाला किंवा व्यक्तींच्या वर्गाला, या कलमांंतर्गत उत्पन्नाचे विवरणपत्र त्यात निर्दिष्ट केलेल्या अटींच्या अधीन राहून दाखल करण्याच्या बंधनातून सूट देऊ शकते, असा अधिकार असणारे कलम नव्या कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने ठरविले, तर या कलमांतर्गत प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरतादेखील काही विशिष्ट वर्गास किंवा उत्पन्न गटास प्राप्तिकर विभाग परतावा देऊ शकतील, अशी वस्तुस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने एक योजना जाहीर करून त्याच्या शर्ती आणि अटी ठरवल्यास, प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल न करता परतावा मिळू शकेल..Premium| Mutual Funds vs. FD: म्युच्युअल फंड की एफडी, तुमच्यासाठी कोणता पर्याय योग्य?.जुने परतावे कधीही विवरणपत्र भरून मिळू शकतील का?महत्वाचा बदल म्हणजे जुने परतावे कधीही प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करून मिळू शकतील का? याबाबत आहे. कर वर्ष संपल्यानंतर नऊ महिन्यांच्या आतच विवरणपत्र दाखल केल्यास परतावा मिळू शकेल. खूप जुने परतावे नियमित विवरणपत्र दाखल करून मिळणार नाहीत. फक्त कलम ११९(२)(बी)चा अपवाद असू शकतो, इतकी स्पष्टता या कायद्यात करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.