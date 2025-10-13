Sakal Money

Black Money Law: काळ्या पैशाच्या कायद्याबाबत मोठी अपडेट! नियम बदलणार? प्राप्तिकर विभागाने घेतला मोठा निर्णय

Black Money Law News: काळ्या पैशाच्या कायद्याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. यातील नियम बदलण्यात येण्याची शक्यता आहे. कारण याबाबत एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
प्राप्तिकर विभागाने काळा पैसा कायदा (BMA), २०१५, काळा पैसा किंवा अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्तांशी संबंधित कायदा यांचा आढावा घेण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे. ही समिती प्राप्तिकर कायदा आणि BMA मधील संघर्ष, कर आकारणी पद्धती, कायदेशीर मुद्दे आणि परदेशातून मिळालेल्या डेटा हाताळण्यात येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करेल.

