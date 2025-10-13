Black Money Law: काळ्या पैशाच्या कायद्याबाबत मोठी अपडेट! नियम बदलणार? प्राप्तिकर विभागाने घेतला मोठा निर्णय

प्राप्तिकर विभागाने काळा पैसा कायदा (BMA), २०१५, काळा पैसा किंवा अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्तांशी संबंधित कायदा यांचा आढावा घेण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे. ही समिती प्राप्तिकर कायदा आणि BMA मधील संघर्ष, कर आकारणी पद्धती, कायदेशीर मुद्दे आणि परदेशातून मिळालेल्या डेटा हाताळण्यात येणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करेल. .ही समिती विविध कर परिस्थिती आणि त्यांचे कायदेशीर परिणाम, आयटी नियमांशी संघर्ष, कायद्याची अंमलबजावणी आव्हाने आणि परदेशातून मिळालेल्या मोठ्या प्रमाणात डेटाचे व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित करेल. या समितीचे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश (पूर्व) चे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अमल पुष्प आहेत. याव्यतिरिक्त, मुख्य आयुक्त जयराम रायपुरा यांच्या नेतृत्वाखाली दुसरी समिती कर तपासाची गुणवत्ता सुधारण्याच्या मार्गांवर काम करेल. कर संकलन वाढवण्यासाठी सरकार नवीन प्रकटीकरण योजना सुरू करण्यावरही काम करत आहे..Government Employees PF : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफ व्याजदरांबाबत नवीन अपडेट ; अर्थ मंत्रालयाकडून अधिसचूना जारी! .२०१५ मध्ये सुरू झालेला बीएमए हा भ्रष्टाचाराविरुद्धचा एक कडक सरकारी उपाय होता. त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट स्विस आणि परदेशी बँकांमध्ये, कर आश्रयस्थानांमध्ये, ट्रस्टमध्ये आणि ज्या कंपन्यांचे खरे मालक अज्ञात आहेत अशा कंपन्यांमध्ये साठवलेल्या काळ्या पैशाला आळा घालणे होते. बीएमएचा सर्वात कठोर नियम म्हणजे तो प्राप्तिकर विभागाला दशकांपूर्वीच्या अघोषित परदेशी मालमत्तेची चौकशी करण्याचा अधिकार देतो. .जर अशी मालमत्ता आता सापडली तर ती विभागाने ती शोधून काढलेल्या वर्षापासूनचे उत्पन्न मानले जाते. सामान्य प्राप्तिकर कायद्यात करचुकवेगिरीच्या चौकशीसाठी ३-५ वर्षांची मुदत असताना, बीएमएला अशी कोणतीही मर्यादा नाही. यामुळे जुन्या मालमत्तेचा स्रोत सिद्ध करणे कठीण होते. कारण लोक सहसा इतके दिवस रेकॉर्ड ठेवत नाहीत. बीएमए अंतर्गत, अघोषित मालमत्तेवर ३०% कर आणि ९०% दंड आकारला जाऊ शकतो, ज्यामुळे एकूण १२०% देयता येते. .तर, आयकर कायदा जास्तीत जास्त ९०% देयता मर्यादित करतो. शिवाय, बीएमए अंतर्गत परदेशी मालमत्तेची माहिती न दिल्यास, मालमत्ता कर भरलेल्या निधीतून खरेदी केली असली तरीही, खटला दाखल केला जाऊ शकतो. बीएमए अंतर्गत कर देयता उद्भवल्यास, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या (पीएमएलए) अंतर्गत तो गुन्हा मानला जातो आणि अंमलबजावणी संचालनालय कारवाई करू शकते. ईटीच्या एका अहवालात, कायदा तज्ञ आशिष मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की बीएमएच्या काही कठोर नियमांचा, विशेषतः जुन्या मालमत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांचा, आढावा घेतला पाहिजे. जुन्या नोंदी नसल्यामुळे करदात्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागते असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. .Stock Market Closing: शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स 170 अंकांनी खाली, कोणत्या शेअर्समध्ये विक्री?.चार्टर्ड अकाउंटंट राजेश पी. शाह यांनी असे सुचवले आहे की, ज्यांनी कायदेशीररित्या परदेशी मालमत्ता मिळवली परंतु भारतात कर रहिवासी झाल्यानंतर ती जाहीर करण्यात अयशस्वी झाले त्यांना सरकारने दिलासा द्यावा. काही तज्ञांचे मत आहे की सरकारने २०१५ मधील योजनेसारखीच एक नवीन घोषणा योजना सुरू करावी, ज्यामुळे लोकांना त्यांची अघोषित मालमत्ता जाहीर करता येईल. यामुळे सरकारला महसूल मिळेल आणि करदात्यांना खटल्यांपासून दिलासा मिळेल. मेहता म्हणतात की २०१५ च्या योजनेत बरेच लोक सहभागी होऊ शकले नाहीत आणि अशा योजनेचा सरकार आणि करदात्यांना फायदा होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.