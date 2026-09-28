अर्थबोध : प्राप्तिकर विभागाला तुमचे उत्पन्न कळू शकते का?

प्रियांका कुलकर्णी, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए‘‘माझ्याकडे पॅनकार्डच नाही, मी प्राप्तिकर विवरणपत्रही दाखल केलेले नाही. प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टलवर माझी नोंदणी नाही आणि ई-मेलही दिलेला नाही. मग प्राप्तिकर विभागाला माझे उत्पन्न कसे कळणार?’’ असे अनेकांना विशेषतः ज्यांनी आजपर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केलेले नाही, त्यांना वाटते. प्राप्तिकर विभागाच्या नजरेत आपले आर्थिक व्यवहार येणारच नाहीत, असे अनेकांना वाटते. मात्र, डिजिटल व्यवहारांच्या आजच्या काळात हा समज चुकीचा ठरू शकतो. कारण प्राप्तिकर विभागाला तुमच्या उत्पन्नाची माहिती मिळण्यासाठी तुम्ही स्वतः प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केलेले असणे आवश्यक नाही. तुमच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती इतर व्यक्ती, संस्था किंवा विविध आर्थिक नोंदींच्या माध्यमातून विभागापर्यंत पोहोचू शकते..पुण्यातील एका महिलेला याचा अलीकडेच अनुभव आला. या महिलेने त्या वर्षासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केलेले नव्हते. तिचा पॅनही प्राप्तिकर विभागाच्या डिजिटल नोंदींमध्ये उपलब्ध नव्हता. ई-फायलिंग पोर्टलवर नोंदणी नव्हती आणि नोंदणीकृत ई-मेलही उपलब्ध नव्हता. मात्र, दुसऱ्या प्रकरणातील तपासणीदरम्यान प्राप्तिकर विभागाला या महिलेला सुमारे ४.८० लाख रुपयांचे कंत्राटी उत्पन्न मिळाल्याचे समोर आले. त्याचबरोबर त्या वर्षात त्यांनी स्थावर मालमत्तेची विक्री केल्याची माहितीही विभागाला मिळाली. या माहितीच्या आधारे प्राप्तिकर विभागाने पुढील करप्रक्रिया सुरू केली. संबंधित महिलेचे म्हणणे होते, की तिचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी होते; तसेच मालमत्ता विकल्यानंतर दुसरी मालमत्ता खरेदी केल्यामुळे त्या व्यवहारातून निर्माण झालेला भांडवली लाभ करपात्र नसल्याचा त्यांचा दावा होता. या प्रकरणात पुढे अपील करण्यात आले; मात्र कायद्यातील प्रक्रियेची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे त्यालाही विलंब झाला. त्यानंतर विभागाकडून उपलब्ध माहिती आणि कागदपत्रांच्या आधारे करपात्र उत्पन्न निश्चित करण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली..करदात्यांनी काय बोध घ्यावा?मालमत्ता खरेदी-विक्री, बँक व्यवहार, कंत्राटी उत्पन्न, व्यावसायिक व्यवहार, गुंतवणूक अशा अनेक आर्थिक व्यवहारांचा डिजिटल मागोवा तयार होतो. संबंधित व्यवहाराची माहिती विविध अहवाल, संस्थात्मक नोंदी किंवा तपासादरम्यान उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांमधून प्राप्तिकर विभागापर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केले नाही म्हणजे प्राप्तिकर विभागाला आपल्या उत्पन्नाची माहिती मिळणार नाही, हा गैरसमज टाळणे महत्त्वाचे आहे. तसेच प्राप्तिकर विभागाची नोटीस आली, तर ती दुर्लक्षित करू नका. नोटीस समजत नसेल, तर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या, संबंधित व्यवहारांची कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदी तयार ठेवा आणि दिलेल्या मुदतीत योग्य उत्तर द्या. कारण नंतर अपील करण्याची संधी असली, तरी विलंबामुळे प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पॅनकार्ड, संपर्काची माहिती, उत्पन्नाचे स्रोत आणि आर्थिक व्यवहारांची योग्य नोंद व्यवस्थित ठेवणे हे केवळ भरण्यासाठी महत्त्वाचे नाही, तर भविष्यातील कर-विवाद आणि अनावश्यक कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी ही आर्थिक शिस्त आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.