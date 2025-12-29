प्राप्तिकर विभागाच्या ई-मेलकडे नको दुर्लक्ष!

डॉ. दिलीप सातभाई (ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए) करकायदागेल्या काही महिन्यांत अनेक करदात्यांना त्यांच्याकडे २०२४ या कॅलेंडर वर्षात खात्रीशीर परदेशी मालमत्ता किंवा परदेशातून उत्पन्न होते. मात्र, ही माहिती त्यांनी मूल्यांकन वर्ष २०२५-२६ च्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखवलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय माहिती देवाणघेवाण यंत्रणेमधून (सीआरएस आणि एफएटीसीए) ही माहिती मिळालेली आहे. तेव्हा याबाबत दुरुस्ती करण्याची सूचना देणारी नोटिस प्राप्तिकर विभागाकडून ई-मेलद्वारे पाठवली जात आहे. पुण्यात यासाठी एक वेगळा सेल तयार करण्यात आलेला आहे..योग्य विवरणपत्र भरणे गरजेचेआजकाल जगभरातील बँका, वित्तीय संस्था आणि सरकारे एकमेकांशी करसंबंधित माहिती शेअर करतात. ही माहिती आणि भारतात दाखल केलेली करविवरणपत्रे यांची तुलना आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान (एआय) वापरून केली जाते. या संगणकीय जुळवणीत फरक आढळल्यास संबंधित करदात्याला थेट ई-मेल पाठवला जातो. अनेक वेळा करदात्यांनी आयटीआर-एक किंवा चार विवरणपत्र भरलेले असते, ज्यामध्ये ‘परदेशी मालमत्ता’ दाखवण्यासाठी स्वतंत्र शेड्यूलच नाही. त्यामुळे ही चूक नकळत झाली असली, तरी कायद्याच्या दृष्टीने ती गंभीर मानली जाते..प्राप्तिकर कायद्यानुसार, भारतात ‘रहिवासी’ किंवा ‘सामान्यतः रहिवासी’ असलेल्या व्यक्तीने कॅलेंडर वर्षात कधीही धारण केलेले परदेशी बँक खाते, शेअर्स, ईसॉप/आरएसयू, परदेशातील घर किंवा जमीन यांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. ही माहिती ‘शेड्यूल एफए’मध्ये द्यावी लागते. तसेच त्या मालमत्तेतून मिळालेले उत्पन्न ‘शेड्यूल एफएसआय’मध्ये दाखवावे लागते आणि परदेशात कर भरलेला असल्यास त्याची सवलत ‘शेड्यूल टीआर’मध्ये मागावी लागते. हे सर्व शेड्यूल फक्त आयटीआर दोन आणि तीनमध्येच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे परदेशी मालमत्ता किंवा उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी आयटीआर-एक किंवा चार वापरू नये. असे विवरणपत्र भरले असेल, तर तत्काळ कलम १३९(५) अंतर्गत सुधारित विवरणपत्र ३१ डिसेंबरपूर्वी दाखल करणे आवश्यक आहे. मोठ्या दंडापासून वाचणे यामुळे शक्य होऊ शकते. अन्यथा, काळा पैसा कायद्यानुसार किमान दहा लाख रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो..कागदपत्रे आवश्यकपरदेशी बँक खात्यांच्या बाबतीत संपूर्ण वर्षाचे बँक स्टेटमेंट, कमाल शिल्लक, व्याज प्रमाणपत्रे आणि परदेशात भरलेल्या कराचा पुरावा जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे; तसेच ‘आरएसयू’ किंवा ‘ईसॉप’बाबत शेअर विकले नसले, तरी व्हेस्टिंग झाले असेल, तरी ती परदेशी मालमत्ता मानली जाते आणि तिची माहिती देणे बंधनकारक असते. परदेशातील घर किंवा जमीन असल्यास, उत्पन्न मिळत नसले, तरीही केवळ मालकीची माहिती देणे आवश्यक आहे..आजच्या काळात माहिती लपविणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. त्यामुळे ‘आपल्याकडे काहीच नाही’ असा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी नीट विचार करणे गरजेचे आहे. परदेशी मालमत्तेची माहिती देणे ही केवळ औपचारिकता नाही, तर एक महत्त्वपूर्ण नियमपालन आहे. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे, निवासी दर्जा निश्चित करणे, योग्य विवरणपत्र भरणे आणि आवश्यक असल्यास निर्धारित वेळेत विवरणपत्र सुधारित करणे गरजेचे आहे. यामुळे प्राप्तिकर कायदा व काळा पैसा कायद्यांतर्गत केल्या जाणाऱ्या गंभीर परिणामांना टाळता येते. त्यामुळे करदात्यांनी प्राप्तिकर विभागाच्या ई-मेलकडे गांभीर्याने पाहावे, दुर्लक्ष करू नये, हेच शहाणपणाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.