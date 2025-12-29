Sakal Money

प्राप्तिकर विभागाच्या ई-मेलकडे नको दुर्लक्ष!

आपल्याकडे परदेशी मालमत्ता असल्यास ती प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कर विभागाच्या ई-मेलला दुर्लक्ष केल्यास दंड व गंभीर परिणाम होऊ शकतात
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. दिलीप सातभाई (ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए)

करकायदा

गेल्या काही महिन्यांत अनेक करदात्यांना त्यांच्याकडे २०२४ या कॅलेंडर वर्षात खात्रीशीर परदेशी मालमत्ता किंवा परदेशातून उत्पन्न होते. मात्र, ही माहिती त्यांनी मूल्यांकन वर्ष २०२५-२६ च्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखवलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय माहिती देवाणघेवाण यंत्रणेमधून (सीआरएस आणि एफएटीसीए) ही माहिती मिळालेली आहे. तेव्हा याबाबत दुरुस्ती करण्याची सूचना देणारी नोटिस प्राप्तिकर विभागाकडून ई-मेलद्वारे पाठवली जात आहे. पुण्यात यासाठी एक वेगळा सेल तयार करण्यात आलेला आहे.

