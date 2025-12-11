ITR Refund Delay : ITR रिफंडला का लागत आहे उशीर? खरं कारण काय अन् कधी मिळणार पैसे..सगळं जाणून घ्या एका क्लिकवर

ITR रिफंडला उशीर होण्याची अनेक कारणे असू शकतात. ज्यात तुमच्या रिटर्नमधील चुका किंवा आयकर विभागाकडील प्रक्रियेतील विलंब यांचा समावेश आहे. साधारणपणे, ITR यशस्वीरित्या ई-व्हेरिफाय झाल्यानंतर ४ ते ५ आठवड्यांच्या आत रिफंड जमा होतो.ITR रिफंडला उशीर होण्याची कारणेई-व्हेरिफिकेशन न करणेITR फाइल केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ई-व्हेरिफाय करणे अनिवार्य आहे. जर तुम्ही हे केले नसेल, तर तुमचा रिटर्न अवैध मानला जातो आणि त्यावर प्रक्रिया थांबते.चुकीची बँक माहितीतुम्ही दिलेल्या बँक खात्याचे तपशील (खाते क्रमांक, IFSC कोड) चुकीचे असल्यास किंवा खाते सक्रिय नसल्यास रिफंड जमा होत नाही. बँक खाते पोर्टलवर प्री-व्हॅलिडेट केलेले असणे आवश्यक आहे.PAN-आधार लिंकिंग समस्याजर तुमचा पॅन (PAN) आधारशी लिंक नसेल किंवा दोन्हीमधील नावांमध्ये जुळवाजुळव होत नसेल, तर तुमचा रिफंड रोखला जाऊ शकतो..Kia Seltos Booking : 25 हजार द्या अन् कार घरी न्या! Kia Seltos ची बुकिंग आजपासून सुरू; दमदार फीचर्ससह नवा लुक, पाहा एका क्लिकवर.डेटा जुळत नसणेतुमच्या ITR मध्ये नमूद केलेले उत्पन्न, TDS किंवा कर क्रेडिट्स फॉर्म 26AS किंवा AIS (Annual Information Statement) मधील तपशीलांशी जुळत नसल्यास, अतिरिक्त पडताळणीसाठी विलंब होतो.मागील वर्षांची थकबाकीतुमच्यावर मागील आर्थिक वर्षांची काही कर थकबाकी असल्यास, विभाग सध्याचा रिफंड त्या थकबाकीविरुद्ध समायोजित करू शकतो, ज्यामुळे रिफंड मिळण्यास उशीर होतो किंवा रक्कम कमी मिळते.रिटर्नची छाननी (Scrutiny)काही ITRs तपशीलवार छाननीसाठी निवडले जातात, ज्यामुळे प्रक्रियेला जास्त वेळ लागतो..Kia Seltos Booking : 25 हजार द्या अन् कार घरी न्या! Kia Seltos ची बुकिंग आजपासून सुरू; दमदार फीचर्ससह नवा लुक, पाहा एका क्लिकवर.कधी मिळणार पैसे आणि काय करावे?ITR ई-व्हेरिफाय झाल्यापासून साधारणपणे १५ ते ४५ दिवसांच्या आत रिफंड मिळतो.तुम्ही आयकर विभागाच्या अधिकृत ई-फायलिंग पोर्टलवर लॉग इन करून तुमच्या रिफंडची सद्यस्थिती (Status) तपासू शकता.आयकर विभागाकडून तुमच्या ईमेलवर किंवा पोर्टलवर काही त्रुटी (Defective Return) किंवा अतिरिक्त माहितीची नोटीस आल्यास, त्वरित प्रतिसाद द्या. तुमच्या ITR रिफंडची स्थिती तपासण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास त्रुटी सुधारण्यासाठी तुम्ही आयकर पोर्टलवर लॉग इन करा..Meesho Shares : तुम्हीही बनू शकता Meesho चे मालक! कमवू शकता लाखो रुपये; कमी पैशात कसे खरेदी कराल शेअर? पाहा एका क्लिकवर.ITR रिफंडची स्थिती तपासण्याची प्रोसेसई-फायलिंग पोर्टलवर जा: आयकर विभागाच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या: incometax.gov.in.लॉगिन करा: तुमचा User ID (तुमचा PAN किंवा आधार क्रमांक) आणि पासवर्ड वापरून लॉग इन करा.'View Filed Returns' वर जा: लॉगिन केल्यानंतर, 'e-File' टॅबवर क्लिक करा 'Income Tax Returns' निवडा आणि नंतर 'View Filed Returns' वर क्लिक करा.मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year) निवडा: ज्या वर्षासाठी तुम्हाला रिफंडची स्थिती तपासायची आहे ते संबंधित मूल्यांकन वर्ष (उदा. AY 2025-26) निवडा.'View Details' वर क्लिक करा: तुमच्या दाखल केलेल्या ITR ची स्थिती पाहण्यासाठी 'View Details' पर्यायावर क्लिक करा.स्थिती तपासा: येथे तुम्हाला तुमच्या रिफंडचा सद्यस्थिती (Status) दिसेल जसे की 'Refund Issued', 'Refund Failed' किंवा 'Under Processing'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.