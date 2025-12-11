Sakal Money

ITR Refund Delay : ITR रिफंडला का लागत आहे उशीर? खरं कारण काय अन् कधी मिळणार पैसे..सगळं जाणून घ्या एका क्लिकवर

Income Tax Refund Delay Reasons : Income Tax Return चे रिफंड मिळण्यात उशीर का होत आहे, जाणून घ्या सविस्तर
ITR Refund Delay, Income Tax Refund Status, Refund Failed Reasons

why is my income tax refund delayed in 2025 common reasons and how to check status online

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

ITR रिफंडला उशीर होण्याची अनेक कारणे असू शकतात. ज्यात तुमच्या रिटर्नमधील चुका किंवा आयकर विभागाकडील प्रक्रियेतील विलंब यांचा समावेश आहे. साधारणपणे, ITR यशस्वीरित्या ई-व्हेरिफाय झाल्यानंतर ४ ते ५ आठवड्यांच्या आत रिफंड जमा होतो

Loading content, please wait...
money
income tax
Income Tax Department
Income Tax Return

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com