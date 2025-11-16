मेडिक्लेम पॉलिसी घेताना अर्ज व्यवस्थित भरून देणे गरजेचे; अपुऱ्या अर्जामुळे...

ॲड. रोहित एरंडे, कायद्याचे जाणकारकोणतीही मेडिक्लेम पॉलिसी घेताना, त्याचा अर्ज व्यवस्थित भरून देणे गरजेचे असते. यात प्रामुख्याने पॉलिसीधारकाने आपली प्रकृती, पूर्वीचे आजार यांची नीट आणि बिनचूक माहिती देणे आवश्यक असते. अनेकदा हे अर्ज नीट भरले नाहीत, पूर्वीच्या आजारांची माहिती दिली नाही म्हणून कंपनी दावा नाकारते आणि आजारपणातून सावरलेल्या लोकांना दुसरा धक्का बसतो. अशाच एका प्रकरणामध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने ग्राहकांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे, ज्याचा फायदा पॉलिसीधारकांना होऊ शकतो. .पद्म सोनी विरुद्ध भारती ॲक्सा लाइफपद्म सोनी यांनी २०१५ मध्ये १५ वर्षांसाठीची २५ लाख रुपयांचे कव्हर असलेली पॉलिसी भारती अॅक्सा लाइफ इन्शुरन्स कंपनीकडून घेतली. त्याचे हप्तेदेखील भरले. परंतु, २०१७ मध्ये पद्म सोनी यांचे हृदय विकाराने निधन झाले. त्यानंतर त्यांची आई छोटी देवी यांनी विमा कंपनीकडे दावा दाखल केला. तेव्हा पॉलिसी अर्जात पूर्वीच्या पॉलिसींची माहिती दिलेली नाही आणि काही रकाने मोकळेच ठेवले आहेत, याचाच अर्थ ग्राहकाने खोटी माहिती दिली, अशी कारणे देऊन कंपनीने दावा फेटाळला. .छोटी देवी यांनी कंपनीविरुद्ध राजस्थान राज्य ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली, तीही फेटाळली गेली. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. दुर्दैवाने या काळात छोटी देवी यांचाही मृत्यू झाला. परंतु, त्यांच्या इतर वारसांनी तक्रार पुढे नेली. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की एखादी माहिती लिहिली नाही किंवा रकाना भरला नाही, याचा अर्थ खोटी माहिती दिली असे होत नाही. एजंटने विचारलेली सर्व माहिती भरून दिली आहे. मूळ फॉर्म इंग्रजीमध्ये असल्याने आणि मूळ पॉलिसीधारकाला इंग्रजी येत नसल्याने एजंटने जे सांगितले त्यावर आम्ही विश्वास ठेवला. विमा कंपनीने असा अर्ज स्वीकारून प्रीमियमदेखील घेतला आहे, त्यामुळे आता कंपनी उत्तरदायित्व टाळू शकत नाही. .ग्राहक आयोगाने सर्व बाबींचा विचार करून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन, एखादी माहिती भरली नाही याचा अर्थ खोटी माहिती दिली असे होत नाही आणि असे करण्यामागे त्यांचा काही गैरहेतू दिसत नाही; तसेच हे फॉर्म प्री-प्रिंटेड असतात आणि असे फॉर्म एजंटच भरतात, असे मानण्यास पूर्ण वाव आहे, त्यामुळे एजंट लोकांनी असे फॉर्म नीट आणि पूर्ण भरणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करत अपील मान्य करून पॉलिसीधारकाच्या वारसांना वार्षिक नऊ टक्के व्याजासह विमारक्कम देण्याचा आदेश कंपनीला दिला.या निकालातून ग्राहक आणि एजंट दोघांनाही योग्य धडा घेणे गरजेचे आहे. या प्रकरणासारखी पार्श्वभूमी असलेल्या अनेक पॉलिसीधारकांना याचा फायदा होऊ शकतो..सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्व निकालपूर्वीच्या आजाराची माहिती देणे क्रमप्राप्त असले, तरीही कंपनीने प्रस्ताव अर्ज मान्य करून, प्रीमियम स्वीकारून पॉलिसी जारी केल्यानंतर कंपनी पूर्वीच्या आजाराची माहिती ग्राहकाने लपवून ठेवली किंवा अर्ज अर्धवट भरला या कारणांसाठी दावा नाकारू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मनमोहन नंदा विरुद्ध युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि.’ या याचिकेवरील निकालात यापूर्वीच नमूद केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.