भारतात 40 हजार कमावणारे स्वित्झर्लंडमध्ये 7 लाख पगार घेणाऱ्यांपेक्षा जास्त बचत करतात? व्हायरल व्हिडिओतून समोर आलं धक्कादायक वास्तव

India vs Switzerland Salary: विदेशात नोकरी मिळाली की आयुष्य बदलतं, भरघोस पगार मिळतो आणि मोठी बचत होते, असं अनेकांना वाटतं. विशेषतः तरुणांमध्ये परदेशात स्थायिक होण्याची इच्छा मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. मात्र सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओने या समजुतीवर नव्याने चर्चा सुरू केली आहे..डच-भारतीय कपल असणाऱ्या चांतल आणि गुरु यांनी भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील उत्पन्न व खर्च यांची तुलना करणारा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी भारतातील 40 हजार रुपयांच्या मासिक पगाराची आणि स्वित्झर्लंडमधील सुमारे 7 लाख रुपयांच्या मासिक पगाराची तुलना केली आहे. त्यांच्या या व्हिडिओनंतर लोक विचारात पडले आहे की नेमकं बचत कुठे ज्यादा आहे..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गोड बातमी! सोन्याचे भाव पुन्हा घसरले; आज 10 ग्रॅमचा भाव किती?.7 लाखाचा पगारव्हिडिओमध्ये या कपलने सांगितले की स्वित्झर्लंडमधील 7 लाख रुपयांचा पगार ऐकायला आकर्षक वाटत असला तरी तेथील राहणीमानाचा खर्चही तितकाच जास्त आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष बचतीचा विचार केला तर चित्र वेगळे दिसू शकते. यात चांतल ने भारतीय खर्च सांगितला तर गुरु ने स्वित्झर्लंडमधील खर्च सांगितला..घरभाड तब्बल 10 पटया दोघांच्या मते, भारतात ज्या प्रकारच्या घरासाठी सुमारे 20 हजार रुपये भाडे द्यावे लागते, त्याच दर्जाच्या घरासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये जवळपास 2 लाख रुपये खर्च करावे लागू शकतात. त्यामुळे उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा केवळ घरभाड्यातच खर्च होतो. तुलना केली तर भारताच्या तुलनेत सुमारे 10 पट घरभाडे स्वित्झर्लंडमध्ये लागते. किराणामाल, मुलांची शिक्षण आणि प्रवासाचा खर्चघरभाड्याव्यतिरिक्त दैनंदिन जीवनातील इतर खर्चांमध्येही मोठी तफावत दिसून येते. यात -किराणामालासाठी भारतात 15,000 तर स्वित्झर्लंडमध्ये 70,000 खर्च येतोआरोग्य विमा- भारतात 0 रुपये तर स्वित्झर्लंडमध्ये 50,000 खर्च येतोसार्वजनिक वाहतूक खर्च - भारतात 800 रुपये तर स्वित्झर्लंडमध्ये 10,000 रुपयेविशेष म्हणजे, मुलांच्या देखभालीचा खर्च हा सर्वाधिक मोठा दिसून आला. यात भारतात चाइल्डकेअरवर साधारणपणे महिन्याला 5 हजार रुपये खर्च होत असताना, स्वित्झर्लंडमध्ये हा खर्च तब्बल 1.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे..सोशल मीडियावर चर्चाहा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर याबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली. काहींनी या तुलनेचे स्वागत करत परदेशातील वास्तव समोर आणल्याचे म्हटले. तर काहींनी केवळ पैशांच्या आधारे तुलना करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले.काही वापरकर्त्यांनी स्वच्छ हवा, चांगली पायाभूत सुविधा, कमी भ्रष्टाचार, उत्तम कायदा-सुव्यवस्था आणि महिलांची सुरक्षितता यांसारख्या बाबींचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले..SIP Investment: 10 वर्षांत 1 कोटींचा फंड तयार करायचा? दरमहा किती आणि कशी गुंतवणूक करावी, जाणून घ्या गणित.या प्रतिक्रियांवर उत्तर देताना या दोघांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या व्हिडिओचा उद्देश फक्त आर्थिक गणित मांडणे हा होता. जीवनमान, सुरक्षितता आणि इतर सामाजिक बाबींची तुलना स्वतंत्रपणे करता येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.