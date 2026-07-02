Permium|India Africa UAE Trade Corridor : आफ्रिकेशी व्यापार वाढवण्याचा भारताचा नवा डाव; बदलणार आर्थिक चित्र?

डॉ. अनिल धनेश्वर - anil.dhaneshwar@gmail.comजागतिक व्यापारातील वाढती अस्थिरता, युद्धजन्य परिस्थिती आणि अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे अनेक विकसनशील देश आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने आफ्रिकी देशांसोबत व्यापारवृद्धीसाठी आखलेला ‘इंडिया-आफ्रिका-यूएई सेतू’ हा उपक्रम भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी नवी संधी ठरू शकतो. या माध्यमातून भारताला निर्यातवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि जागतिक उत्पादनकेंद्र बनण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.सध्या विविध देशांमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापार अत्यंत अस्थिर झाला आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जागतिक व्यापार आणि सेवा क्षेत्रात अस्थिरता वाढली. परिणामी आयात-निर्यात व्यापार असंतुलित झाला असून, अनेक देश आर्थिक अडचणीत आले आहेत. याचा अर्थ अमेरिकेने जगातील अनेक देशांशी व्यापारात संघर्षात्मक भूमिका घेतली आहे. त्याचा परिणाम बेरोजगारी, महागाई, राहणीमान, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, वैद्यकीय सेवा आणि सामाजिक संस्थांच्या अस्तित्वावर होत आहे. जगातील सुमारे ५० विकसित देश वगळता अनेक विकसनशील आणि अविकसित अर्थव्यवस्था अडचणीत आहेत. त्यात युद्धग्रस्त देशांची भर पडत आहे. अमेरिकेच्या प्रोत्साहनामुळे इराण-इस्राईल संघर्ष तीव्र झाला असून, त्यामुळे पश्चिम आशियातील सुमारे १० ते १२ देश अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडले आहेत. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान; तसेच रशिया-युक्रेन युद्धे अजूनही सुरूच आहेत. सुदैवाने श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगलादेश या शेजारी देशांतील अस्थिरतेचे वातावरण कमी होत असून, ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी लाभदायक ठरू शकते. .भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरजागतिक अर्थव्यवस्थेचा सरासरी विकासदर २०२६ मध्ये सुमारे ३.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. या अस्थिर वातावरणात भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र स्थिर असून, ती ६.५ टक्क्यांच्या वेगाने वाढत आहे आणि पुढेही वाढत राहील, अशी स्थिती आहे. यामागे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश असलेली मोठी तरुण ग्राहक बाजारपेठ, वाढते दरडोई उत्पन्न, अनेक देशांबरोबरचे मुक्त व्यापार करार, रुपी ट्रेडला प्रोत्साहन, डिजिटलायझेशनचा वाढता वापर, वाढती परदेशी गुंतवणूक, नागरी आणि ग्रामीण भागातील सेवा सुविधांचा विस्तार आणि अनेक देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध अशी विविध कारणे आहेत. याशिवाय विकसित देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार, शेजारील व विकसनशील देशांबरोबर वाढता व्यापार आणि खनिजसमृद्ध देशांशी आर्थिक संबंध यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. परिणामी विकासदर अबाधित राहिला आहे.आफ्रिकी देशांचा विचारआतापर्यंत भारताच्या व्यापारी धोरणामध्ये आफ्रिकी देशांचा दीर्घकालीन विचार तुलनेने कमी प्रमाणात झाला होता. मात्र, गेल्या वर्षभरातील जागतिक आर्थिक अस्थिरतेमुळे भारताला आफ्रिकेतील जवळपास ५४ देशांचा गंभीरपणे विचार करावा लागला आहे. यापैकी सुमारे ४४ देश कमी विकसित गटात मोडतात. दक्षिण आफ्रिका, नायजेरिया, मॉरिशस, बोत्सवाना आणि इजिप्त यांसारख्या काही देशांची आर्थिक स्थिती तुलनेने चांगली आहे. यासाठी ‘इंडिया-आफ्रिका-यूएई सेतू’ हा नवा व्यावसायिक उपक्रम भारत सरकार, ‘डीपी वर्ल्ड’, दुबई आणि आफ्रिका खंड यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आला आहे. १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी या संदर्भातील करार करण्यात आला. या उपक्रमात डिजिटल इन्क्युबेटर इकोसिस्टीमचाही समावेश आहे. ‘यूएई’च्या ‘डीपी वर्ल्ड’ची आफ्रिकेत १० बंदरे व टर्मिनल्स, तीन आर्थिक क्षेत्रे आणि २०३ गोदामे आहेत; तसेच मजबूत लॉजिस्टिक्स व मालवाहतूक व्यवस्थेमुळे आफ्रिकी बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होतो. त्यामुळे भारत, यूएई आणि आफ्रिका यांनी एकत्र येणे सर्वांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास भारताच्या आर्थिक विकासदरात एक टक्क्यापर्यंत वाढ होऊ शकते..Premium|Economic Patriotism : इराण-अमेरिका युद्धाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर वाढता परिणाम.भारत-आफ्रिका व्यापारभारत आणि आफ्रिकी देशांमधील द्विपक्षीय व्यापाराची (निर्यात आणि आयात) अब्ज (Billion) अमेरिकी डॉलरमधील आकडेवारी सोबतच्या तक्त्यात दिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सर्वाधिक आयात व निर्यात असलेल्या पहिल्या १० आफ्रिकी देशांची ही आकडेवारी आहे.भारत-आफ्रिका व्यापार (२०२४-२५)(अब्ज अमेरिकी डॉलरमध्ये)(संदर्भ : वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय)या प्रकल्पांतर्गत आफ्रिकी देशांमधील भारताच्या निर्यातीचा हिस्सा सध्याच्या ६.५ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत १२ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. वर्ष २०२४-२५ मध्ये आफ्रिकेला झालेली भारताची निर्यात सुमारे ४५ अब्ज अमेरिकी डॉलर(रु. ४.०५ लाख कोटी) होती. ती २०३० पर्यंत ४०० अब्ज अमेरिकीडॉलर (रु. ३६ लाख कोटी) करण्याचे धोरण आहे. यामध्ये ‘डीपी वर्ल्ड’च्या माध्यमातून ५४ आफ्रिकी देशांमध्ये भौतिक पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भारत-आफ्रिका व्यापारासाठी मजबूत कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करून आयात-निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल. या माध्यमातून भारतातून औषधे, रसायने, वाहनउद्योगाशी संबंधित उत्पादने, औद्योगिक वस्तू आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्यात वाढू शकते, तर आफ्रिकेतून फळे, कृषी उत्पादने, मौल्यवान धातू, हिरे, मूलभूत रसायने आणि खनिज तेलाची आयात वाढेल. हे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास ‘विकसित भारत २०४७’ हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यास मोठी मदत होईल. जगातील सर्व देश विकसित होईपर्यंत भारतीय उद्योजकांना देशांतर्गत; तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठ्या संधी उपलब्ध राहतील. थोडक्यात, भविष्यकाळातदेखील आपला आर्थिक विकासदर अबाधित राहील.भारत-आफ्रिका सेतू योजनाभारत-आफ्रिका सेतू योजनेअंतर्गत आफ्रिकी ग्राहकांकडून वेळेवर पेमेंट, एकात्मिक सेवा प्रणाली, कमी पुरवठा खर्च, स्थिर परदेशी चलन व्यवहार आणि पारदर्शक डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होणार आहेत. तसेच प्रत्येक आफ्रिकी देशातील कायदे, सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि कस्टम ड्युटी यांचे व्यवस्थापनही अधिक सुलभ होईल. त्यामुळे व्यापार अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनेल. ‘डीपी वर्ल्ड’ ही जगातील अव्वल पाच लॉजिस्टिक्स कंपन्यांपैकी एक असून जागतिक कंटेनर वाहतुकीत तिचा सुमारे १० टक्के हिस्सा आहे. ८४ देशांमधील बंदर व्यवस्थापन आणि जहाज वाहतूक क्षेत्रात ही संस्था कार्यरत आहे. आफ्रिकेतील ५४ देशांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर एकसमान नाही. मॉरिशस, दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया, अल्जेरिया, ट्युनिशिया आणि इजिप्त यांसारख्या देशांतील जीवनमान आणि मानव विकास निर्देशांक भारतापेक्षा चांगले आहेत; तर इतर अनेक देश अजूनही अविकसित आहेत. या प्रकल्पांतर्गत सुरुवातीला दक्षिण आफ्रिका, टांझानिया, केनिया, नायजेरिया, सेनेगल आणि इजिप्त या देशांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. कारण या देशांमध्ये ‘डीपी वर्ल्ड’चे मजबूत बंदर आणि वाहतूक जाळे उपलब्ध आहे. पुढे इतर आफ्रिकी देशांशीही व्यापारवृद्धीचे धोरण विकसित केले जाईल. या प्रकल्पामुळे भारत जगाचे उत्पादनकेंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो आणि चीनला पर्याय म्हणून उभा राहू शकतो. भारतीय उद्योजकांसाठी आफ्रिकेतील ५४ देशांमध्ये निर्यातवाढीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. त्याचा परिणाम रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक गती वाढण्यात होईल.थोडक्यात, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करून अमेरिकाकेंद्रीत व्यापाराला पर्याय शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे जागतिक अस्थिरतेतही भारताला स्थिर आणि उज्ज्वल आर्थिक भविष्य घडविण्याची संधी मिळू शकते. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर आगामी काळात अधिक गतिमान राहील, अशी अपेक्षा आहे.(लेखक सामाजिक-आर्थिक तज्ज्ञ आहेत. ९८९०३०३३८९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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