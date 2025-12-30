India Economy: गुड न्यूज! भारत बनला जगातली चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था; जपानला टाकलं मागे, GDP किती?

India Surpasses Japan: नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला भारतीयांसाठी खुशखबर आहे. कारण भारत देश जगातली चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. विशेष म्हणजे जपान या देशाला भारताने मागे टाकलंय. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारतीयांना अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी मिळाली आहे..भारतीय अर्थव्यवस्थेने एक ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला आहे. जपानला मागे टाकत भारत आता जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. सरकारच्या वार्षिक आर्थिक समीक्षा अहवालानुसार, भारताचा GDP आता ४.१८ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचला आहे..WPL 2026: RCB ला मोठा धक्का! दिग्गज अष्टपैलूची अचानक संपूर्ण सिजनमधूनच माघार; बदली खेळाडूचीही घोषणा.जागतिक आर्थिक क्रमवारीमध्ये भारताने मोठी झेप घेतली आहे. भारताच्या पुढे आता केवळ अमेरिका, चीन आणि जर्मनी हे देश आहेत. यासंबंधीच्या आकडेवारीची अधिकृत पुष्टी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पुढच्या काही महिन्यांमध्ये केली जाण्याची शक्यता आहे. भारताची वाढती आर्थिक ताकद आकडेवारीवरुन दिसून येतेय..मागच्या दहा वर्षांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार साधारण दुप्पट झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाचा विकासदर ८.२ टक्क्यांवर पोहोचलाय. मागच्या सहा वर्षांमधला हा उच्चांक आहे. मजबूत आर्थिक सुधारणा आणि देशांतर्गत मागणी यामुळे भारत या पातळीपर्यंत पोहोचू शकल्याचे तज्ज्ञ सांगतात..Premium|Fragrance and Memories : गंध आठवणींचा; साजूक तुपाच्या वासापासून ते पावसाच्या मृदगंधापर्यंतचा एक हळवा प्रवास!.पुढच्या तीन वर्षांमध्ये भारताचा जीडीपी ७.३ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचू शकेल, असंही अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. तसं झालं तर भारत जर्मनीलाही मागे टाकू शकेल. भारत सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे हा टप्पा गाठू शकत असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. लवकरच भारत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचं संकेत यातून दिसून येत आहेत..भारत जगातली चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याचं आकड्यांवरुन दिसून येतंय. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत समाधान व्यक्त केलं आहे. धोरणांमधील सातत्य आणि सुधारणांमुळे हे यश मिळाल्याचं मोदी म्हणाले. जागतिक बँक आणि आयएमफ यांनीही भारताच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेबद्दल विश्वास व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.