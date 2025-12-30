Sakal Money

India Economy: गुड न्यूज! भारत बनला जगातली चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था; जपानला टाकलं मागे, GDP किती?

Historic Achievement India Reaches $4.18 Trillion GDP: भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा मोठा यशाचा टप्पा मानला जातोय. पुढील सहा महिन्यांमध्ये जागतिक स्तरावर याबाबतची आकडेवारी पुढे येईल.
4th Largest Economy

4th Largest Economy

esakal

संतोष कानडे
Updated on

India Surpasses Japan: नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला भारतीयांसाठी खुशखबर आहे. कारण भारत देश जगातली चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. विशेष म्हणजे जपान या देशाला भारताने मागे टाकलंय. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारतीयांना अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
India
Narendra Modi
economy
Japan
Germany
GDP

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com