Premium|Festival Shopping : सणासुदीत बाजाराला चांगले दिवस येणार का?

हेरून संकट आले, की आपण आपल्या आत डोकावून पाहावे, असे एक वचन आहे. सध्याच्या भारताच्या परिस्थितीला ते यथार्थपणे लागू होते. संकट आहे ते व्यापार तणावाचे. अशावेळी आत पाहावे, याचा एक अर्थ आपल्या देशांतर्गत बाजारपेठेकडे पाहावे. ती किती विविधांगी आणि विस्तृत आहे, याचा प्रत्यय सणासुदीच्या काळात चांगलाच येतो. .सध्या तोच काळ सुरू आहे. जो भारतीय ग्राहक एरवी खिशात हात घालण्यास अनुत्सुक असतो, तोच सणासुदीच्या दिवसांत मात्र खरेदीसाठी बाहेर पडतो. अगदी फुलापानांपासून ते कापडचोपड आणि सौंदर्यप्रसाधनापर्यंत अनेक वस्तूंची खरेदी होते. बाजारपेठा ग्राहकांच्या गर्दीने फुलून जातात. गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी या सणांचे धार्मिक-सांस्कृतिक महत्त्व भारतीयांच्या मनात इतके बिंबलेले आहे, की या खरेदीउत्सवात खंड पडत नाही. .याचा उल्लेख यासाठीच की देशांतर्गत बाजारपेठेची शक्ती आणि व्याप्ती यांचा प्रत्यय या काळात येतो. या अंकात याविषयीची माहिती देणारा लेख देत आहोत, तो वाचल्यानंतर हा मुद्दा नक्कीच स्पष्ट होईल. एकूणच देशांतर्गत बाजारपेठेची सुप्त शक्ती आता आपल्याला खुणावत आहे, ती सध्याच्या जागतिक पातळीवरील परिस्थितीमुळे..अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टेरिफअस्त्राचा प्रयोग विविध देशांवर सुरू केला आहे. बाकीचे देश अमेरिकी मालावर मोठे आयातशुल्क लावतात आणि अमेरिकेकडून मात्र सवलतीची अपेक्षा करतात, अशी ट्रम्प यांची तक्रार आहे. .भारताच्या बाबतीत एवढाच मुद्दा नाही. रशियाकडून भारत खनिज तेल स्वस्तात घेतो. युक्रेनयुद्धामुळे अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादलेले असूनही अपेक्षित परिणाम होत नसल्याने त्याचा राग ते भारतावर काढत आहेत. त्या व्यवहाराबद्दलचा दंड म्हणून त्यांनी आणखी २५ टक्के अधिभार लावला आहे. म्हणजे एकूण शुल्क झाले ५० टक्के. याचा फटका भारताच्या निर्यातीला बसणार, असे दिसते. तयार कपडे, दागदागिने, कोळंबी, वाहनांचे सुटे भाग आदी अनेक वस्तू भारत अमेरिकेला निर्यात करतो. त्या आपल्या वस्तू आता अमेरिकेत महाग होतील, परिणामतः त्यांच्या विक्रीवर परिणाम होईल. .याचा फायदा बांगलादेश, व्हिएतनाम आदी देशांना होऊ शकतो. या सगळ्यामागचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण तूर्त बाजूला ठेवू. परंतु, यानिमित्ताने आपल्या आत पाहावे, याचा आणखी एक अर्थ असा, की आपण आत्मपरीक्षण करावे. आपल्या आर्थिक-औद्योगिक स्थितीवर नजर टाकली तर दिसते ते हे, की आपण आर्थिक सुधारणांना हात तर घातला, परंतु ती प्रक्रिया अद्याप पूर्णत्वाला नेलेली नाही. आता पुन्हा त्या थबकलेल्या चक्राला गती द्यावी लागेल. आत्ताचे युद्ध हे आर्थिक आघाडीवरचे युद्ध आहे. .ते जिंकायचे असेल तर आपल्यातील सुप्त गुणवत्तेला, कर्तृत्वाला, सर्जनशीलतेला साद घालावी लागेल. संकटाचे रूपांतर संधीत करावे लागेल. आत्मनिर्भरतेची जी मोहीम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना महासाथीच्या काळात सुरू केली, तिला आता सर्वशक्तिनिशी चालना देण्याची गरज आहे. हे करीत असतानाच जगातील इतर बाजारपेठा शोधून तेथे निर्यातवाढीचे प्रयत्न करता येतील..मुख्य म्हणजे राजकीय चर्चाविश्व हे आर्थिक विषयांवर केंद्रित करायला हवे. अस्मिताबाजी, भावनांचा कल्लोळ, इतिहासातील उणीदुणी यांनीच जर सार्वजनिक चर्चाविश्व व्यापून राहिले तर मूलभूत महत्त्वाच्या आर्थिक विषयांवरील चर्चा एकतर होत नाही, झाली तर दुर्लक्षित राहते. सततच्या नकारात्मकतेचाही अनिष्ट परिणाम होतो. या सगळ्यावर मात करायची असेल तर 'आम्हीच अम्हांस पुन्हा पाहावे, काढुनि डोळ्यावरला चष्मा...' याची गरज आहे..