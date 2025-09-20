Sakal Money

Premium|Festival Shopping : सणासुदीत बाजाराला चांगले दिवस येणार का?

Indian economy : ट्रम्पनी लादलेले व्यापार निर्बंध, वाढती महागाई, तेलाच्या किंमतीतील बदल या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सणांच्या या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्याने उत्साह येणार का?
Indian Domestic Market: Festival Shopping and Economic Power

हेरून संकट आले, की आपण आपल्या आत डोकावून पाहावे, असे एक वचन आहे. सध्याच्या भारताच्या परिस्थितीला ते यथार्थपणे लागू होते. संकट आहे ते व्यापार तणावाचे. अशावेळी आत पाहावे, याचा एक अर्थ आपल्या देशांतर्गत बाजारपेठेकडे पाहावे. ती किती विविधांगी आणि विस्तृत आहे, याचा प्रत्यय सणासुदीच्या काळात चांगलाच येतो.

