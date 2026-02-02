India economic growth : आनंदाची बातमी...जबाबदारीचीही जाणीव!

डॉ. वीरेंद्र ताटके- गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकसर्व भारतीय नागरिकांना आनंद वाटेल अशी एक बातमी एसबीआय रिसर्च संस्थेने अलीकडे प्रकाशित केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. या अहवालानुसार, भारत २०३० पर्यंत उच्च-मध्यम उत्पन्न देश होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. त्यावेळी देशाचे दरडोई उत्पन्न सुमारे ४,००० अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची आशा या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. अर्थात, हा टप्पा गाठण्यासाठी देशाला मोठा प्रवास करावा लागला आहे. कमी उत्पन्न गटातून बाहेर पडून वर्ष २००७ मध्ये निम्न मध्यम उत्पन्न गटात प्रवेश करण्यासाठी आपल्या देशाला तब्बल ६० वर्षे वाट पाहावी लागली. त्यानंतरचा प्रवास मात्र, तुलनेने वेगवान ठरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, २०३० पर्यंत भारत उच्च मध्यम उत्पन्न गटात प्रवेश करेल, असे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. .प्रगतीची प्रमुख कारणेसातत्यपूर्ण सुधारणाआर्थिक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मजबूत पाया मिळाला आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी, थेट कर सुधारणांमुळे करसंकलनात वाढ, बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा यांसारख्या उपाययोजनांमुळे आर्थिक शिस्त निर्माण झाली आहे. या सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शक बनली आहे.पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकरस्ते, महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो प्रकल्प, बंदरे, विमानतळ, वीज आणि दळणवळण क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे देशाची आर्थिक गती वाढली आहे. मजबूत पायाभूत सुविधा उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करतात, वाहतूक खर्च कमी करतात आणि देशांतर्गत; तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देतात.सेवा व उत्पादन क्षेत्राची वाढआयटी, आयटीईएस, वित्तीय सेवा, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रात सातत्यपूर्ण वाढ दिसून येत आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रोत्साहन योजनांमुळे उत्पादन क्षेत्रालाही चालना मिळाली आहे. स्थानिक उत्पादन वाढल्यामुळे रोजगारनिर्मिती झाली असून, निर्यातीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे..Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.डिजिटल विस्तारडिजिटल इंडिया उपक्रमामुळे भारतात डिजिटल पायाभूत सुविधा भक्कम झाल्या आहेत. यूपीआय, डिजिटल बँकिंग, ऑनलाइन सेवा, स्टार्ट-अप आणि ई-गव्हर्नन्समुळे आर्थिक व्यवहार सुलभ, जलद व पारदर्शक झाले आहेत. ग्रामीण भागातही डिजिटल सेवांचा विस्तार झाल्याने आर्थिक समावेशन वाढले असून, लघुउद्योजक व नागरिकांना विकासाच्या प्रवाहात सामील होता आले आहे.तरुण लोकसंख्येची उत्पादकतातरुण लोकसंख्या ही देशाची सर्वांत मोठी ताकद आहे. कौशल्यविकास योजना, स्टार्ट-अप संस्कृती, नवउद्योजकता आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांमुळे तरुण वर्ग अधिक सक्षम आणि उत्पादक बनत आहे. योग्य संधी आणि प्रशिक्षण यामुळे ही लोकसंख्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’मध्ये रूपांतरित होऊन देशाच्या आर्थिक वाढीला गती देत आहे.जबाबदारीची जाणीवअहवालातून देशाच्या आर्थिक वाटचालीचे चित्र आशावादी दिसत असले, तरी काही तज्ज्ञांनी या प्रगतीची दुसरी बाजूही अधोरेखित केली आहे. त्यांच्या मते, केवळ सरासरी उत्पन्नात वाढ झाल्याने देशातील आर्थिक व सामाजिक असमानता आपोआप कमी होत नाही; तसेच या वाढीचा लाभ देशातील प्रत्येक घटकापर्यंत समान रीतीने पोहोचेल, याचीही खात्री देता येत नाही.आजही लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गाला रोजगारातील अनिश्चितता, रोजगार सुरक्षा अभाव, दर्जेदार व परवडणाऱ्या आरोग्यसेवांची कमतरता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची मर्यादित उपलब्धता आणि सुरक्षित व परवडणाऱ्या घरांच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे केवळ उच्च किंवा मध्यम-उच्च उत्पन्न गटात प्रवेश मिळाल्याने व्यापक सामाजिक समृद्धी साध्य होईल, असे गृहीत धरणे धोकादायक ठरू शकते, असा इशाराही या तज्ज्ञांनी दिला आहे. त्यांच्या मते, या टप्प्यावर आत्मसंतुष्ट होण्याऐवजी सातत्यपूर्ण आर्थिक व सामाजिक सुधारणा, शिक्षण व कौशल्यविकासाद्वारे मानवी भांडवलात अधिक गुंतवणूक आणि सर्वसमावेशक व मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाळे उभारणे अत्यावश्यक आहे. या घटकांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आर्थिक वाढ असूनही समाजातील विषमता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.थोडक्यात, आनंदाची बातमी देणारा आणि त्याचबरोबर जबाबदारीचीही जाणीव करून देणारा असा हा अहवाल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.