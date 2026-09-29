Premium|Indian Economy : उद्योजकतेला बँकिंग क्षेत्राची कशी साथ मिळू शकते?

तन्वीर इनामदार - admin@muslimcooperative.bank.inभारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत असताना या वाढीचा सर्वाधिक फायदा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) होत आहे. मात्र, कल्पनेपासून उद्योगापर्यंतचा प्रवास केवळ उद्योजकाच्या जिद्दीवर होत नाही; त्यासाठी वेळेवर मिळणारे भांडवल, विश्वासार्ह वित्तीय भागीदारी आणि आधुनिक बँकिंग सेवांचीही तितकीच गरज असते. भारताच्या आर्थिक प्रगतीत बँकांनी बजावलेली ही भूमिका अनेकदा दुर्लक्षित राहते.आपण सध्या भारताच्या इतिहासातील संपत्तीनिर्मितीच्या सर्वांत मोठ्या पर्वांपैकी एका पर्वात जगत आहोत. खरेदीशक्ती समता (Purchasing Power Parity- PPP) या निकषानुसार भारत आज जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. आपल्यापुढे केवळ अमेरिका आणि चीन आहेत. भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक उत्पादक ‘एमएसएमई’ क्षेत्रही भारतात आहे. ही निश्चितच अभिमानास्पद बाब आहे. या यशामागे अनेक कारणे आहेत. लोकसंख्येची ताकद, वाढती पायाभूत सुविधा, डिजिटल क्रांती, सुधारित धोरणे आणि उद्योजकता यांचा त्यात मोठा वाटा आहे. मात्र, या सर्व कारणांचा विचार करताना एक महत्त्वाचा घटक अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. तो म्हणजे बँकिंग क्षेत्र..उद्योगवाढीचा मजबूत आधारमहाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिकदृष्ट्या विकसित आणि उद्योजकतेला पोषक राज्यांपैकी एक आहे. उत्पादन, सेवा, कृषी प्रक्रिया, निर्यात आणि स्टार्ट-अप अशा विविध क्षेत्रांमध्ये येथील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सातत्याने बळ देत आहेत. या विकासप्रवासात वित्तीय क्षेत्र, विशेषतः बँकांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. उद्योजकांना आवश्यक आर्थिक पाठबळ, विश्वास आणि आधुनिक बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देत बँका केवळ उद्योगांनाच सक्षम करत नाहीत, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही गती देतात.भविष्य घडविणारे फिनटेक‘एमएसएमई’ आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलण्यापूर्वी भारताच्या फिनटेक अर्थात वित्तीय तंत्रज्ञान क्रांतीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. भारत अधिक मोठा, अधिक समृद्ध आणि अधिक सक्षम होत जाईल आणि या प्रवासात वित्तीय तंत्रज्ञानाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल. अनेकांच्या मते फिनटेक म्हणजे केवळ यूपीआय; पण प्रत्यक्षात त्याची व्याप्ती त्यापेक्षा कितीतरी मोठी आहे. व्यवसाय-ते-व्यवसाय (बी-टू-बी) देयके, कर स्वयंचलन (Tax Automation), डिजिटल कर्जपुरवठा, संपत्ती व्यवस्था, जोखीम व्यवस्थापन आणि डिजिटल बँकिंग या सर्व क्षेत्रांमध्ये फिनटेकमुळे आमूलाग्र बदल झाले आहेत. आज भारतीय फिनटेक इतक्या प्रगत टप्प्यावर पोहोचले आहे, की अनेक देश भारताची तंत्रज्ञान प्रणाली स्वीकारत आहेत. त्यांच्या वित्तीय व्यवस्थांमध्ये भारतीय डिजिटल उपायांचा समावेश होत आहे. या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी बँका आहेत. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळेच भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेचे जलद आधुनिकीकरण शक्य झाले आहे..Premium|Public Sector Banks : मोठ्या सार्वजनिक बँका हव्यात, पण विलीनीकरण हाच एकमेव मार्ग आहे का?.‘एमएसएमईं’ना दिलेला विश्वासभारतातील एमएसएमई क्षेत्रात २०२५ पर्यंत सुमारे ११.१ कोटी लोकांना रोजगार मिळत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचे सुमारे ३० टक्के योगदान असून, भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी जवळपास ४८ टक्के निर्यात ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातून होते. मात्र, या आकडेवारीमागे एक मूलभूत सत्य दडलेले आहे. एखादा उद्योजक देश बदलण्यापूर्वी त्याच्यावर कोणीतरी विश्वास ठेवावा लागतो आणि हा विश्वास अनेकदा सर्वप्रथम एखादी बँक दाखवते. ‘एमएसएमईं’साठी तयार करण्यात आलेली व्यवसाय कर्जे, बँकिंग पायाभूत सुविधा, तसेच क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) सारख्या सरकारी योजनांशी असलेले समन्वय यांमुळे हजारो उद्योगांना विस्ताराची संधी मिळाली आहे. उत्पादनक्षमता वाढविणे, यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण, पायाभूत सुविधा उभारणे किंवा निर्यातक्षम व्यवसाय विकसित करणे या सर्वांसाठी बँकांनी महत्त्वाचे आर्थिक पाठबळ दिले आहे. भविष्यातील संधी ओळखणे आणि त्या दिशेने उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी सक्षम करणे, हीच बँकिंग क्षेत्राची खरी ताकद आहे.लहान शहरांची नवी अर्थव्यवस्था‘एमएसएमईं’च्या वाढीचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम टियर-२ आणि टियर-३ म्हणजे लहान शहरांमध्ये दिसून येतो. तुलनेने कमी जमीनखर्च, कमी उत्पादनखर्च आणि उपलब्ध मनुष्यबळ यांमुळे अनेक उद्योग या शहरांमध्ये उत्पादन केंद्रे, गोदामे किंवा कार्यालये उभारत आहेत. त्यामुळे ज्या शहरांतून पूर्वी रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत होते, त्याच शहरांमध्ये आता रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. लोक आपल्या शहरातच राहून काम करू लागले आहेत. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठा विस्तारत आहेत आणि अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळत आहे. नागपूरसारख्या शहरांमध्ये वाढणारी औद्योगिक गुंतवणूक हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे..Premium|Study Room : रुपयाची ऐतिहासिक घसरण; सरकार आणि आरबीआयसमोर मोठे आव्हान! .स्थानिक विकासाला मिळणारी चालनाया टप्प्यावर बँकांची भूमिका केवळ उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्यापुरती मर्यादित राहात नाही. वेळेवर उपलब्ध होणाऱ्या व्यवसायकर्जांमुळे उद्योगांना उत्पादन वाढविता येते, स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती करता येते आणि त्या भागात पुन्हा गुंतवणूक करता येते. उद्योग वाढू लागले, की लोकसंख्या स्थिरावते, स्थलांतर कमी होते आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेत नवे चैतन्य निर्माण होते. यानंतर गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळते. निवासी प्रकल्प, व्यावसायिक संकुले, दुकाने आणि इतर पायाभूत सुविधा विकसित होतात. नागरिक घर खरेदी करतात, व्यवसाय सुरू करतात, वाहन खरेदी करतात आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध आर्थिक गरजा निर्माण होतात. या सर्व गरजांसाठी आवश्यक वित्तपुरवठा कोण करतो? अर्थातच बँका.डिजिटल बँकिंगमुळे व्यवसायसुलभताआज नेट बँकिंग आणि डिजिटल बँकिंग सेवांमुळे बँकिंगची संकल्पनाच बदलली आहे. पूर्वी बँकांचे व्यवहार कार्यालयीन वेळेतच मर्यादित असत. शाखा बंद झाल्यानंतर आर्थिक व्यवहार थांबत. मात्र, आज २४ तास आणि आठवड्याचे सातही दिवस बँकिंग सेवा उपलब्ध आहेत. उद्योजक कोणत्याही वेळी निधी हस्तांतरित करू शकतो, पुरवठादारांना पैसे देऊ शकतो, कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करू शकतो किंवा व्यवसायाशी संबंधित आर्थिक व्यवहार पूर्ण करू शकतो. यामुळे उद्योगांचे कार्य अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाले आहे. ही डिजिटल पायाभूत सुविधा म्हणजे बँकांनी स्थानिक अर्थव्यवस्थेत केलेली दीर्घकालीन गुंतवणूकच आहे..विकासातील भागीदारी अधिक मजबूत व्हावी!उद्योजकता ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची प्रमुख प्रेरक शक्ती आहे. मात्र, त्या उद्योजकतेला योग्य वेळी वित्तीय पाठबळ, विश्वासार्ह भागीदारी आणि सुलभ बँकिंग सेवा मिळाल्यास तिचा प्रभाव केवळ उद्योगांपुरता मर्यादित राहत नाही. त्यातून रोजगारनिर्मिती, स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा विस्तार, टियर-२ आणि टियर-३ शहरांचा विकास आणि देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक प्रगतीलाही मोठी चालना मिळते. भारताच्या विकासाच्या पुढील टप्प्यात उद्योजक आणि बँकिंग क्षेत्र यांच्यातील ही भागीदारी अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि सर्वसमावेशक होणे ही काळाची गरज आहे. कारण उद्योजकाची कल्पना प्रत्यक्ष उद्योगात आणि उद्योग आर्थिक विकासात रूपांतरित करण्यासाठी बँकांचा विश्वास हा आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे.(लेखक एमबँकेचे अध्यक्ष आणि अनुभवी बँकिंगतज्ज्ञ आहेत. ९५९५८८९९००).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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