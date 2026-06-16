Premium India Energy Security : कच्चे तेल, गॅस आणि भारताचे भविष्य

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आपल्या देशात कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, एलएनजी अशा इंधनांच्या उपलब्धतेचे संकट निर्माण झाले आहे. यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे आयातीवरील अवलंबित्व. आपण सुमारे ८५ टक्के इंधनाची आयात करतो. ही आयात मोठ्या प्रमाणात पश्चिम आशियातील होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. इराणने या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या आयातीवर निर्बंध आणल्याने आयातीचा वेग कमी झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून इंधनटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. यावर सर्वांत महत्त्वाचा उपाय म्हणजे आपण इंधन साठवणूक, निर्मिती याबाबत आत्मनिर्भर झाले पाहिजे.गतिक राजकारणात युद्ध, संघर्ष किंवा व्यापारातील तणाव निर्माण झाला, की त्याचा सर्वांत मोठा परिणाम ऊर्जा क्षेत्रावर होतो. विशेषतः कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि त्याचे द्रवरूप स्वरूप म्हणजे एलएनजी (Liquefied Natural Gas - LNG); तसेच एलपीजी यांसारख्या ऊर्जा साधनांच्या म्हणजेच इंधनांच्या पुरवठ्यावर त्याचा थेट परिणाम जाणवतो. पश्चिम आशियात २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या संघर्षामुळे भारतासारख्या आयात-आधारित देशांसमोर ऊर्जा साधनांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. भारत आज जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. उद्योग, वाहतूक, शेती, वीजनिर्मिती आणि घरगुती वापरासाठी प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा लागते. परंतु, या ऊर्जेचा मोठा भाग भारताला परदेशातून आयात करावा लागतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढल्या किंवा पुरवठा खंडित झाला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तत्काळ दबाव निर्माण होतो. याच पार्श्वभूमीवर, भारताने दीर्घकालीन ऊर्जा साधनांच्या साठवणुकीचे धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आता अधिक तीव्र झाली आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. नैसर्गिक वायूच्या गरजेसाठी आणि एलपीजीसाठीसुद्धा आपला देश मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे या आयातींचा मोठा भाग पश्चिम आशियातून येतो. त्यामुळे त्या प्रदेशातील कोणताही संघर्ष भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला थेट धक्का देऊ शकतो..भारताची वाढती ऊर्जा गरजभारत आज जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, उद्योगांचा विस्तार आणि वाहतुकीची वाढ यामुळे ऊर्जेची मागणी सतत वाढत आहे.भारताची ऊर्जा स्थितीकच्च्या तेलासाठी अंदाजे ८५ टक्के आयातीवर अवलंबित्वनैसर्गिक वायू आणि एलएनजीसाठी सुमारे ५० टक्के आयातीवर अवलंबित्वएलपीजीसाठी अंदाजे ६० टक्के आयातीवर अवलंबित्वयातील सुमारे ४५ टक्के कच्चे तेल, सुमारे ६५ टक्के एलएनजी आणि ५० टक्के एलपीजी पश्चिम आशियातून भारताला येते. ही आयात अवघ्या ७ ते १० दिवसांत मिळते. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होतो आणि पुरवठा सुलभ होतो.होर्मुझचे महत्त्वहोर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून याची सागरी वाहतूक होते. ही आशियाच्या पश्चिम भागातील इराणच्या आखाताला ओमानच्या आखातासोबत जोडणारी एक अरुंद सामुद्रधुनी आहे. इराणच्या आखाताला अरबी समुद्र व हिंदी महासागरासोबत जोडणारा हा एकमेव दुवा असून, ही सामुद्रधुनी जगातील सर्वांत महत्त्वाच्या व मोक्याच्या सागरी स्थानांपैकी एक आहे. याच्या उत्तरेस इराण, तर दक्षिणेस संयुक्त अरब अमिराती व ओमान हे देश आहेत. परंतु, या आखाती युद्धामुळे इराण आणि आता अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी बहुतांश सागरी वाहतूक रोखून धरली आहे आणि या सर्वांतून आपल्या देशापुढे कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, एलएनजी, एलपीजी यांच्या पुरवठयाबाबतचे मोठे संकट उभे राहिले आहे.युद्धबंदीच्या कराराची आशागेले काही दिवस अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध करार करून समाप्त करणे किंवा युद्ध विराम कालावधी वाढवणे, होर्मुझच्या समुद्रधुनीतून सागरी वाहतूक पुन्हा सुरू करणे यावर चर्चा सुरू आहे. परंतु, या दोन्ही देशामध्ये प्रचंड अविश्वासाचे वातावरण आहे, परिणामी एकीकडे चर्चेचे गुऱ्हाळ, तर दुसरीकडे अमेरिकेचे इराणवर हल्ले आणि इराणचे त्याला प्रत्युत्तर हे सुरूच आहे. हे युद्ध थांबले, तरी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सागरी वाहतूक पूर्ववत होण्यास बराच कालावधी लागेल आणि महत्त्वाचे म्हणजे हा सागरी मार्ग परत कधीही पूर्वीसारखा मुक्त होणार नाही. त्यावर काहीतरी नियंत्रणे, त्या प्रदेशात कुरबुरी, चकमकी सुरू राहतील. हे लक्षात घेता, येथून होणारी सागरी वाहतूक ही कायम जोखमीची राहील..ऊर्जा साधनांची साठवणूक म्हणजे?ऊर्जा साधनांची साठवणूक म्हणजे भविष्यातील संकट, पुरवठ्यातील अडथळे किंवा किंमतीतील प्रचंड वाढ यांचा सामना करण्यासाठी कच्चे तेल, एलएनजी किंवा इतर ऊर्जा स्रोत मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षितपणे साठवून ठेवणे. याला ‘धोरणात्मक ऊर्जा साठा’ (strategic reserves) असेही म्हटले जाते.ऊर्जासाठ्यांचे कारणयुद्ध किंवा संघर्षाच्या काळातील सुरक्षाजागतिक किंमतवाढ नियंत्रित ठेवणेउद्योग आणि वीजनिर्मिती सुरळीत ठेवणेपुरवठा साखळीतील अडथळ्यांना तोंड देणेआर्थिक स्थैर्य राखणेभारतातील साठवणूक क्षमतासध्या भारताकडे कच्च्या तेलाचा अंदाजे ७४ दिवसांचा साठा आहे. विमान इंधनाचा साठा सुमारे ६० दिवसांचा असून, एलपीजीचा साठा सुमारे २२ दिवसांचा आहे. मात्र, सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे भारताकडे नैसर्गिक वायू; तसेच एलएनजीचे कोणतेही धोरणात्मक साठे नाहीत. एलएनजी साठवणुकीची क्षमता केवळ १२ दिवसांच्या वापरापुरती आहे. भारतात दहेज, दाभोळ, कोची, मुंद्रा, हजीरा, एन्नोर आदी ठिकाणी मिळून २३ एलएनजी टाक्या आहेत; पण वाढत्या गरजांच्या तुलनेत ही क्षमता अत्यंत कमी आहे. सध्याची आखाती युद्ध परिस्थिती आणि भविष्यात येऊ शकणारी संकटे, पेचप्रसंग लक्षात घेता आपल्या देशाने विविध प्रकारच्या ऊर्जासाठवणूक क्षमतेमध्ये लक्षणीय वाढ करणे गरजेचे आहे.इतर देशांची स्थितीऊर्जा सुरक्षेबाबत अमेरिका, चीन, जपान आणि युरोपातील देशांनी दीर्घकालीन नियोजन केले आहे.अमेरिका : अमेरिकेकडे जगातील सर्वांत मोठे धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे आहेत. अमेरिकेने टेक्सास आणि लुईझियाना भागातील विशाल मिठाच्या गुहांमध्ये कच्चे तेल साठवले आहे. हे साठे साधारणतः ९० ते १२० दिवसांच्या आयातीइतके मानले जातात. संकटाच्या काळात अमेरिका बाजारात अतिरिक्त तेल सोडून किंमती नियंत्रित करू शकते. अमेरिकेकडे नैसर्गिक वायूचेही प्रचंड भूमिगत साठे आहेत आणि ते साठवण्यासाठी संपलेल्या तेल आणि गॅस क्षेत्रांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.चीन : भारतासाठी सर्वांत महत्त्वाचा अभ्यासाचा विषय म्हणजे चीन. चीनने गेल्या दोन दशकांत ऊर्जा सुरक्षिततेवर मोठी गुंतवणूक केली आहे. आज चीनकडे अंदाजे ९० ते १०० दिवस पुरेल एवढा कच्चे तेल साठा असल्याचे मानले जाते. चीनने अनेक किनारी भागात विशाल तेल साठवणूक केंद्रे उभारली आहेत. त्याचबरोबर भूमिगत गुहा आणि संपलेली तेलक्षेत्रे यांचाही वापर केला जात आहे.चीनचे एलएनजी धोरणचीनने जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी एलएनजी साठवणूक व्यवस्था उभारली आहे. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर एलएनजी टर्मिनल, भूमिगत गॅस साठे, पाइपलाइन नेटवर्क आणि दीर्घकालीन आयात करार आहेत. चीनकडे अनेक आठवड्यांपासून ते काही महिन्यांपर्यंत पुरेल एवढे गॅस साठे असल्याचे मानले जाते. विशेष म्हणजे चीनने रशिया, मध्य आशिया आणि समुद्री मार्ग अशा विविध स्रोतांमधून पुरवठा सुनिश्चित केला आहे. त्यामुळे एका प्रदेशात संकट आले, तरी चीनला पर्यायी पुरवठा उपलब्ध राहतो.जपान आणि दक्षिण कोरियाजपानकडे स्वतःचे तेलसाठे फारसे नसले, तरी त्यांनी प्रचंड धोरणात्मक साठे तयार केले आहेत. जपान साधारणतः १६० दिवसांपर्यंत पुरेल एवढे तेल साठवून ठेवतो. दक्षिण कोरियाकडेही ९० दिवसांहून अधिक साठा आहे. हे देश समुद्रमार्गावर पूर्णपणे अवलंबून असल्याने त्यांनी ऊर्जा साठवणूक राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग बनवली आहे.युरोपने घेतलेला धडारशिया-युक्रेन युद्धानंतर युरोपला नैसर्गिक वायू संकटाचा मोठा फटका बसला. रशियाने गॅस पुरवठा कमी केल्यानंतर जर्मनी, फ्रान्स आणि इटली यांनी त्यांच्या भूमिगत गॅस साठ्यांचा वापर केला. युरोपमध्ये भूमिगत साठवणुकीसाठी संपलेली गॅस क्षेत्रे, जलस्तरयुक्त खडक (Aquifers), मिठाच्या गुहा यांचा वापर करत आहे. यामुळे उद्योग आणि घरगुती वापरासाठी तात्पुरता पुरवठा सुरू ठेवणे शक्य झाले.साठवणूक कशी करतात?ऊर्जा सुरक्षिततेच्या बाबतीत अमेरिका, जर्मनी, रशिया, चीन आणि युरोपातील देश खूप पुढे आहेत. अमेरिकेकडे जगातील सर्वांत मोठे रणनीतिक पेट्रोलियम साठे आहेत. देशभरातील विशाल भूमिगत गुहांमध्ये कच्चे तेल साठवले जाते. हे साठे आपत्कालीन परिस्थितीत अनेक महिन्यांच्या गरजा भागवू शकतात. युरोपातील जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि नेदरलँड यांनी नैसर्गिक वायू साठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भूमिगत सुविधा उभारल्या आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर या साठ्यांनी युरोपला मोठा आधार दिला..नैसर्गिक वायू साठविण्याच्या प्रमुख पद्धती१) संपलेल्या गॅस किंवा तेल क्षेत्रांमध्ये साठवणूक : ज्या तेल किंवा वायू क्षेत्रांमधील नैसर्गिक साठे संपले आहेत, त्या भूमिगत जागांमध्ये पुन्हा गॅस भरला जातो. ही पद्धत तुलनेने स्वस्त आणि सुरक्षित मानली जाते.२) मिठाच्या गुहा (Salt Caverns) ः मिठाच्या खडकांमध्ये तयार केलेल्या विशाल गुहांमध्ये वायू साठवला जातो. या गुहा जलद गतीने गॅस सोडण्यासाठी उपयुक्त असतात.३) एलएनजी टाक्या ः अत्यंत कमी तापमानात द्रवरूप नैसर्गिक वायू मोठ्या इन्सुलेटेड टाक्यांमध्ये साठवला जातो.निष्कर्षपश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारतासमोर ऊर्जा सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. ऊर्जा सुरक्षितता ही आता केवळ अर्थकारणाची बाब राहिलेली नाही, ती राष्ट्रीय अस्तित्वाचा प्रश्न बनत आहे. जगभरातील संघर्ष, समुद्री मार्गांवरील तणाव आणि भू-राजकीय स्पर्धेमुळे ऊर्जा पुरवठा अधिक अनिश्चित होत आहे. अशा वेळी चीन, अमेरिका आणि युरोपने ज्या प्रकारे दीर्घकालीन ऊर्जा साठवणूक व्यवस्था उभारली आहे, त्यातून भारताने शिकण्याची गरज आहे.भारताने आता तातडीने धोरणात्मक तेल आणि गॅस साठे, एलएनजी टर्मिनल, भूमिगत गॅस प्रकल्प आणि बॅटरी ऊर्जा साठवणूक यावर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. ऊर्जा साठवणूक ही खर्चिक गुंतवणूक असली, तरी ती भविष्यातील आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची विमा पॉलिसी ठरू शकते. आज घेतलेले निर्णयच उद्याचा ऊर्जा-सुरक्षित भारत घडवतील.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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