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India Export: भारताच्या निर्यातीत 30 टक्क्यांची मोठी झेप; ऑक्टोबरमध्ये 8.47 लाख कोटींची निर्यात, व्यापार तुटीतही घट

India exports October 2026: वस्तूंच्या निर्यातीत 45 टक्क्यांची वाढ; अमेरिकेला होणारी निर्यात 4.78 लाख कोटींवर, आशिया आणि आफ्रिकेतील बाजारपेठांमध्येही भारताची मजबूत कामगिरी
India Exports Surge 30% in October 2026, Touch ₹8.47 Lakh Crore; Trade Deficit Narrows

India Exports Surge 30% in October 2026, Touch ₹8.47 Lakh Crore; Trade Deficit Narrows (AI Generated)

esakal

Ankur Nikam
Updated on

India Export News: भारताच्या निर्यात क्षेत्रासाठी ऑक्टोबर 2026 हा महत्त्वाचा महिना ठरला आहे. वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील देशाची एकूण निर्यात जवळपास 30 टक्क्यांनी वाढून 8.47 लाख कोटी रुपये (89.99 अब्ज डॉलर) झाली आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हा आकडा 6.52 लाख कोटी रुपये (69.27 अब्ज डॉलर) होता. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी सादर केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे वस्तूंच्या निर्यातीत झालेली मोठी वाढ या कामगिरीमागील प्रमुख कारण ठरली आहे.

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