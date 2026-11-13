India Export: भारताच्या निर्यातीत 30 टक्क्यांची मोठी झेप; ऑक्टोबरमध्ये 8.47 लाख कोटींची निर्यात, व्यापार तुटीतही घट

India Export News: भारताच्या निर्यात क्षेत्रासाठी ऑक्टोबर 2026 हा महत्त्वाचा महिना ठरला आहे. वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील देशाची एकूण निर्यात जवळपास 30 टक्क्यांनी वाढून 8.47 लाख कोटी रुपये (89.99 अब्ज डॉलर) झाली आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हा आकडा 6.52 लाख कोटी रुपये (69.27 अब्ज डॉलर) होता. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी सादर केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे वस्तूंच्या निर्यातीत झालेली मोठी वाढ या कामगिरीमागील प्रमुख कारण ठरली आहे..वस्तूंच्या निर्यातीत 45 टक्क्यांची वाढऑक्टोबरमध्ये भारताची वस्तूंची निर्यात 45.06 टक्क्यांनी वाढून 4.66 लाख कोटी रुपये (49.47 अब्ज डॉलर) झाली. मागील वर्षी याच महिन्यात ती 3.21 लाख कोटी रुपये (34.11 अब्ज डॉलर) होती. दुसरीकडे, वस्तूंची आयातही वाढून 8.41 लाख कोटी रुपये (89.35 अब्ज डॉलर) झाली. मागील वर्षी हा आकडा 7.22 लाख कोटी रुपये (76.69 अब्ज डॉलर) होता..India Inflation: भारतात महागाईचा कहर, ऑक्टोबर मध्ये गाठला दोन वर्षातील उच्चांक; दर RBI च्या मर्यादेपलीकडे .सेवा क्षेत्रातही सकारात्मक कामगिरी पाहायला मिळाली. ऑक्टोबरमध्ये सेवा निर्यातीचा आकडा अंदाजे 3.81 लाख कोटी रुपये (40.51 अब्ज डॉलर) होता. मागील वर्षी तो 3.31 लाख कोटी रुपये (35.17 अब्ज डॉलर) होता. तर सेवा आयात 1.67 लाख कोटी रुपयांवरून वाढून 1.95 लाख कोटी रुपये झाली..व्यापार तुटीत घट; आयात वाढूनही दिलासाभारताची एकूण आयात ऑक्टोबर 2026 मध्ये वाढून 10.36 लाख कोटी रुपये (110.07 अब्ज डॉलर) झाली. ऑक्टोबर 2025 मध्ये ती 8.88 लाख कोटी रुपये (94.42 अब्ज डॉलर) होती. मात्र, निर्यातीत झालेल्या अधिक वाढीमुळे देशाची एकूण व्यापार तूट कमी झाली आहे.ऑक्टोबर 2025 मध्ये 2.37 लाख कोटी रुपये (25.15 अब्ज डॉलर) असलेली व्यापार तूट (Trade Deficit) ऑक्टोबर 2026 मध्ये 1.89 लाख कोटी रुपये (20.09 अब्ज डॉलर) झाली. एकूण व्यापारातील तुटीचा वाटाही 15.36 टक्क्यांवरून घसरून 10.04 टक्क्यांवर आला. यामुळे भारताच्या एकूण व्यापार स्थितीत सुधारणा झाल्याचे दिसून येते..UPI Update: गुगल पे, फोन पे वापरणाऱ्यांसाठी खुश खबर! काय आहे NPCIची नवी योजना?.अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत 11 टक्क्यांची वाढभारताच्या निर्यातीत केवळ ऑक्टोबर महिन्यातच नव्हे, तर प्रमुख आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्येही वाढ झाली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत अमेरिकेला होणारी भारताची निर्यात 11 टक्क्यांनी वाढून 4.78 लाख कोटी रुपये (50.80 अब्ज डॉलर) झाली. मागील आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत हा आकडा 4.30 लाख कोटी रुपये (45.73 अब्ज डॉलर) होता..अमेरिका ही अमेरिकन खंडातील भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. दरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारावर (Bilateral Trade Agreement) चर्चा सुरू आहे. या करारातून दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवणे, बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ करणे आणि व्यापारातील अडथळे कमी करणे अपेक्षित आहे.याच पार्श्वभूमीवर 2 आणि 3 नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेच्या प्रतिनिधी मंडळाने नवी दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि व्यापार सुलभतेबाबत चर्चा देखील झाली..Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात सलग तिसऱ्या दिवशी मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे भाव.आशिया आणि आफ्रिकेतील बाजारपेठांमध्येही निर्यात वाढलीएप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत भारताच्या विविध आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील निर्यातीत वाढ झाली आहे.अमेरिकन खंड : एकूण निर्यात 13 टक्क्यांनी वाढून 6.29 लाख कोटी रुपये (66.82 अब्ज डॉलर) झाली. मागील वर्षी ती 5.58 लाख कोटी रुपये (59.30 अब्ज डॉलर) होती.ब्राझील : निर्यातीत 14 टक्क्यांची वाढ होऊन ती 40,745 कोटी रुपये (4.33 अब्ज डॉलर) झाली.मेक्सिको : निर्यात 26 टक्क्यांनी वाढून 32,465 कोटी रुपये (3.45 अब्ज डॉलर) झाली..कॅनडा : निर्यातीत 18 टक्क्यांची वाढ होऊन ती 25,125 कोटी रुपये (2.67 अब्ज डॉलर) झाली. दोन्ही देशांमध्ये व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराबाबत (CEPA) चर्चा सुरू आहे.युरोप : निर्यात 8 टक्क्यांनी वाढून 4.80 लाख कोटी रुपये (51.04 अब्ज डॉलर) झाली. ब्रिटनला होणारी निर्यात 7 टक्क्यांनी वाढून 68,881 कोटी रुपये (7.32 अब्ज डॉलर), तर जर्मनीला होणारी निर्यात 12 टक्क्यांनी वाढून 59,659 कोटी रुपये (6.34 अब्ज डॉलर) झाली.आफ्रिका : निर्यातीत सर्वाधिक 44 टक्क्यांची वाढ होऊन ती 2.96 लाख कोटी रुपये (31.42 अब्ज डॉलर) झाली.आशिया : निर्यात 21 टक्क्यांनी वाढून 9.77 लाख कोटी रुपये (103.84 अब्ज डॉलर) झाली..भारताची देशनिहाय निर्यात (एप्रिल–सप्टेंबर 2026).ऑक्टोबरमधील निर्यातीतील वाढ आणि प्रमुख जागतिक बाजारपेठांमधील सुधारलेली कामगिरी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक मानली जात आहे. विशेषतः वस्तूंच्या निर्यातीत झालेली मोठी वाढ आणि व्यापार तुटीत झालेली घट महत्त्वाची आहे.दरम्यान, सेवा क्षेत्राची ऑक्टोबरमधील आकडेवारी अंदाजित आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सेवा क्षेत्राची सप्टेंबर 2026 पर्यंतची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमधील सेवा निर्यात आणि आयातीचे आकडे अंतिम आकडेवारीनुसार बदलू शकतात. (टीप : रुपये मूल्यांची गणना 1 डॉलर = ₹94.10 या अंदाजित विनिमय दरानुसार केली आहे. आकडेवारी एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीची आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.