Gold Rate: महागाई मुळे सोने खरेदीला ब्रेक; भारतातील मागणी २९ टक्क्यांनी घटली, दरवाढ आणि आयात शुल्काचा परिणाम

India Gold Demand Falls 29 Percent: भारतात सोन्याच्या वाढत्या किमती आणि आयात शुल्काचा परिणाम आता सोन्याच्या खरेदीवर दिसू लागला आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०२६ या तिसऱ्या तिमाहीत भारतातील सोन्याची मागणी वार्षिक तुलनेत २९ टक्क्यांनी घसरून १६२.५ टनांवर आली आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत सोन्याची मागणी २२९.८ टन होती. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने (WGC) आज प्रसिद्ध केलेल्या 'Q3 2026 Gold Demand Trends' अहवालातून ही माहिती समोर आली..मागणी घटली, पण बाजारमूल्य वाढलेसोन्याचे वाढलेले दर, आयात शुल्क आणि पंतप्रधानांनी सोने खरेदी कमी करण्याचे केलेले आवाहन ही मागणी घटण्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, मागणीत घट होऊनही सोन्याच्या एकूण बाजारमूल्यात वाढ झाली आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! 2 महिन्यांत 27 हजारांनी स्वस्त; सोनं 1 लाखांवर येणार? ताजा भाव किती?.जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत भारतातील सोन्याच्या मागणीचे एकूण मूल्य ३ टक्क्यांनी वाढून २ लाख ४१ हजार ९०० कोटी रुपयांवर पोहोचले. मागील वर्षी याच तिमाहीत हे मूल्य २ लाख ३५ हजार ९० कोटी रुपये होते.या तिमाहीत सोन्याचा सरासरी दर १० ग्रॅमसाठी १ लाख ४८ हजार ८९१ रुपये होता. मागील वर्षी याच काळात हा दर १ लाख २ हजार २८७ रुपये होता. हे दर आयात शुल्क आणि जीएसटी वगळून आहेत..दागिन्यांच्या खरेदीत २० टक्क्यांची घटसोन्याच्या वाढलेल्या किमतींचा सर्वाधिक परिणाम दागिन्यांच्या बाजारावर झाला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत भारतातील सोन्याच्या दागिन्यांची मागणी २० टक्क्यांनी घटून ९९.९ टनांवर आली. मागील वर्षी याच काळात ही मागणी १२५ टन होती.मात्र, दागिन्यांच्या मागणीचे मूल्य १६ टक्क्यांनी वाढून १ लाख ४८ हजार ७०० कोटी रुपयांवर पोहोचले. तिमाहीच्या अखेरीस सोन्याच्या किमतीत काहीशी घसरण झाल्याने रखडलेली खरेदी पुन्हा सुरू झाली. तसेच लग्नसराई आणि सणांमुळे विशेषतः दक्षिण भारतात दागिन्यांच्या खरेदीला काही प्रमाणात आधार मिळाला..Gold Rate Today: 2 महिन्यांत सोनं 25 हजारांनी स्वस्त! दिवाळीपूर्वी भाव किती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचे ताजे दर.दागिन्यांबरोबरच गुंतवणुकीसाठी सोन्याची नाणी आणि बार खरेदी करण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे.सोन्याची नाणी आणि बार: मागणी ४० टक्क्यांनी घटून ५५ टनांवर आली. मागील वर्षी ती ९१.६ टन होती.गोल्ड ईटीएफ: एक्सचेंज ट्रेडेड फंडमधील सोन्याची मागणी ५० टक्क्यांनी घसरून ५.३ टनांवर आली. मागील वर्षी ती १०.७ टन होती.आरबीआयची खरेदी: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने तिसऱ्या तिमाहीत सोन्याची कोणतीही खरेदी केली नाही. मागील वर्षी याच तिमाहीत आरबीआयने ०.२ टन सोने खरेदी केले होते..सोन्याची आयात आणि पुनर्वापरही घटलाभारतातील निव्वळ सोन्याची आयात ४६ टक्क्यांनी घसरून ११४.१ टनांवर आली आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत ही आयात २११.९ टन होती. त्याचबरोबर जुन्या सोन्याचा पुनर्वापर म्हणजेच रिसायकलिंगही १२ टक्क्यांनी कमी झाले. या तिमाहीत १९.२ टन सोने रिसायकल करण्यात आले, तर मागील वर्षी हे प्रमाण २१.८ टन होते..BLS Polymers IPO: बापरे! Jio IPO पेक्षा तिप्पट नफा? गुंतवणूकदारांची दिवाळी! 15 हजार गुंतवले अन् लिस्टिंग होताच मिळाले तब्बल इतके....वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या मते, अधिकृत सोन्याच्या आयातीत मोठी घट झाली असून रिसायकलिंगचे प्रमाणही कमी राहिले. मात्र, प्राथमिक अंदाजानुसार अनधिकृत मार्गाने होणाऱ्या सोन्याच्या आयातीत वाढ झाली असण्याची शक्यता आहे..वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलचे भारतातील प्रादेशिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन जैन यांनी सांगितले की, सोन्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे ग्राहकांच्या खरेदीच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. ग्राहक आता कमी वजनाचे दागिने खरेदी करण्यास आणि जुने सोने देऊन नवीन दागिने घेण्यास प्राधान्य देत आहेत."सोन्याच्या किमती वाढल्या असल्या तरी ग्राहकांची सोन्याबद्दलची पसंती कायम आहे. ग्राहक आपल्या बजेटनुसार खरेदीचे नियोजन करत असून, सण आणि लग्नसराईच्या हंगामामुळे आगामी काळात मागणीला आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे," असे सचिन जैन यांनी सांगितले..सणासुदीच्या काळासाठी सराफ व्यावसायिकांनी केलेली तयारी आणि ग्राहकांमधील खरेदीचा वाढता उत्साह ही बाजारासाठी सकारात्मक चिन्हे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या अंदाजानुसार, २०२६ या संपूर्ण वर्षात भारतातील सोन्याची मागणी ६२५ ते ६७५ टनांच्या दरम्यान राहू शकते. सोन्याचे दर उच्च पातळीवर असले तरी कमी वजनाचे दागिने आणि जुन्या सोन्याच्या बदल्यात नवीन दागिने खरेदी करण्याच्या पर्यायांमुळे बाजारातील मागणी टिकून राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.