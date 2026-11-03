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Gold Rate: महागाई मुळे सोने खरेदीला ब्रेक; भारतातील मागणी २९ टक्क्यांनी घटली, दरवाढ आणि आयात शुल्काचा परिणाम

India gold demand 2026: जुलै ते सप्टेंबर २०२६ या तिमाहीत भारतातील सोन्याची मागणी १६२.५ टनांवर; दागिन्यांच्या मागणीत २० टक्के, तर सोन्याची नाणी आणि बारच्या मागणीत ४० टक्क्यांची घसरण.
India gold demand falls 29 percent

India gold demand falls 29 percent

esakal

Ankur Nikam
Updated on

India Gold Demand Falls 29 Percent: भारतात सोन्याच्या वाढत्या किमती आणि आयात शुल्काचा परिणाम आता सोन्याच्या खरेदीवर दिसू लागला आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०२६ या तिसऱ्या तिमाहीत भारतातील सोन्याची मागणी वार्षिक तुलनेत २९ टक्क्यांनी घसरून १६२.५ टनांवर आली आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत सोन्याची मागणी २२९.८ टन होती. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने (WGC) आज प्रसिद्ध केलेल्या 'Q3 2026 Gold Demand Trends' अहवालातून ही माहिती समोर आली.

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