New Delhi: देशात येत्या काही महिन्यांत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. सणासुदीचा काळ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणे, लग्नसराईमुळे खाद्यपदार्थ आणि इतर वस्तूंची मागणी वाढणे, तसेच हवामानातील अनिश्चितता यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात, असा इशारा केंद्र सरकारच्या मासिक आर्थिक अहवालात देण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम सामान्य कुटुंबांच्या घरखर्चावर होऊ शकतो. किराणा खरेदी, कपडे, प्रवास आणि बाहेर जेवण यांसारख्या खर्चांसाठी अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. मात्र, सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढतील असे नाही..ऑक्टोबरमध्ये महागाई ६.०९ टक्क्यांवरदेशातील किरकोळ महागाईचा दर ऑक्टोबरमध्ये ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला. नव्या ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार दोन वर्षांनंतर प्रथमच हा दर रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या ६ टक्क्यांच्या उच्च मर्यादेपेक्षा वर गेला आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील वाढ हे त्यामागील प्रमुख कारण असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या मासिक आर्थिक आढाव्यानुसार सणासुदीची खरेदी आणि लग्नसराईमुळे अन्नधान्य, भाजीपाला तसेच इतर वस्तूंची मागणी वाढू शकते. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा पुरेसा नसेल तर किमतींवर आणखी दबाव येण्याची शक्यता आहे..Delimitation Bill: मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून अमित शाह यांचा उत्तर प्रदेशला मोठा संदेश; किती जागा वाढणार तेही सांगितलं....सामांन्यांच्या बजेटवर काय परिणाम?महागाई वाढली की त्याचा परिणाम केवळ एखाद्या वस्तूच्या किमतीपुरता मर्यादित राहत नाही. घरातील अनेक खर्चांचे गणित बदलते.१. किराणा खरेदी महागू शकतेअन्नधान्य, भाजीपाला आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यास महिन्याचा किराणा खर्च वाढतो. आधी ठरवलेल्या बजेटमध्ये तेवढ्याच वस्तू खरेदी करणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे कुटुंबांना इतर खर्चांत कपात करावी लागू शकते.२. कपडे आणि दैनंदिन वस्तूंवर अधिक खर्चसणासुदीच्या काळात आणि लग्नसराईत कपडे, पादत्राणे, घरगुती वस्तू आणि भेटवस्तूंची मागणी वाढते. या वस्तूंच्या किमती वाढल्यास खरेदीसाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागू शकतात.३. प्रवास, बाहेर जेवणे महागण्याची शक्यताआंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती आणि वाहतुकीचा खर्च वाढल्यास त्याचा परिणाम वस्तूंच्या पुरवठा खर्चावर होऊ शकतो. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि प्रवासाशी संबंधित सेवांच्या दरांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते.४. बचतीवर मर्यादा येऊ शकतेउत्पन्न तेवढेच राहिले आणि घरखर्च वाढला, तर बचतीसाठी उपलब्ध असलेली रक्कम कमी होते. विशेषतः निश्चित मासिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य, घरभाडे आणि कर्जाचे हप्ते यांचा मेळ घालताना अधिक काळजी घ्यावी लागू शकते..महागाई वाढण्यामागे कोणती कारणे?सरकारच्या अहवालानुसार, हवामानातील अनिश्चितता आणि संभाव्य एल निनो परिस्थितीमुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम होण्याचा धोका आहे. पिकांचे उत्पादन किंवा बाजारातील पुरवठा प्रभावित झाल्यास खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढू शकतात. याशिवाय मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या आयात खर्चात आणि समुद्री वाहतुकीच्या दरात चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाज वाहतुकीतील अडथळेही पुरवठा साखळीवर परिणाम करू शकतात. यामुळे आयात केलेल्या वस्तू आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा खर्च वाढण्याचा धोका आहे..भाजपला ८५० जागाच का हव्यात? राहुल गांधींनी सांगितलं नेमकं कारण; डिलिमिटेशनवरून मोदी सरकारला घेरलं.दिलासा कधी मिळणार?महागाई वाढण्याचा धोका असला तरी काही घटक दिलासा देऊ शकतात. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या खाली आल्या होत्या. तसेच रुपया मजबूत राहिल्यास आयात खर्चावरील दबाव कमी होऊ शकतो. या दोन्ही गोष्टी कायम राहिल्या तर आयातीतून निर्माण होणारी महागाई मर्यादित ठेवण्यास मदत होऊ शकते..त्यामुळे येत्या काळात महागाई किती वाढेल, हे हवामान, खाद्यपदार्थांचा पुरवठा, जागतिक तेलाच्या किमती आणि रुपयाच्या स्थितीवर अवलंबून असेल. सामान्य नागरिकांनी मात्र घरखर्चाचे नियोजन करताना किराणा, प्रवास आणि इतर आवश्यक खर्चांसाठी पुरेशी तरतूद ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.