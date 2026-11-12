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India Inflation: भारतात महागाईचा कहर, ऑक्टोबर मध्ये गाठला दोन वर्षातील उच्चांक; दर RBI च्या मर्यादेपलीकडे

India retail inflation October 2026: अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी झळ; किरकोळ महागाई 6.09% वर, डिसेंबरमध्ये RBI पुन्हा व्याजदर वाढवण्याची शक्यता
India Retail Inflation Rises to 6.09 Percent in October 2026

India Retail Inflation Rises to 6.09 Percent in October 2026 (Image - AI Generated)

esakal

Ankur Nikam
Updated on

India inflation rate October 2026: सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा महागाईचा मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती आणि प्रतिकूल बेस इफेक्टमुळे ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाईने मोठी उसळी घेतली आहे. दोन वर्षांनंतर प्रथमच महागाईचा दर 6% च्या पुढे गेला आहे.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) गुरुवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित किरकोळ महागाईचा दर सप्टेंबरमधील 5.54% वरून वाढून ऑक्टोबरमध्ये 6.09% झाला आहे.

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