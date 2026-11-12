India Inflation: भारतात महागाईचा कहर, ऑक्टोबर मध्ये गाठला दोन वर्षातील उच्चांक; दर RBI च्या मर्यादेपलीकडे

India inflation rate October 2026: सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा महागाईचा मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती आणि प्रतिकूल बेस इफेक्टमुळे ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाईने मोठी उसळी घेतली आहे. दोन वर्षांनंतर प्रथमच महागाईचा दर 6% च्या पुढे गेला आहे.सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) गुरुवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित किरकोळ महागाईचा दर सप्टेंबरमधील 5.54% वरून वाढून ऑक्टोबरमध्ये 6.09% झाला आहे..RBI ची महागाई नियंत्रणाची मर्यादा ओलांडलीरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) देशातील महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 4% चे उद्दिष्ट निश्चित केलेले आहे. यासाठी 2% ते 6% अशी सहनशील मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये महागाईचा दर 6.09% वर पोहोचल्याने ही मर्यादाही ओलांडली गेली आहे. सलग पाचव्या महिन्यात महागाईचा दर 4% पेक्षा अधिक राहिला आहे. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर 2024 नंतर प्रथमच महागाईने 6% चा टप्पा पार केला आहे..महागाईचा वाढता वेग पाहता RBI समोर व्याजदरांबाबत कठोर निर्णय घेण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. मागील महिन्यातच RBI च्या पतधोरण समितीने (MPC) व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची वाढ करून तो 5.5% केला होता. आता 2 ते 4 डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या पुढील पतधोरण बैठकीत RBI पुन्हा व्याजदर वाढवू शकते, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे..RBI च्या ताज्या अंदाजानुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2026 या तिमाहीत किरकोळ महागाई दर सरासरी 6% राहू शकतो. जानेवारी ते मार्च 2027 या काळात तो 5.7%, तर एप्रिल ते जून 2027 या तिमाहीत 5.6% राहण्याचा अंदाज आहे. यावरून आगामी काही महिन्यांतही महागाईचा दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे..अर्थव्यवस्थेची वाढ मजबूत, पण महागाईचे आव्हानएकीकडे महागाई वाढत असताना दुसरीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड देखील सुरू आहे. एप्रिल ते जून 2026 या तिमाहीत देशाचा विकासदर 7.8% नोंदवण्यात आला होता. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीतही विकासदर जवळपास याच पातळीवर राहण्याचा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या तिमाहीची आकडेवारी नोव्हेंबरअखेरीस जाहीर होणार आहे..मात्र, वाढती महागाई आणि मजबूत आर्थिक विकास यांचा समतोल राखणे RBI साठी सोपे असणार नाही. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याजदर वाढवायचे की आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवायचा, याचा निर्णय आता RBI च्या आगामी पतधोरण बैठकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.