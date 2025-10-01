Premium|Loan Risk Management: कर्ज देताना जोखीम नियंत्रणावर भर

देशातील कर्ज देण्याच्या पद्धतीचे सखोल विश्लेषण करणारा ‘हाऊ इंडिया लेंड्स’ हा अहवाल नुकताच ‘क्रीफ हाय मार्क’ या देशातील प्रमुख चारपैकी एक महत्त्वाचा क्रेडिट ब्यूरो असलेल्या ब्यूरोने प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात विविध कर्ज प्रकारांतील कल, कर्जांचा पोर्टफोलिओ आणि विविध कर्जप्रकारातील थकबाकी यांच्या विश्लेषणाचा समावेश आहे. याबाबत ‘क्रीफ हाय मार्क इंडिया’चे अध्यक्ष आणि दक्षिण आशियासाठीचे प्रादेशिक व्यवस्थापकीय संचालक सचिन सेठ यांची खास ‘सकाळ मनी’साठी ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी घेतलेली ही मुलाखत....तुम्ही दरवर्षी ‘हाऊ इंडिया लेंड्स’ हा अहवाल प्रसिद्ध करता. या वर्षीचा अहवाल नेमके काय सांगतो?सेठ : ‘क्रीफ’चा या वर्षीचा ‘हाऊ इंडिया लेंड्स’ हा अहवाल भारतातील कर्ज घेण्याच्या पद्धतीत होणाऱ्या बदलाकडे लक्ष वेधतो. हा अहवाल कर्जदारांच्या पसंतीचा अभ्यास करणारा आणि कर्ज देणाऱ्यांना सावधगिरीचा इशारा देणारा आहे. ही आकडेवारी उच्च रकमेची कर्जे, वैयक्तिक कर्जे यांच्यातील पुनर्वाटपाकडे लक्ष वेधणारी आहे. बँका, बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि ‘फिनटेक’मधील बाजारातील वाटा पुनर्संतुलित करण्याची चिन्हे यातून दिसत आहेत. एकूण कर्जवाटप वाढले असले, तरी नव्या कर्जांच्या वाढीचा दर मंदावला आहे. लोक नव्याने कर्ज घेण्यास हात आखडता घेत आहेत, जो कर्जांबाबत अधिक विवेकी निर्णय घेत असल्याचा संकेत आहे. खासगी बँकांच्या निवडक कर्जवाटपात घट झाल्याचे दिसत आहे, तरीही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि ‘एनबीएफसी’ यांचा वाटा वाढल्याचे दिसत आहे. आकडेवारीच्या आधारे, आपण असा अंदाज लावू शकतो, की कर्जदार मोठ्या रकमेची कर्जे काढत आहेत. गृहकर्जांमध्ये ७५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची गृहकर्जे, तर वैयक्तिक कर्ज प्रकारात १० ते २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जांमध्ये वाढ झाली आहे. १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त, परंतु २० लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कमेची वाहनकर्जांना ग्राहकांनी सर्वांत जास्त पसंती दिली आहे. त्याच वेळी लहान रकमेच्या (एक लाख ते पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी) कर्जांच्या थकबाकीच्या पातळीत वाढ झाली आहे. क्रेडिट कार्डवरील कर्जात २६.४ टक्क्यांची तीव्र घट झाली आहे, ज्यामुळे खासगी बँकांचा बाजारातील वैयक्तिक कर्ज प्रकारातील वाटा कमी झाला आहे. सूक्ष्मवित्त क्षेत्राच्या एकूण कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये १३.९ टक्क्यांनी घट झाली आहे, ज्यामुळे कर्जदारांना धोरणात्मक सावधगिरी बाळगावी लागली आहे..सचिन सेठ यांना फिनटेक, डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात जवळजवळ ३० वर्षांचा समृद्ध जागतिक अनुभव आहे. ‘क्रिफ हाय मार्क’मध्ये सहभागी होण्यापूर्वी ते ‘ईवाय’मध्ये भागीदार आणि डिजिटल, फिनटेक विभागात कार्यरत होते. त्यांच्याकडे व्यवस्थापन शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवीसह अभियांत्रिकी पदवी आहे. व्यवस्थापन सल्ला, वित्तीय सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांनी विशेष कौशल्य आत्मसात केले आहे..कन्झ्युमर लोन (ग्राहक कर्जे) या कर्ज प्रकारात राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँकांचा हिस्सा कमी केला जात आहे. याबद्दल आपले काय निरीक्षण आहे?सेठ : आमच्याकडील आकडेवारी ग्राहक कर्जाच्या मागणीत वाढ होत असल्याचे दर्शविते, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यांचा विस्तार करत आहेत. उदा. आमच्या ‘हाऊ इंडिया लेंड्स’ आर्थिक वर्ष २०२५ अहवालातील आकडेवारीच्या आधारे, गृहकर्जे ही कन्झ्युमर लोनचा मोठा हिस्सा आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये बाजारातील वाट्यामध्ये दखल घ्यावी इतकी वाढ नोंदवली आहे, जी मूळ मूल्य आणि प्रमाण या दोन्हीत दिसून येते. आर्थिक वर्ष २४ आणि आर्थिक वर्ष २५ दरम्यान त्यांच्या कर्जाच्या मूल्यात ३६.५ टक्क्यांवरून ४२.९ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे, तर कर्जदारांच्या संख्येत ३७.२ टक्क्यांवरून ३९.२ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, खासगी बँकांच्या मूळ मूल्यात ३६.९ टक्क्यांवरून २९.८ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे, तर नवीन कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत २४.७ टक्क्यांवरून २२.१ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. दरम्यान, गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांची कामगिरी तुलनेने स्थिर राहिली. मूल्यात १९.५ टक्क्यांवरून २०.४ टक्क्यांपर्यंत किरकोळ वाढ झाली आहे, तर कर्जदारांच्या संख्येत फार बदल झालेला नाही..गेल्या वर्षी कोणत्या कर्ज प्रकारात किंवा कर्जवाटपात विशेष बदल दिसून आला?सेठ : आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, देशातील कर्ज क्षेत्रात लक्षणीय बदल दिसून आले. कर्ज घेणारे आणि कर्ज देणाऱ्या दोघांच्याही धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. सर्वांत उल्लेखनीय बदलांपैकी एक म्हणजे कर्जाच्या सरासरी रकमेत वाढ झाली आहे. गृह, वैयक्तिक आणि वाहन कर्जे यांसारख्या विभागांमध्ये, ग्राहक मोठ्या रकमेची कर्जे घेत आहेत, तर एक लाख ते पाच लाख रुपये या श्रेणीतील लहान कर्जांमध्ये वाढ संथ झाल्याचे दिसून आले. विनातारण कर्जांमध्ये, विशेषतः वैयक्तिक कर्जे आणि क्रेडिट कार्ड कर्जांमध्ये कल पूर्णपणे बदल्याचे दिसून आले. सलग तीन वर्षांच्या जलद वाढीनंतर, या कर्ज प्रकारात कर्जांत चक्क घट झाल्याचे दिसले. वैयक्तिक कर्जे २.९ टक्क्यांनी कमी झाली आणि क्रेडिट कार्ड कर्जे २६.४ टक्क्यांनी कमी झाली. कर्जदारांच्या कर्ज बुडवण्याचा कल वाढलेला दिसत असल्याने बँका आणि अन्य कर्ज देणाऱ्यांनी सावधगिरी दाखवली, ज्यामुळे पोर्टफोलिओ गुणवत्ता सुधारलेली दिसत आहे. याव्यतिरिक्त, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये चांगली कामगिरी केल्यानंतर, वाहन कर्जांसारख्या पारंपरिकपणे उच्च-वाढीच्या कर्ज प्रकारात वाढ मंदावली आहे. सूक्ष्म म्हणजे अत्यल्प कर्जांच्या प्रकारामध्येही एकूण कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये १३.९ टक्क्यांनी घट झाली. हा कल आणि पूर्वीचा कल स्पष्टपणे वेगळा असल्याचे दिसते. आर्थिक वर्ष २०२५ हे एक प्रमुख वर्ष होते आणि ते येणाऱ्या वर्षांसाठी कर्ज देण्याच्या आणि घेण्याच्या प्रकारात मोठ्या बदलाचे संकेत देत आहेत..तुमच्या अहवालातून, जोखीम नियंत्रित करण्यावर बँका किंवा अन्य कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी भर दिल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कर्जदार कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी त्यांची पत कशी तपासू शकतात आणि सुधारू शकतात?सेठ : कर्जदाराचा कर्ज घेण्याचा इतिहास आणि क्रेडिट स्कोअर कर्जाच्या मंजुरीवर परिणाम करतात. कर्जदार त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरचे नियमितपणे निरीक्षण करून आणि 'सीआरआयएफ'सारख्या विश्वसनीय ब्यूरोद्वारे अहवाल देऊन त्यांची क्रेडिट योग्यता सक्रियपणे व्यवस्थापित करू शकतात आणि वाढवू शकतात. व्यक्तींनी कर्जाच्या कालावधीत त्यांच्या देय तारखांना किंवा त्यापूर्वी सातत्याने पेमेंट करून कर्जाचा हप्ता वेळेवर परतफेड करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. कमी कालावधीत अनेक कर्ज अर्ज सादर करणे टाळणेदेखील उचित आहे, कारण हे आर्थिक संकटाचे संकेत देऊ शकते आणि एखाद्याच्या क्रेडिट स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. सुरक्षित आणि असुरक्षित दोन्ही कर्जांचा समावेश असलेला संतुलित क्रेडिट पोर्टफोलिओ विकसित करणे आवश्यक आहे. कर्ज व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम करू शकणारी कोणतीही विसंगती किंवा चुकीची माहिती त्वरित ओळखता येते आणि दुरुस्त करता येते. याव्यतिरिक्त, 'सीआरआईएफ'ची साधने आणि अंतर्दृष्टी वापरून, व्यक्ती वैयक्तिकृत स्कोअर सुधारणा टिप्स मिळवू शकतात, कर्ज देणारे जोखीम कशी मूल्यांकन करतात हे समजून घेऊ शकतात आणि त्यांच्या भविष्यातील क्रेडिट स्कोअरवर आर्थिक निर्णयांचा प्रभावदेखील अनुकरण करू शकतात. 