श्रम संहितेतील ठळक बदल

डॉ. दिलीप सातभाई (ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए )कायदावेतन संज्ञेची व्याख्यामूळ वेतन या शब्दाची नवी व्याख्या म्हणजे बेसिक पगार, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग अलाउन्स हे एकूण वेतनाच्या किमान ५० टक्के असावे, अशी अनिवार्यता करण्यात आली आहे. पूर्वी कंपन्या बेसिक कमी ठेवून घरभाडे भत्ता, स्पेशल अलाउन्स, इतर भत्ते काही अंशी अधिक देऊन 'मूळ वेतन' कमी दाखवू शकत होत्या, ज्यामुळे पीएफ, ग्रॅच्युइटीसाठी भरावयाची रक्कम त्यामानाने कमी होत होती. या नव्या नियमांनी मूळ वेतन वाढविण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे, 'सीटीसी' तशीच राहिली, तर भत्ते कमी होण्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा घरी नेण्याचा (टेक होम) पगार थोडा कमी होण्याची पुरेपूर शक्यता आहे, त्यामुळे, कर्ज पात्रता योग्यतेवर व मासिक खर्चावर तत्काळ नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने हे निवृत्तिनियोजन बळकट करेल आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवेल..ओव्हरटाइमकामाच्या तासांचा विचार केला, तर नियमांमध्ये जास्त काम करण्यास स्पष्ट संरक्षण दिले आहे. ओव्हरटाइम काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतन दराच्या किमान दुप्पट वेतन द्यावे लागेल. वार्षिक पगारी रजेची पात्रतादेखील शिथिल करण्यात आली आहे. कामगार आता २४० दिवसांऐवजी १८० दिवसांच्या सेवेनंतर पात्र होऊ शकतात. त्यामुळे नव्या कर्मचाऱ्यांना रजेचे फायदे मिळविण्यासाठी संपूर्ण वर्ष वाट पाहावी लागणार नाही..गॅरंटीड किमान वेतनसर्वांत मोठा बदल म्हणजे संघटित किंवा असंघटित क्षेत्रातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना आता किमान वेतनाची हमी दिली जाईल. पूर्वी, राज्य आणि उद्योग क्षेत्रानुसार किमान वेतन नियम वेगवेगळे होते, ज्यामुळे बरेच कामगार त्यात समाविष्ट होत नव्हते. नव्या व्यवस्थेत, केंद्र राष्ट्रीय स्तरावर किमान वेतन निश्चित करेल आणि कोणत्याही राज्याला त्या पातळीपेक्षा कमी वेतन निश्चित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. यामुळे देशभरात अधिक एकरूपता आणि निष्पक्षता येईल, अशी अपेक्षा आहे..महिला-पुरुष समानतामहिला-पुरुष समानतेच्या दिशेने प्रगतीशील वाटचाल करताना, महिला सर्व क्षेत्रांमध्ये रात्रीच्या पाळीमध्ये काम करू शकतात, त्यांनी त्यांची संमती दिली तर. नियोक्त्यांनी त्यांना पुरेशी सुरक्षितता आणि वाहतूक व्यवस्था सुनिश्चित करायला हवी. लिंग-आधारित वेतन भेदभावदेखील स्पष्टपणे प्रतिबंधित करण्यात आला आहे..घरून कामघरून काम करण्याची व्यवस्था औपचारिकरीत्या ओळखली गेली आहे, विशेषतः सेवा-क्षेत्रातील भूमिकांमध्ये. नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांमधील परस्पर संमतीने ती अमलात आणता येईल.नियुक्तिपत्र अनिवार्यपारदर्शकता सुधारण्यासाठी, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसह सर्व नियोक्त्यांनी आता प्रत्येक नव्या कर्मचाऱ्याला औपचारिक नियुक्तिपत्र जारी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे केवळ वेतन आणि नोकरीची पुष्टी करत नाही, तर कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभांचे हक्कदेखील सुरक्षित करते. लाखो अनौपचारिक कामगार, अनेकदा कागदपत्रांशिवाय काम करतात, त्यांच्या नोकरी स्थिरतेच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे..आरोग्य तपासणीकंपन्यांनी आता ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व कामगारांना मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी करणे गरजेचे आहे. यामुळे प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन मिळाले असून, जीवनशैलीशी संबंधित परिस्थितींच्या नियमित निरीक्षणाला प्रोत्साहन देते. हा मोठा बदल ठरावा.वेतनचक्रआर्थिक स्थिरता हा आणखी एक महत्त्वाचा भाग आहे. नियोक्त्यांनी एका निश्चित वेळेच्या आत वेतन दिले पाहिजे, जसे की मासिक वेतन चक्रासाठी सात दिवसांच्या आत किंवा कर्मचारी संघटना सोडल्यानंतर दोन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत. वेळेवर देयके मिळणे हे तात्पुरते कामगार आणि संघटित क्षेत्रातील कामगार दोघांनाही फायदेशीर ठरेल, अशी अपेक्षा आहे..कामगार सुरक्षाकामगार सुरक्षिततेबाबतही दक्षता घेण्यात आली असून, घर आणि कामाच्या ठिकाणी प्रवास करताना होणारे अपघात आता रोजगाराशी संबंधित मानले जातील, अशा प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाईचे अधिकार निश्चित केले आहेत..ग्रॅच्युइटीसेवकांची निश्चित मुदतीसाठी व सर्वसाधारणपणे नियुक्त केलेले सेवक अशी विभागणी केली आहे. त्यात सर्वसाधारणपणे नियुक्त केलेल्या सेवकांना पाच वर्षांच्या सतत सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. ठराविक काळासाठी परंतु, एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी नियुक्त केलेल्या सेवकासाठी करार संपल्यावर ग्रॅच्युइटी मिळेल, असा बदल आहे. याखेरीज प्रत्येक वर्षासाठी १५ दिवसांची ग्रॅच्युइटी मिळेल. परंतु, ग्रॅच्युइटीची आकडेमोड करताना पूर्वीच्या ३० दिवसांऐवजी २६ दिवस धरण्यात येतील. या बदलामुळे मोठ्या प्रमाणात ग्रॅच्युइटीची रक्कम वाढेल. सरकारी नोकरांसाठी करमुक्त रक्कम २५ लाख रुपये, तर इतरांसाठी २० लाख रुपये असेल..