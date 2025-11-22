Sakal Money

पगार ते सुरक्षा… Labour Law बदलांनी तुमची कमाई, सुट्टी, सुरक्षा… सगळं बदलणार! विषय पैशांचा, बातमी तुमच्या कामाची

Key Labour Code Reforms: पगार ते सुरक्षा… नव्या Labour Law बदलांनी तुमची कमाई, सुट्ट्या, सामाजिक सुरक्षा आणि नोकरीचे हक्क पूर्णपणे बदलणार; ५० कोटी कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात ऐतिहासिक क्रांती!
Labour Law 2025

Labour Law 2025

esakal

Sandip Kapde
Updated on

केंद्र सरकारने २९ जुने कामगार कायदे रद्द करून त्याजागी चार नव्या कामगार संहिता २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभरात लागू केल्या आहेत. या ऐतिहासिक सुधारणांमुळे देशातील सुमारे ५० कोटी कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल होणार आहेत. नोकरीची हमी, वेळेवर पगार, सामाजिक सुरक्षा आणि महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी असे अनेक फायदे या कायद्यांमुळे मिळणार आहेत.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
law

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com