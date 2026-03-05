Petrol Storage: भारतात पेट्रोलचा साठा कसा आणि कुठे केला जातो? जाणून घ्या भारताच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हची संपूर्ण माहिती

Petrol Reserve India : सध्या पश्चिम आशियात अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. जागतिक पातळीवर युद्धस्थिती, भू-राजकीय तणाव किंवा पुरवठा साखळीतील अडथळे निर्माण होतात तेव्हा सर्वाधिक परिणाम होतो तो ऊर्जा क्षेत्रावर. अशा वेळी देशांच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यासाठी संबंधित देश स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हचा आधार घेतात. कच्च्या तेलाचे आपत्कालीन साठे राखून ठेवण्याची ही यंत्रणा ऊर्जा सुरक्षिततेचा कणा मानली जाते..स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) म्हणजे काय?SPR म्हणजे सरकारकडून दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून साठवून ठेवलेले कच्चे तेल. हे साठे प्रामुख्याने भूमिगत गुहांमध्ये किंवा विशेष साठवण सुविधांमध्ये ठेवले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता निर्माण झाल्यास किंवा आयात खंडित झाल्यास हे साठे देशाच्या गरजा भागवण्यासाठी वापरले जातात.आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम करारानुसार, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA)च्या सदस्य देशांनी त्यांच्या निव्वळ तेल आयातीच्या किमान 90 दिवसांच्या गरजाइतका साठा SPR राखणे अपेक्षित आहे..Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! प्रति 100 ग्रॅममागे तब्बल 95,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव.भारताचे स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हभारतानेही ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत 2004 मध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाअंतर्गत Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) या विशेष संस्थेची स्थापना केली. या अंतर्गत सध्या भारताकडे एकूण 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) इतकी कच्च्या तेलाची साठवण क्षमता आहे. हे साठे देशभरात तीन ठिकाणी उभारले गेले आहेत. यात - विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) – 1.33 MMTमंगळुरु (कर्नाटक) – 1.5 MMTपडूर (कर्नाटक)– 2.5 MMT.यात साठा कसा केला जातोएप्रिल–मे 2020 मध्ये जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्याचा फायदा घेत भारताने आपल्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) साठ्यांची पूर्ण क्षमतेने भर घातली. कमी दरात मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी केल्यामुळे सुमारे 5,000 कोटी रुपयांची ची बचत झाली. यामुळे संभाव्य पुरवठा तुटवड्याचा धोका कमी झाला आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम मर्यादित ठेवता आला..आजून 2 रिझर्व्ह उभारणार ऊर्जा सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने जुलै 2021 मध्ये आणखी दोन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यामध्ये चांडीखोल (ओडिशा) यथे 4 MMT आणि पडूर (कर्नाटक) येथे 2.5 MMT अशी एकूण 6.5 MMT अतिरिक्त साठवण क्षमता उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे..US-Iran War Impact: 'Strait of Hormuz' म्हणजे काय? भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का? हा मार्ग बंद झाला तर महाग होईल तुमचं जेवण! .सर्वाधिक साठा कुणाकडे अमेरिका – सुमारे 714 दशलक्ष बॅरल्सचीन – सुमारे 475 दशलक्ष बॅरल्सजपान – सुमारे 324 दशलक्ष बॅरल्सयापैकी अमेरिकेकडे जगातील सर्वात मोठा साठा आहे. तुलनेत भारताची साठवण क्षमता मर्यादित आहे.