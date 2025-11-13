Premium|Infra Investment: पॉवर, रेल्वे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा लाभ कोणाला?

Skipper Ltd: A Strong Bet in India’s Power and Infra Boom

Skipper Ltd: A Strong Bet in India’s Power and Infra Boom

Skipper Ltd share analysis : संरक्षण, ऊर्जा आणि रेल्वेसह मूलभूत सुविधांच्या क्षेत्रात सरकारने भरघोस गुंतवणुकीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या मूल्यसाखळीतील कंपन्यांना उर्जितावस्था येणार आहे.
Indian Economy Stays Strong — What It Means for Skipper Ltd Investors

भूषण ओक

bhushanoke@hotmail.com

भारताची अर्थव्यवस्था सध्यातरी मजबूत स्थितीत आहे आणि उत्तम वाढ दर्शवते आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळात बाजारसुद्धा आधीइतका नसला, तरी वाढ दाखविण्याची आशा आहे. संरक्षण, ऊर्जा आणि रेल्वेसह मूलभूत सुविधांच्या क्षेत्रात सरकारने भरघोस गुंतवणुकीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या मूल्यसाखळीतील कंपन्यांना नक्कीच उर्जितावस्था येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्किपर लि. या कंपनीचा गुंतवणुकीच्या दृष्टीने केलेला अभ्यास..

