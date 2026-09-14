Sakal Money

भारताचा किरकोळ महागाई दर वाढला! सलग तिसऱ्या महिन्यात किंमती वाढलेल्याच, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर काय?

India's Retail Inflation Rises to 4.82% in August 2026 as Food and Personal Care Prices Surge: ऑगस्ट महिन्यात अन्नधान्य महागाई दर ५.९५ टक्क्यांवर नोंदवला गेला आहे. शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात महागाईचा प्रभाव अधिक तीव्रतेने जाणवला आहे.
Inflation Rises

Inflation Rises

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Retail Inflation Rises: देशात दैनंदिन वापरातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा ताण पुन्हा एकदा वाढला आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित देशातील किरकोळ महागाई दर वाढून ४.८२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या कालावधीत सर्वसामान्य किरकोळ महागाईच्या तुलनेत अन्नधान्य आणि खाद्यान्नांच्या महागाईचा भडका अधिक उडालेला पाहायला मिळाला.

Loading content, please wait...
inflation
Central Government
Inflammation
Marathi News Esakal
www.esakal.com