भारताचा किरकोळ महागाई दर वाढला! सलग तिसऱ्या महिन्यात किंमती वाढलेल्याच, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर काय?

Retail Inflation Rises: देशात दैनंदिन वापरातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा ताण पुन्हा एकदा वाढला आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित देशातील किरकोळ महागाई दर वाढून ४.८२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या कालावधीत सर्वसामान्य किरकोळ महागाईच्या तुलनेत अन्नधान्य आणि खाद्यान्नांच्या महागाईचा भडका अधिक उडालेला पाहायला मिळाला..ऑगस्ट महिन्यात अन्नधान्य महागाई दर ५.९५ टक्क्यांवर नोंदवला गेला आहे. शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात महागाईचा प्रभाव अधिक तीव्रतेने जाणवला आहे. ऑगस्टमध्ये ग्रामीण भागातील किरकोळ महागाई दर ५.२३ टक्के राहिला, तर शहरांमध्ये तो ४.३१ टक्के नोंदवला गेला.अन्नधान्याच्या किमतींचा विचार केला तर ग्रामीण भागात अन्नधान्य महागाई दर ६.१३ टक्क्यांवर पोहोचला होता, तर शहरी भागात हे प्रमाण ५.६४ टक्के इतके होते. यामुळे शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील जनतेला वाढत्या महागाईची झळ जास्त बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..VAIBHAV SOORYAVANSHI: संजू सॅमसन की वैभव सूर्यवंशी? दुसऱ्या टी-२०आधी टीम इंडियासमोर मोठा सवाल; ‘या’ समस्येचाही शोधावा लागणार उपाय.विविध घटकांनुसार विचार केला तर पर्सनल केअर, सामाजिक संरक्षण आणि त्यासंबंधीच्या सेवांच्या किमतींमध्ये सर्वाधिक १५.१७ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. यानंतर रेस्टॉरंट आणि निवास सेवांच्या दरांमध्ये ८.३८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. अन्न व पेये या श्रेणीतील वस्तूंचे भाव ५.६६ टक्क्यांनी वाढले, तर पान, तंबाखू आणि इतर पदार्थांची महागाई ४.७१ टक्के राहिली. याशिवाय वाहतूक क्षेत्रात ४.६० टक्के आणि शिक्षण सेवांमध्ये ३.७३ टक्के महागाई नोंदवण्यात आली..अंकिता वालावलकरने गणेशोत्सवादिवशीच दिली गुडन्यूज, मुंबईत घेतलं स्वतःचं घर; कुठे आहे तिचा २ बीएचके? म्हणते- सध्या इंटेरिअर... .दुसऱ्या बाजूला कपडे आणि पादत्राणांच्या किमती ३.५६ टक्क्यांनी वाढल्या असून गृहपयोगी वस्तू व घराच्या देखभालीशी संबंधित खर्चात २.६८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. घरभाडे, पाणी, वीज, गॅस आणि इतर इंधन श्रेणीतील महागाई २.६१ टक्के नोंदवली गेली, तर माहिती व दळणवळण सेवांमध्ये हा दर २.०१ टक्के राहिला. मनोरंजन, क्रीडा आणि संस्कृतीशी संबंधित घटकांमध्ये १.७४ टक्के आणि आरोग्य सेवांमध्ये सर्वात कमी म्हणजेच १.३४ टक्के दरवाढ नोंदवली गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.