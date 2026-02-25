Toll tax on Indian Army: भारतात सैनिकांना टोल टॅक्समधून सूट मिळते का? जाणून घ्या नियम काय सांगतो

Toll Tax for Indian Army Personnel: आपल्या देशाचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि सवलतींबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सैन्यदलातील जवानांना टोल टॅक्स भरावा लागतो का? सर्वसाधारणपणे सैनिकांना पूर्ण टोल माफी असते, अशी समजूत आहे; मात्र प्रत्यक्षात नियम थोडे वेगळे आहेत..ड्युटीवर असताना टोल माफीIndian Tolls (Army and Air Force) Act, 1901 नुसार, एखादा सैनिक अधिकृत कामासाठी सरकारी वाहनातून प्रवास करत असेल, तर त्याला टोल करातून सूट दिली जाते. मात्र, टोल नाक्यावर ओळखपत्रासह ड्युटीशी संबंधित कागदपत्रे दाखवणे आवश्यक असते. योग्य कागदपत्रे सादर केल्यानंतरच त्यांना टोल माफी लागू होते..RBI on Gold: भारताने सोनं-चांदीच्या दरवाढीची चिंता करावी का? RBI गव्हर्नरांचे मोठे संकेत; खरेदीआधी एकदा वाचा .खाजगी वाहनाला कोणतीही सूट नाहीसैनिक जर स्वतःच्या खाजगी वाहनातून प्रवास करत असतील आणि तो ड्युटीवर नसतील व वैयक्तिक कारणासाठी प्रवास करत तर त्यांना सामान्य नागरिकांप्रमाणे टोल टॅक्स भरावा लागतो.अशावेळी केवळ आर्मी आयडी दाखवल्याने टोल माफ होत नाही. हे नियम National Highways Authority of India च्या टोल नियमावलीत स्पष्टपणे नमूद आहेत..टोल सूट मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे?टोल टॅक्समध्ये सूट मिळण्यासाठी सैनिकांना खालील कागदपत्रे दाखवावी लागतात -ड्युटी ऑर्डर किंवा ट्रान्झिट पासयुनिटकडून दिलेले अधिकृत पत्रवैध ओळखपत्र (आर्मी आयडी)जर सैनिकांकडे हे सर्व कागदपत्रे असतील आणि ते अधिकृत कामासाठी प्रवास करत असतील तर त्यांना टोल टॅक्समध्ये सूट दिली जाते.याठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवृत्त सैनिकांना टोल करामधून सूट देण्याची कोणतीही अधिकृत तरतूद नाही. अनेकदा सन्मान म्हणून सूट देण्याची मागणी केली जाते, मात्र नियमांनुसार अशी सवलत लागू होत नाही..Gold Rate Today: सलग 7 व्या दिवशी सोनं महागलं! सर्वसामान्यांची चिंता वाढली; पाहा आजचा ताजा भाव .टोल टॅक्स म्हणजे काय?टोल टॅक्स म्हणजे राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग, पूल, बोगदे आणि द्रुतगती मार्ग वापरण्यासाठी आकारला जाणारा शुल्क. भारतातील टोल व्यवस्थापन आणि नियमांची अंमलबजावणी प्रामुख्याने नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) मार्फत केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.