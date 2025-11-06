Premium|Indian Banking Reforms: बँकांमधील ग्राहकसेवा आणि वव्यवसायवृद्धी

Indian Banking System: Evolution, Reforms, and Customer Service Challenges डॉ. अनिल धनेश्वर anil.dhaneshwar@gmail.comबँकिंग व्यवस्था तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांनाही याच उद्देशाने परवानगी देण्यात आली, तसेच अलीकडच्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने गावागावांत जाऊन सेवा देणाऱ्या छोट्या बँकांनाही परवानगी देण्यात येत आहे. बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थाही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे आर्थिक क्षेत्र विस्तार आहे, त्याचबरोबर यातील स्पर्धात्मकताही वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, व्यवसायवृद्धी करताना बँकांनी, वित्तीय संस्थांनी ‘ग्राहक हाच राजा’ हे तत्त्व बाळगून ग्राहकांना सेवा देणे गरजेचे आहे..भारत सरकारने १९ जुलै १९६९ रोजी देशातील १४ मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यानंतर एप्रिल १९८० मध्ये आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. अलीकडच्या काळातही सरकारी बँकांच्या एकत्रीकरण प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सध्या फक्त १२ सरकारी बँका कार्यरत आहेत. याशिवाय १९९० च्या दरम्यान आर्थिक उदारीकरण धोरणामुळे खासगी भारतीय बँकांनादेखील व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी दिली. १९९३ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार एप्रिल १९९४ मध्ये यूटीआय बँक (सध्याची ॲक्सिस बँक) यांनी भारतात खासगी क्षेत्रातील बँक म्हणून व्यवसायास सुरुवात केली व आजही ती बँक कार्यरत आहे व नफ्याबरोबर चांगले नावदेखील कमावले आहे. सध्या १२ सरकारी बँका, २१ खासगी क्षेत्रातील बँका व १८४२ सहकारी बँका (१४५७ नागरी सहकारी, ३४ राज्य सहकारी, ३५१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका) कार्यरत आहेत. याशिवाय इंडिया पोस्ट बँक, म्युच्युअल फंड, खासगी वित्तीय संस्था व पतसंस्था असे विविध पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हे क्षेत्र स्पर्धात्मक झाले आहे. यापैकी प्रत्येकाची काही विशेष बलस्थाने आहेत, त्यामुळे साहजिकच ठेवीदारांच्या अपेक्षा या निश्चितच वाढत चालल्या आहेत. ‘ग्राहक हाच राजा’ हे धोरण राबविले, तर ते वित्तीय संस्थेच्या व ग्राहकांच्यादेखील हिताचे आहे..Premium|Digital Banking : तंत्रज्ञानामुळे बँका बनताहेत शक्तिशाली!.आज आपली अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के या वेगाने वाढत आहे व पुढील अनेक वर्षे वाढतच राहणार आहे. नागरिकांचे उत्पन्न व राहणीमानदेखील दिवसेंदिवस सुधारत आहे. सध्या आपला दरडोई ‘जीडीपी’ २९०० अमेरिकी डॉलर आहे, जो २०३० मध्ये ४००० ते ४५०० डॉलरपर्यंत जाईल. त्यामुळे अशा बँकांच्या ग्राहकांच्या सेवेबाबतच्या अपेक्षा वाढत आहेत. त्याचप्रमाणे बँका, वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्थांनादेखील ही मोठी संधी आहे. बिनचूक व गतिमान सेवा, डिजिटायझेशन, कर्मचारी प्रशिक्षण, पासबुक छपाई, कामकाजाच्या वेळा, ग्राहकाभिमुख दृष्टिकोन, कर्जमंजुरी, सहज सुलभ खाते उघडण्याची प्रक्रिया, तक्रार निवारण या व अशा अन्य माफक अपेक्षा असतात. त्याची पूर्तता केली गेली, तर ग्राहकनिष्ठा, विश्वास, परिणामी हितकारक व ग्राहकांबरोबर दृढ व दूरगामी व्यावसायिक नातेसंबंध निर्माण होतात; पण त्यासाठी अशा स्पर्धात्मक वातावरणात ग्राहकसेवेच्या कसोटीमध्ये उतरावे लागते. .भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनाभारतीय रिझर्व्ह बँकेने १९९० मध्ये त्यावेळचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष एम. एन. गोईपोरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. या समितीने सरकारी बँकांमधील ग्राहकसेवा सुधारण्याच्या दृष्टीने अनेक सूचना केल्या. कामाचे तास, कर्मचारी प्रशिक्षण, तक्रार निवारण, वेळच्यावेळी पासबुक छपाई, ग्राहकाभिमुख दृष्टिकोन आदी सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्याचप्रमाणे त्रयस्थ संस्थेद्वारे ग्राहकांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करून घ्यावा, अशीही सूचना केली होती. आजही अनेक बँका; तसेच वित्तीय संस्था अशा प्रकारचे सर्वेक्षण करत असून, शक्य तेवढे बदल करत आहेत; पण या चढाओढीत खासगी बँका व वित्तीय संस्था व सरकारी बँका यामध्ये तीव्र स्पर्धा आहे. खासगी बँका विविध योजना, प्रभावी विपणन धोरण व ग्राहक मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोन यामुळे आघाडीवर राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारी बँकादेखील याच प्रयत्नात आहेत व ग्राहकराजाला खूश ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. सहकारी बँकांमध्ये मात्र अनेक बाबतीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. अनेक सहकारी बँकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असतो; परिणामी अनेक सहकारी बँका बुडाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बहुतेक सहकारी बँका या केवळ जिल्हा पातळीवरच कार्यरत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या व्यवसाय विस्तारालादेखील मर्यादा आहेत. यामधील सारस्वत बँक, कॉसमॉस, जनता, अभ्युदय, टीजेएसबी, श्यामराव विठ्ठल अशा काही सहकारी बँकांया ग्राहकसेवा आणि व्यवसायात यशस्वी झाल्या आहेत. मोठ्या प्रस्थापित खासगी; तसेच सरकारी बँकांना तोडीस तोड टक्कर देत आहेत. स्टेट बँक, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, ॲक्सिस, कोटक महिंद्रा बँक या २०२४-२५ आर्थिक वर्षातील पहिल्या पाच सर्वांत जास्त नफा मिळवणाऱ्या बँका आहेत. यावरूनच आपल्या लक्षात येईल, की खासगी बँका किती ग्राहककेंद्रित आहेत व त्यामुळे नफा मिळविण्यात आघाडीवर आहेत..या पार्श्वभूमीवर, सर्व बँकांच्या व्यवस्थापनांनी ग्राहकसेवा समाधान अहवाल हा दरवर्षी त्रयस्थ संस्थेद्वारे केला तर खूप लाभ होऊ शकतील. ग्राहकांच्या अपेक्षा, सेवा सुधारण्यासाठी वाव, तक्रार निवारण प्रक्रिया, महत्त्वाचे मुद्दे किंवा गोष्टी, त्या मुद्द्यांवर त्यांचा समाधान निर्देशांक जाणून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. वय वर्षे ३० किंवा त्यापेक्षा कमी वय असलेल्या तरुणांची संख्या जवळपास ४० टक्के आहे म्हणजे जवळजवळ ६० कोटी एवढी मोठी आहे, तर १५-६० वर्षे या वयोगटात ६५ टक्के नागरिक आहेत, म्हणजे सुमारे ९५ कोटी ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. असे सर्वेक्षण करण्याचेदेखील अनेक प्रकार आहेत. ते आपल्याला माहीत असणे व त्याप्रमाणे वेळोवेळी कार्यवाही करणे हे बँकांच्या व्यावसायिक हिताचे ठरेल. .Premium|Canada Student Visa:... तर तुमचा व्हिसा होईल रद्द! कॅनडा मास व्हिसा कॅन्सलेशन धोरण का आणत आहे? .सर्वेक्षणाचे विविध प्रकार१) प्रमाणे आणि ग्राहकसेवा समाधान निर्देशांकपहिला प्रकार म्हणजे प्रमाणे. आपल्या ग्राहकांची निष्ठा आपल्या संस्थेवर किती आहे; तसेच ग्राहकसेवा समाधान निर्देशांक माहीत करून घेणे. एखादा ग्राहक वर्षानुवर्षे आपल्या बँकेतील खातेदार असेल, तर ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. असे असेल तर ही गोष्ट नक्कीच सकारात्मक आहे. असे आपले जेवढे खातेदार असतील, ते टिकवणे व हे प्रमाण वाढवणे हे महत्त्वाचे ठरेल. तेव्हा ग्राहकसेवेमधील आपली बलस्थाने व कमतरता जाणून घेऊन त्यामध्ये वेळीच सुधारणा केली, तर बँकेचा नफादेखील वाढू शकतो. जेव्हा एखादा ग्राहक आपल्या बँकेत खाते उघडतो तेव्हाच त्याच्या बँकेकडून अपेक्षित असलेली ग्राहकसेवा समजून घेतली, तर खूप फायद्याचे होईल. त्यात महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार, व्यावसायिक, शेतकरी, उद्योजक असे वर्गीकरण करून सेवा दिली, तर ग्राहक समाधानी राहील व बँकेलादेखील व्यवसायाची संधी मिळेल. .२) खाते बंद करण्याचे कारण जाणून घेणे आवश्यकदुसरा प्रकार म्हणजे जेव्हा एखादा ग्राहक खाते बंद करतो, तेव्हा खाते बंद करण्याचे कारण जाणून घेणे फार महत्त्वाचे ठरेल. तो खातेदार आपल्या बँकेने दिलेल्या सेवेबाबत असमाधानी असेल, तर ते कारण समजावून घेऊन लगेचच योग्य ती कारवाई केली, तर नजीकच्या भविष्यकाळात खात बंद करण्याचे प्रमाण नियंत्रित करता येईल. तेव्हा मागील वर्षात ज्या ग्राहकांनी खाते बंद केले आहे, केवळ अशाच खातेदारांचे सर्वेक्षण केले, तर खूप गोष्टी लक्षात येतील आणि होणाऱ्या चुका टाळता येतील. क्लिष्ट प्रक्रिया सोपी करता येईल, ग्राहकसेवा सुधारता येईल; जेणेकरून होणारे पुढील नुकसान टाळता येईल. सध्याच्या स्पर्धात्मक वातावरणात ज्याची सेवा सर्वोत्तम असेल, तोच टिकू शकतो; अन्यथा व्यवसायवृद्धी व नफावाढीवर परिणाम होऊ शकतो..३) खात्यांच्या प्रकारानुसार सर्वेक्षणतिसरा प्रकार म्हणजे एखादी डिपॉझिट योजना, सेफ डिपॉझिट लॉकर, गृहकर्ज, शिक्षणकर्ज, व्यावसायिक कर्जे, बचत, चालू, मुदत ठेव, आवर्ती खाते, विविध कर्जदार या सर्व प्रकारची खाती बँकेला लाभदायी असतात व ती जेवढी जास्त तेवढा फायदा अधिक. त्याला समाधानकारक प्रतिसाद मिळत असेल तर उत्तम; पण प्रतिसाद नसेल, तर त्यावर जरूर विचार करावा. अशाप्रकारे, प्रत्येक प्रकारचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून अहवाल केला, तर यातील एखादा प्रकार का वाढत आहे किंवा का नाही, हे समजावून घेणे खूप लाभदायक ठरेल. एखादी शाखा फायद्यात, तर त्याच बँकेची दुसरी शाखा नुकसानीत चालत असेल, तर त्वरित सुधारणा करणे आवश्यक आहे. .४) गोपनीय ग्राहक म्हणून भेट देऊन कामकाज पाहणेसर्वेक्षणाचा एक चौथा प्रकार म्हणजे बँकेच्या शाखेला गोपनीय ग्राहक म्हणून भेट द्यायची व तेथे काय सुरू आहे, ते पाहून त्याची नोंद करायची. बँकेच्या शाखा वेळेत उघडणे, सर्व कर्मचारी त्यांच्या कामाच्या वेळेत बँकेमध्ये उपस्थित असणे, बँकेच्या नावाचा बोर्ड स्पष्ट भाषेत असणे, वाहन लावण्याची; तसेच ग्राहकांना बसण्याची पुरेशी व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, शाखेमध्ये पुरेसा प्रकाश, स्वच्छता, आवश्यक स्टेशनरीची उपलब्धता, बोलण्यात स्थानिक भाषेचा वापर, कार्यरत एटीएम, ‘मे आय हेल्प यू काउंटर’, विकलांग, अंध किंवा ज्येष्ठ नागरिक यांना प्राधान्याने सेवा या व अशा अनेक बारीकसारीक गोष्टीदेखील महत्त्वाच्या ठरतात. प्रत्येक ग्राहकाला आपण बँकेचे महत्त्वाचे खातेदार आहोत, अशी आपुलकीची भावना निर्माण करून देण्यात बँकेच्या शाखेतील कर्मचारी यशस्वी होऊ शकले, तर ग्राहक कधीही सोडून जाणार नाहीत. ग्राहकाला त्याच्या वाढदिवसाला एक शुभेच्छा संदेश पाठविणेदेखील खूप गोष्टी सुकर करून जातो व असा समाधानी ग्राहक हा बँकेला अडचणीतदेखील साथ देतो. खासगी बँक, म्युच्युअल फंड आणि खासगी वित्तीय संस्था या मार्केटिंगमध्ये खूप आक्रमक धोरण राबवितात. त्यामुळे अनेक सरकारी व सहकारी बँकांना ठेवीदार मिळणेदेखील अवघड जाते. .नवी सेवा सादर करण्यापूर्वी सर्वेक्षणएखादी बचत योजना किंवा एखादी नवी सेवा सादर करण्यापूर्वी त्याला ग्राहकांचा किती प्रतिसाद मिळेल, त्यांच्या काय सूचना आहेत, काय अडचणी येऊ शकतात, हे समजून घेण्यासाठी तो योजना राबविण्यापूर्वी एखादे सर्वेक्षण करावे, त्यामुळे आपल्या नव्या योजनेला ग्राहकांचा जास्तीत जास्त प्रतिसाद कसा मिळेल, याची काळजी घेतली जाईल. अनेक बँकांनी असे काही सर्वेक्षण केल्याचे मला आठवत नाही. अनेक गोष्टी गृहीत धरल्या जातात व नंतर जसा अनुभव येईल तशा त्यात दुरुस्त्या केल्या जातात. यात वेळ जातो व परिणामी बँकेचा नफा व प्रतिमेवरदेखील परिणाम होतो. असे ग्राहकसेवा निर्देशांक अहवाल शक्यतो दरवर्षी करावेत व त्याची आपापसांत तुलना करावी. कमीतकमी दर तीन वर्षांनी प्रत्येक शाखा अशा प्रकारच्या अहवालात समाविष्ट करावी, जेणेकरून होणारे नुकसान टाळता येईल. जिथे काही कमतरता आढळेल, त्यात सुधारणा करावी. गरजेनुसार कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, जेणेकरून तेदेखील अद्ययावत राहतील. दिवसेंदिवस तंत्रज्ञानदेखील बदलत आहे व अधिक गतिमान होत आहे. सध्या डिजिटल फसवणुकीचे प्रमाण हे कल्पनातीत वाढत आहे. यात ज्येष्ठ नागरिक व महिला बळी पडतात. तेव्हा त्यांची या धोक्यांपासून असणारी जागरूकता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत आणि वेळ पडल्यास त्यांना मदत व मार्गदर्शन करावे. हीदेखील एक सामाजिक सेवा आहे, जेणेकरून बँकेची प्रतिष्ठा वाढेल. .खासगी, सरकारी किंवा सहकारी बँक असो, बँकेच्या सर्व शाखांमधील स्थानिक प्रशासन जेवढे प्रभावी, सेवाभावी व कर्तव्यदक्ष असेल, तेवढी ती बँक अथवा त्याची शाखा ग्राहकाच्या मनात घर करून बसते व ग्राहक बँकेला आपली मानतो. असा ग्राहक बँकेला लाभदायी ठरतो. हे प्रमाण जेवढे जास्त, तेवढे चांगले. आजकाल जवळपास सर्व ग्राहकांची एकापेक्षा जास्त बँक खाती असतात, तेव्हा आपली बँक ही त्याचे सर्वांत जास्त आर्थिक व्यवहार सांभाळणारी ठरली तर सोन्याहून पिवळे. ‘ग्राहकानाम देवो भवः’ हेच आपले घोषवाक्य असले पाहिजे. .सरकारी बँकांमधील परदेशी गुंतवणूक मर्यादावाढसरकारी बँकांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या २० टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविली जाणार आहे. यामुळे आपल्या देशातील उद्योजकांना भांडवलाची कमतरता भासणार नाही व त्यामुळे उत्पादन व सेवा संस्था त्यांचा व्यवसाय देशात व देशाबाहेर वाढविण्यासदेखील मदत होईल. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी भांडवलाची उपलब्धतादेखील वाढू शकेल, जे आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देईल. ग्राहकसेवेमधील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर बँकांमधील ग्राहकसेवेचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीनेदेखील लाभदायक ठरेल; पण त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देऊन सक्षम करणे हे फार गरजेचे आहे; तसेच सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण होण्याची देखील शक्यता आहे, जेणेकरून नजीकच्या भविष्यकाळात केवळ पाच ते सहा सरकारी बँका असतील. जगातील पहिल्या १०० बँकाच्या यादीत स्टेट बँक ४३ व्या, तर एचडीएफसी ७३ व्या क्रमांकावर आहे. सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण झाल्यास आणखी काही भारतीय बँका पहिल्या १०० बँकाच्या यादीत येऊ शकतील. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग बघता बँकिंग क्षेत्रातील हे धोरणात्मक बदल कालानुरूप यशस्वी होतील. (लेखक सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार आहेत. ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.