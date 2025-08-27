Premium|Indian bond market: कर्जरोखे बाजारात भारताची प्रगती मग गुंतवणूकदार मागे का?

JP Morgan & Bloomberg Index: India’s Entry into Global Bond Marketविशाखा बागgauribag7@gmail.comभारतीय कर्जरोख्यांचा बाजार आता २२६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. आतापर्यंत ६२ हजार ४३१ कोटी रुपये परकी गुंतवणूकदारांनी भारतीय कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवले आहेत. मागील दहा वर्षांत कर्जरोखे बाजारात भारताने आमूलाग्र प्रगती केली आहे. तरीही भारतीय सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची खासगी कर्जरोख्यांमधील गुंतवणूक अत्यंत कमी आहे. सरकारी कर्जरोख्यांबरोबरच खासगी कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांमध्येसुद्धा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार मागेच आहे. .भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना कर्जरोखे आणि त्यामधील गुंतवणूक ही तशी काही नवी नाही. परंतु, मागच्या दोन-तीन वर्षांमधील घडामोडी बघताना भारत सरकारने जागतिक स्तरावर कर्जरोख्यांच्या गुंतवणुकीमध्ये, जी काही उंच भरारी घेतली आहे, ती नक्कीच वाखाणण्याजोगी आहे. ‘जेपी मॉर्गन ग्लोबल बाँड इंडेक्स’मध्ये सध्या दहा टक्के वेटेज भारतीय कर्जरोख्यांना आहे. त्यानंतर ‘ब्लूमबर्ग बाँड इंडेक्स’मध्येसुद्धा येत्या काही वर्षांत ते सामील होण्याची शक्यता आहे. खरे तर एखादा देश जेव्हा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होण्याच्या मार्गावर असतो, तेव्हा तो देश विविध मोठ्या सरकारी गुंतवणुकीसाठी, पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी सरकारी कर्जरोख्यांचाच आधार घेऊनच गुंतवणूक करत असतो आणि पुढे जात असतो. व्याजदर कमी होत असतात, तेव्हासुद्धा खासगी (कॉर्पोरेट) कंपन्यांना कर्ज घेण्यापेक्षा कर्जरोखे वितरित करून पैसा उभा करणे जास्त सोयीस्कर ठरत असते. यामधूनच कंपन्यांना विस्तार करण्यासाठी लागणारा पैसा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांकडून गोळा करता येतो..Premium |Term Insurance : महिलांनी मुदत विमा का घ्यावा?.भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास‘इकॉनॉमिक सर्व्हे २०२५’च्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ६२ हजार ४३१ कोटी रुपये परकी गुंतवणूकदारांनी भारतीय कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवले आहेत. ही गुंतवणूक विविध प्रकारच्या २९ कर्जरोख्यांमध्ये केलेली आहे. भारतीय कर्जरोख्यांचा बाजार आता २२६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. मागील दहा वर्षांत कर्जरोखे बाजारात भारताने आमूलाग्र प्रगती केली आहे. यापैकी आतापर्यंत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये केली आहे. ‘जेपी मॉर्गन ग्लोबल बाँड इंडेक्स’मुळे अर्थातच गुंतवणूक वाढलेली आहे. याचाच अर्थ असा, की परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढत चाललेला आहे. ‘इमर्जिंग मार्केट’मधील इतर अर्थव्यवस्थांपेक्षा भारतीय रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत स्थिर असलेले मूल्य, स्थिर परंतु, वाढत जाणारा ‘जीडीपी’, महसूल तूट जास्तीत जास्त कमी करण्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रयत्न, या आणि अशा इतर विविध धोरणांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेमधील त्रुटी कमी करून जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर अर्थव्यवस्था होण्याची धडपड या सर्वच गोष्टींमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांची सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक वाढते आहे. .सर्वसामान्यांची गुंतवणूक कमीअसे चित्र दिसत असले, तरीही भारतीय सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची खासगी कर्जरोख्यांमधील गुंतवणूक अत्यंत कमी आहे. सरकारी कर्जरोख्यांबरोबरच खासगी कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांमध्येसुद्धा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार मागेच आहे. भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची म्हणजेच बँका, विमा कंपन्या, पोस्ट आणि म्युच्युअल फंड कंपन्यांची गुंतवणूक सर्वांत जास्त म्हणजे जवळपास ९५ टक्के एवढी आहे. मागच्या काही वर्षांमध्ये कॉर्पोरेट बाँड आणि इतर बाँडमध्ये म्हणजेच खासगी कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणुकीची रक्कम कमीत कमी दहा हजार रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे थोड्याफार प्रमाणात तरी सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराने खासगी कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करायला सुरुवात केली आहे. परंतु, कर्जरोख्यांच्या मार्केटमध्ये खरेदी आणि विक्री यांचे प्रमाण पाहिजे त्या पद्धतीने वाढलेले नसल्यामुळे ‘लिक्विडिटी’ म्हणजेच गुंतवणूकदाराला पाहिजे त्या वेळेला बाँडची विक्री करून पैसा हाताशी येत नाही, हेसुद्धा एक कारण सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला कर्जरोख्यांमधील गुंतवणुकीपासून लांब ठेवते. परंतु, आता रिझर्व्ह बँकेचे स्वतःचे मोबाइल ॲप आणि पोर्टल असल्यामुळे या गुंतवणूकदारांसाठी मार्ग बराच सोयीस्कर झाला आहे. .विविध संज्ञांचे अर्थसरकारी रोखे, कॉर्पोरेट रोखे, ट्रेझरी बिल्स, झीरो कूपन रोखे, परिवर्तनीय (कन्व्हर्टिबल) रोखे, कॉलेबल रोखे, ग्रीन बाँड अशा अनेकविध प्रकारचे रोखे आहेत. त्याचबरोबर कूपन रेट, यील्ड, करंट यील्ड, यील्ड टू मॅच्युरिटी यांसारख्या विविध संज्ञांमुळेसुद्धा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या मनात विविध संभ्रम निर्माण होतात. यापैकी बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे त्यांना खात्रीशीररीत्या मिळत नाहीत. त्यांपैकी काही बाबी जाणून घेऊ या..तरुण गुंतवणूकदार थोडे दूरच... तरुण गुंतवणूकदारांना मात्र अजूनही शेअर बाजारसारखी क्रेझ किंवा आकर्षण कर्जरोखे बाजारात दिसत नाही. तरुण गुंतवणूकदारांना या खासगी आणि सरकारी कर्जरोखे मार्केटमध्ये आकर्षित करण्यासाठी विविध स्तरांवर गुंतवणूकदार जागृती करण्याचे शैक्षणिक, तसेच माहितीपर विविध उपक्रम वाढवण्याची गरज आहे. कारण शेवटी गुंतवणूकदारांकडे विविध माध्यमांतील म्हणजेच सोने-चांदी, शेअर बाजार, सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी आणि निश्चित उत्पन्न देणारी साधने म्हणजेच बाँड, बँकांमधील ठेवी, पोस्टातील ठेवी अशी सर्व प्रकारची गुंतवणूक असणे फायदेशीरच ठरते..रोखे दर्शनी मूल्य (बाँड प्रिन्सिपल अमाउंट) : रोख्यांची (बॉँड) दर्शनी किंमत म्हणजे बाँडवर दहा हजार रुपये लिहिलेले असतील, तर सरकार किंवा कंपनी मुदतीच्या शेवटी गुंतवणूकदाराला दहा हजार रुपये द्यायला बांधील राहील.कूपन रेट म्हणजे व्याजाचा वार्षिक दरयील्ड : रोख्यांच्या किमतीवर यील्ड ठरवले जाते. रोखे कधी विकत घेतले, कोणत्या किमतीला विकत घेतले आणि ते किती मुदतीसाठी आहेत, या सर्व बाबींवर गुंतवणूकदाराला मिळणारा परतावा म्हणजेच यील्ड. क्रेडिट रेटिंग : मूडीज, एस अँड पी, फिच यांसारख्या संस्था रोखे वितरित करणाऱ्या कंपन्या, त्यांची आर्थिक स्थिती आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची भविष्यातील त्यांची परिस्थिती याचा अंदाज घेऊन गुंतवणूकदारांसाठी असे कर्जरोखे भविष्यात फायदेशीर आहेत की नाही, याची शहानिशा करून रेटिंग देतात. त्यालाच क्रेडिट रेटिंग असे म्हणतात. ‘एएए’ (अतिशय उत्तम) ते ‘डी’ (डिफॉल्ट) अशी कंपन्यांची वर्गवारी केली जाते. .Premium|Mutual Fund Performance: आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज अँड मिड कॅप फंडाने सातत्यपूर्ण कामगिरी कशी साधली?.मार्केट प्राइस : प्रायमरी मार्केटमध्ये रोखे वितरित केल्यानंतर सेकंडरी मार्केटमध्ये व्याजदराच्या चढ-उतारानुसार आणि कंपन्यांच्या कामकाजाच्या मूल्यानुसार त्यांची किंमत कमी-जास्त होत असते. त्यालाच रोख्यांची ‘मार्केट प्राइस’ असे संबोधले जाते.सेल ॲट प्रीमियम : जेव्हा रोख्यांच्या दर्शनी मूल्यापेक्षा जास्त किमतीमध्ये विकला जातो, तेव्हा त्याला ‘सेल ॲट प्रीमियम’ असे म्हटले जाते.सेल ॲट डिस्काउंट : जेव्हा रोखे दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी किमतीमध्ये विकला जातो, तेव्हा त्याला ‘बाँड सेल ॲट डिस्काउंट’ असे म्हटले जाते. करंट यील्ड : तुम्ही १० हजार रुपयांच्या एखाद्या रोख्यांचा व्याजदर सहा टक्के असा घेतला, तर त्या रोख्यांचा करंट यील्ड सहा टक्के आहे; पण तुम्ही सेकंडरी मार्केटमध्ये तेच रोखे ९५०० रुपयांना घेतले, तर सहा टक्के व्याजदराप्रमाणे करंट यील्ड न राहता आता करंट यील्ड ६.३१ टक्के होईल. उलट, दहा हजार रुपयांचे रोखे सेकंडरी मार्केटमध्ये १० हजार पाचशे रुपयांना घेतले, तर करंट यील्ड ५.७१ टक्के होईल. यील्ड टू मॅच्युरिटी : तुम्ही रोखे मुदत पूर्ण होईपर्यंत ठेवले, तर त्या संपूर्ण काळाकरिता जेवढा परतावा तुम्हाला मिळाला असेल, म्हणजेच दर वर्षीचे व्याज, व्याजावरील परतावा आणि खरेदी किंमत व मुदत पूर्ण किंमत यामधील फरक, या सर्व गोष्टींची एकूण गोळाबेरीज म्हणजेच यील्ड टू मॅच्युरिटी. .याशिवाय व्याजदराचा, महागाईदराचा आणि इतर आर्थिक घडामोडींचा रोख्यांवर होणारा परिणाम, यील्ड कर्व्ह, यील्ड स्प्रेड, अमेरिकी कर्जरोखे बाजार या आणि अशा अनेक गमतीजमती रोख्यांमध्ये शिकायला मिळतात. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था किंवा जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडणार असतील, अर्थव्यवस्था डबघाईला येणार असेल किंवा अन्य कोणत्याही भू-राजकीय परिस्थितीमुळे अर्थविश्वात मोठे बदल घडणार असतील, तर त्याची सर्वांत पहिली प्रतिक्रिया बाँड म्हणजेच कर्जरोखे बाजारात बघायला मिळते. (लेखिका कॉर्पोरेट ट्रेनर आणि गुंतवणूक सल्लागार आहेत.)