रुपयाचे गडगडणे किती धोक्याचे?

प्रसाद भागवत (आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक-विश्लेषक)अर्थभानआपल्याकडे 'रुपयाची घसरण' हा कायमच सार्वजनिक चर्चेचा एक लोकप्रिय मुद्दा राहिला आहे. ऐंशीच्या दशकात गंगाधर गाडगीळ यांच्या अर्थकथांमधील जोडपे बंडू आणि स्नेहलता हेही रुपयाच्या कोसळण्याने गांगरून गेले होते, यावरूनच हे दुखणे किती जुनाट आहे हे लक्षात येईल..रुपया आणि डॉलर यांचा विनिमय दर किंवा कोणत्याही दोन देशांच्या चलनांतील विनिमय दर ठरण्यामागे त्या देशांतील आयात-निर्यात, 'Balance Of payment' या प्रमुख घटकांबरोबरच दोन देशांतील प्रचलित व्याजदर, चलनफुगवटा (inflation), मध्यवर्ती बॅंकांची धोरणे, चलन बाजारांत व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची मानसिकता अशा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. हा एक क्लिष्ट अर्थशास्त्रीय विषय आहे. मात्र, त्या खोल डोहात न जाता शेअर बाजारांतील गुंतवणूकदारांनी या मुद्द्याकडे कसे पाहावे?.१९४७ मध्ये रुपया आणि डॉलर हे समान पातळीवर होते, म्हणजेच एक रुपया देऊन एक डॉलर मिळत होता. तेव्हापासून ७८ वर्षांत डॉलरच्या दरात ९० पटीने वाढ झाली आहे. मिरची, लिंबू, कोथिंबिरीचे आणि बहुतेक सगळेच भाव डॉलरपेक्षा जास्त वेगाने वाढले आहेतच, की मग डॉलरची वाढ म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती ही ओरड कशाला? ठीक आहे, डॉलर ९० पटीने महागला. मग नक्की काय बिघडले? देश दिवाळखोरीत गेला, की अर्थव्यवस्था कोसळली? रोजगार समाप्त झाले, की दारिद्र्य वाढले? डॉलर ९० रुपये असताना आज देशाची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे, की पूर्वी ती अधिक चांगली होती? अर्थात, देशांतर्गत उत्पादनांतील पिछाडी, परदेशी वस्तूंवरील वाढती भिस्त वा परावलंबित्व याचे दुरान्वयानेही समर्थन करायला नको, असा खर्च नक्कीच हिताचा नाही, यात शंका नको..शेवटी सांगायचे काय? अर्थशास्त्रात पूर्णतः वाईट किंवा शतप्रतिशत उत्तम, असे काही अभावानेच असते. प्रत्येक मोठ्या अर्थशास्त्रीय घटनेस असंख्य पदर असतात, वेगवेगळ्या छटा असतात. तेव्हा विनिमय दरांसारख्या किचकट विषयांचा एकांगी, एककल्ली परिणाम कसा शक्य आहे? डॉलरचे दर चढे राहिल्याने मुलांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठविलेल्या मंडळींना डॉलर विकत घ्यावयाचे असल्यामुळे ती कष्टी होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, त्याचवेळी अमेरिकेत नोकरी करणारे भारतीय तरुण जे तिकडून भारतात पैसे पाठवतात, त्याचे काय? वाढणारा डॉलर कमिन्स वा मारुतीसारख्या कंपन्यांना हानिकारक आहे, तर दुसरीकडे तोच औषधनिर्माण आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदेशीर असतोच की..विनिमयदराच्या बाबत रुपया गडगडला, घसरला, कमकुवत झाला...असे 'भीतीप्रद' शब्दप्रयोग ऐकायला मिळाल्याने या बाबतीत आपला नकारात्मक दृष्टिकोन बनला आहे कदाचित; पण असे नसते. A Stronger currency is not always a good thing.. तसे असते, तर इतिहासात अनेकदा घडविलेले चलनाच्या अवमूल्यनाचे (Devaluation) पाऊल उचलले गेलेच नसते. तेव्हा सारांश, केवळ 'रुपया कोसळतोय, म्हणून भारतीय बाजारांत गुंतवणूक करू नका' हा सल्ला व्हॉट्सॲपवरील विनोदांइतकाच हलका घेण्याजोगा आहे..