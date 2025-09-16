Premium|Indian Festivals: अर्थोत्सव, सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेची सुगी!

वीरेंद्र तळेगावकरtalegaonkarvirendra@gmail.comभारतीय सण आणि देशाची अर्थव्यवस्था व्हाया कंझम्प्शन (ग्राहक क्रयशक्ती) हे एक अतूट नाते आहे. ऑगस्टच्या रक्षाबंधनापासून सुरू झालेला भारतीय सणांचा मोसम पुढच्या महिन्यात येणाऱ्या दिवाळीपर्यंत ‘पीक लेव्हल’ला असेल. गुढीपाडव्यानंतर पावसाळ्यापर्यंत तो पुन्हा वरच्या टप्प्यावर असेल. या देशातील सणांच्या रेलचेलमुळे अर्थव्यवस्थेची गती वाढण्यासही हातभार लागतो. रोजगाराच्या हालचालीचाही हातभार लागतो. शिवाय सण-समारंभाशी निगडित विविध क्षेत्रांची वर्दळही वाढते. भारतीय सण-उत्सव हे समाजाला जोडणारे, संस्कृती जपणारे आणि अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे असे त्रिवेणी संगम आहेत. .‘विणुया अतुट नाती, असे न म्हणताही भारतीय सण आणि उत्सवमूर्ती भारतीय यांचे नातेच घट्टच आहे. सण साजरे करण्यासाठी प्रत्येकजण आतुर असतो. सणांचे दिवस, त्यांचे मुहूर्त यासाठी तो वेळोवेळी वेळापत्रक आखतो. नोकरी, व्यवसाय, कुटुंब अन्य प्रपंच सांभाळून प्रत्येक सण साजरा करण्याची त्याची जय्यत तयारी असते आणि तो सहकुटुंब, मित्र, सहकारी, शेजारी, त्याच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या व्यक्ती यांच्यासह हिरिरीने सहभाग घेतो.माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे. त्याचे समाजाशी असलेले नाते तुटू नये अशी त्याची नैसर्गिक इच्छा असते. कोरोना महासाथीच्या काळातील ‘लॉकडाउन’दरम्यान लोकांना हे तुटलेले सामाजिक बंधन अनुभवायला मिळाले. त्या काळातील मर्यादा ही एक कटु आठवण ठरली. ‘न्यू नॉर्मल’ सुरू होताच लोकांनी पुन्हा सण-उत्सवात सहभागी होऊन समाजाशी नाळ घट्ट केली. सण हे मानवी संवाद, भेटीगाठी आणि सांस्कृतिक वारशाचे पुनरुज्जीवन घडवून आणणारे साधन ठरले.भारतातील सणांचा मोसम हा ऑगस्टमधील रक्षाबंधनापासून सुरू होऊन दिवाळीपर्यंत शिखरावर पोहोचतो. गुढीपाडव्यापासून ते पावसाळ्यापर्यंतही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. या सणांमुळे किरकोळ विक्री, पर्यटन, मनोरंजन, आदरातिथ्य, इव्हेंट मॅनेजमेंट यांसारख्या क्षेत्रांना मोठा हातभार लागतो. रोजगारनिर्मितीही वाढते आणि त्यामुळे एक सशक्त आर्थिक परिसंस्था निर्माण होते. सण हे ग्राहकखर्च वाढविण्याचे मोठे उत्प्रेरक आहेत. कपडे, दागिने, वाहने, गृहोपयोगी उपकरणे, भेटवस्तू या सर्व क्षेत्रांत विक्रीत वाढ होते. २०२३ मध्ये ई-कॉमर्स विक्रीत २८ टक्के वाढ नोंदली गेली, तर रिटेल विक्रीत १२ टक्के वाढ झाली. ही केवळ खरेदी नसून, स्थानिक दुकानदार, उत्पादक आणि मोठ्या कंपन्यांनाही चालना मिळते..मनोरंजन आणि डिजिटल माध्यमेसणांच्या निमित्ताने मनोरंजन उद्योग झपाट्याने वाढतो. संगीत महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांची मागणी प्रचंड असते. २०२३ मध्ये भारतातील संगीत महोत्सव उद्योगात ८२ टक्के वाढ झाली असून, त्याची बाजारपेठ १००० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे ब्रँड्स थेट ग्राहकांशी जोडले जातात. यामुळे मार्केटिंग, जाहिरात क्षेत्रातही रोजगार व व्यवसाय वाढतो.लघुउद्योजक आणि स्थानिक विक्रेते जत्रा, मेळावे, प्रदर्शने यामुळे स्थानिक कारागीर आणि लघुउद्योजकांना मोठा फायदा होतो. हातमाग, हस्तकला, मिठाई, सजावटीचे साहित्य यासारख्या उत्पादनांना प्रचंड मागणी मिळते. ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न याच हंगामावर अवलंबून असते..Premium : Cash Loan : दोस्ताकडून पैसे घेताय? रोजगारनिर्मितीसणांदरम्यान वाहतूक, हॉटेल, डिलिव्हरी, इव्हेंट मॅनेजमेंट यासारख्या क्षेत्रांत तात्पुरता; पण मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो. २०२३ मध्ये जॉबस्पीक निर्देशांकात १३ टक्के वाढ झाली. यामुळे लाखो लोकांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळाले.पर्यटन आणि आदरातिथ्यसण-उत्सव पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करतात. दुर्गापूजेच्या काळात पश्चिम बंगालच्या अर्थव्यवस्थेत २.५८ टक्के इतका थेट वाटा पडतो. २०१९ मध्ये या उत्सवातून ३२,३७७ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. 'युनेस्को'ने दुर्गापूजेला अमूर्त सांस्कृतिक वारसा म्हणून मान्यता दिल्याने आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची आवक वाढली. पर्यटन, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि स्थानिक व्यवसाय यांना यातून भरघोस उत्पन्न मिळते..पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकाससण-उत्सवाच्या गर्दीमुळे सरकार व स्थानिक संस्था रस्ते, पथदिवे, सीसीटीव्ही, पाणीपुरवठा यांसारख्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करतात. यामुळे दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा विकसित होतात. शिर्डी, वाराणसी यांसारख्या धार्मिक पर्यटनस्थळांना मिळालेली नवी पायाभूत सुविधा हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.सांस्कृतिक वारसा आणि अर्थव्यवस्थासण हे सांस्कृतिक परंपरेचे वाहक आहेत. वारसा पर्यटनामुळे स्थानिक कला, नृत्य, संगीत, विधी जतन होतात आणि पर्यटकांना आकर्षित करतात. परिणामी स्थानिक अर्थव्यवस्था सक्षम होते..जागतिक संदर्भजगातील सणही अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावतात. जपानमधील 'हनामी' हा सण २.२५ टक्के योगदान देतो, जर्मनीतील ऑक्टोबर फेस्ट म्युनिकच्या अर्थव्यवस्थेत १.३५ टक्के भर टाकतो. अमेरिकेत 'मार्डी ग्रास' १.५ टक्के इतका वाटा उचलतो. टेलर स्विफ्टच्या कॉन्सर्ट्स आणि हॉलिवूड चित्रपटांमुळे अमेरिकेच्या 'जीडीपी'मध्ये अब्जावधी डॉलरची भर पडली आहे. या तुलनेत भारतातील दिवाळी, दुर्गापूजा, गणेशोत्सव यांचा प्रभाव किती प्रचंड असेल, याची कल्पना करता येते.. गुंतवणूक आणि शेअर बाजारदसरा-दिवाळी हा गुंतवणुकीचा शुभ काळ मानला जातो. या काळात कंपन्या नवी उत्पादने आणतात, सवलती देतात आणि प्रचार मोहिमा राबवतात. याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर दिसतो. २०२३ मध्ये १५०५ सूचिबद्ध कंपन्यांच्या नफ्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली. बँकिंग क्षेत्राने ६२ टक्के, तर इतर कंपन्यांनी ४४ टक्के वाढ नोंदवली. भारतीय ग्राहकवर्ग अधिक 'प्रीमियम' उत्पादनांकडे वळतो आहे. गुणवत्ता, ब्रँड आणि डिजिटल सुविधा यांना तो महत्त्व देतो. २०४७ पर्यंत मध्यमवर्ग ६१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे सणांच्या काळात खरेदी आणि गुंतवणूक आणखी वाढेल. तथापि, ग्रामीण भागातील रोजगार, उत्पन्न आणि शाश्वत विकास या समस्यांचे निराकरण होणे आवश्यक आहे..अर्थव्यवस्थेला बळभारतीय सण-उत्सव ह (लेखक मुंबईस्थित मुक्त पत्रकार आहेत. ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.