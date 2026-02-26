श्रीपाद जाधव ‘‘काळाच्या ओघात सोन्यातील गुंतवणुकीतून मिळालेल्या उत्कृष्ट परताव्यांवरून हे स्पष्ट होते, की भारतीय गृहिणी या जगातील सर्वांत हुशार फंड मॅनेजर आहेत,’’ अशा शब्दांत ज्येष्ठ बँकर उदय कोटक यांनी गृहिणींच्या आर्थिक दूरदृष्टीचे मुक्तकंठाने कौतुक केले आहे. कारण भारतीय गृहिणी थोडे का होईना सोने खरेदी करण्याची परंपरा पिढ्यानपिढ्या जपत आहेत. त्यातूनच त्यांनी ही संपत्ती निर्माण केली आहे. आज सोन्याचा भाव दीड लाखांवर गेल्यानंतर त्यांची ही आर्थिक दूरदृष्टी किती महत्त्वाची आहे, याची जाणीव होते. सध्या सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम दीड लाख रुपयांच्या पुढे पोहोचला असून, गेल्या अक्षय्य तृतीयेनंतर त्यात सुमारे ३० ते ३५ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतातील सर्वांत मोठ्या गुंतवणूकदार म्हणजेच गृहिणींना विशेष मानवंदना देणे योग्य ठरेल. कारण भारतातील गृहिणींकडे एकत्रितपणे सुमारे २५ हजार टन सोने आहे, जे जागतिक सोन्याच्या साठ्याच्या सुमारे ११ टक्के आहे. आज भारतातील कुटुंबांकडे एकत्रितपणे सुमारे २.५ लाख कोटी डॉलर किमतीचे सोने आहे. मात्र, या मौल्यवान संपत्तीच्या आर्थिक मूल्याचा किंवा उत्पादनक्षम वापर अजूनही पुरेशा प्रमाणात होत नाही. ‘पीडब्ल्यूसी’च्या २०२४ च्या अहवालानुसार, कुटुंबांकडे असलेल्या एकूण सोन्याच्या तुलनेत सुवर्णकर्जाचे प्रमाण केवळ ५.६ टक्के आहे. ही आकडेवारी पाहता, एवढ्या मोठ्या संपत्तीचा वापर अत्यंत मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होते. योग्य नियोजन आणि वापर केल्यास ही संपत्ती भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये लक्षणीय योगदान देऊ शकते..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.सुवर्णकर्जाचा पर्यायअलीकडच्या काळात मात्र सुवर्णकर्ज घेण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढताना दिसत आहे. व्यवसायासाठी अल्पकालीन भांडवल, खेळते भांडवल, तसेच तातडीच्या गरजांसाठी सुवर्णकर्ज हा एक प्रभावी पर्याय असल्याची जाणीव अनेक कर्जदारांना होऊ लागली आहे. विशेषतः ‘एसएमई’ आणि ‘एमएसएमई’, शेतीविषयक गरजा, शिक्षण शुल्क, वैद्यकीय खर्च, घरबांधणी; तसेच उच्च व्याजदराच्या कर्जांची परतफेड यासाठी या कर्जाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. या वाढत्या मागणीमुळे सुवर्णकर्ज क्षेत्र सातत्याने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने विस्तारेल, अशी अपेक्षा आहे.नियामक सुधारणा, कर्जउपलब्धतासरकार आणि नियामक संस्थांनी अलीकडे जाहीर केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांमुळे सुवर्णकर्ज प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आली आहे. एक एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या सुधारित नियमांनुसार, प्रति कर्जदार २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी लोन-टू-व्हॅल्यू (LTV) प्रमाण ७५ टक्क्यांवरून ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे छोट्या कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, सर्वसामान्य कुटुंबे आणि लघु उद्योजकांसाठी कर्ज अधिक सुलभ होईल. परिणामी, त्यांना उच्च व्याजदराच्या वैयक्तिक कर्जांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.बुलेट कर्जांच्याबाबतीत मुद्दल आणि व्याजाची परतफेड कर्जाच्या मुदतीअंती एकरकमी करावी लागते आणि हे कर्ज एका वर्षाच्या आत फेडणे बंधनकारक असेल. कर्जदार एक किलोपर्यंत सोने किंवा चांदीचे दागिने तारण म्हणून ठेवू शकतात. कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर दागिने त्वरित परत देणे कर्जदात्यांवर बंधनकारक असेल. विलंब झाल्यास दररोज ५,००० रुपयांचा दंड आकारला जाईल. दागिने गहाळ किंवा नुकसानग्रस्त झाल्यास संपूर्ण भरपाई देणे आवश्यक आहे; तसेच, कर्जफेड न झाल्यास लिलावापूर्वी कर्जदाराला स्थानिक भाषेत स्पष्ट आणि सविस्तर माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.रिझर्व्ह बँकेने हेही स्पष्ट केले आहे, की लिलावासाठी राखीव किंमत बाजारमूल्याच्या किमान ९० टक्के असावी (दोनदा लिलाव अयशस्वी झाल्यास ही मर्यादा ८५ टक्के असेल). लिलावातून मिळालेली अतिरिक्त रक्कम सात कामकाजाच्या दिवसांत कर्जदाराला परत करणे बंधनकारक आहे. या नव्या नियमांमुळे सुवर्णकर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता, समता आणि कर्जदारांच्या हितांचे संरक्षण अधिक बळकट होईल..सुवर्णकर्जाचे प्रमुख फायदेआजच्या परिस्थितीत, असुरक्षित कर्जांबाबत बँका अधिक सावध असताना सुवर्णकर्ज हा सुरक्षित आणि परिणामकारक पर्याय ठरतो. त्वरित कर्जमंजुरी, सोपी प्रक्रिया आणि लवचिक परतफेडीचे पर्याय यामुळे सुवर्णकर्ज वेळेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या गरजांसाठी उपयुक्त ठरते.कमी कागदपत्रे : वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डच्या तुलनेत अत्यल्प कागदपत्रांवर कर्ज उपलब्ध होते.कमी व्याजदर : सोन्याच्या तारणामुळे व्याजदर आणि प्रक्रिया शुल्क कमी असते.क्रेडिट स्कोअरची आवश्यकता नाही : मर्यादित किंवा खराब क्रेडिट इतिहास असलेल्यांनाही कर्ज सहज मिळते.लवचिक परतफेडीची मुदत : काही महिन्यांपासून एका वर्षापर्यंत मुदत निवडण्याची मुभा.सुरक्षित तारण व्यवस्थापन : कर्जफेडीपर्यंत सोने अत्यंत सुरक्षितपणे जतन केले जाते.उच्च एलटीव्ही प्रमाण : सध्याच्या भावानुसार प्रतिग्रॅम सुमारे सात हजार रुपये कर्ज मिळू शकते. उदा. ५० ग्रॅम सोन्यावर ३ ते ३.५ लाख रुपये सहज उपलब्ध होऊ शकतात.सुवर्णकर्ज उद्योगाचे भविष्यआजही सोने भारतीय संस्कृतीचा आणि अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. अर्थव्यवस्थेचा विस्तार, वाढत्या महत्त्वाकांक्षा आणि अल्पकालीन कर्जांची वाढती गरज लक्षात घेता, सुवर्णकर्ज उद्योगाचे भविष्य अत्यंत उज्ज्वल आहे. स्थिरता, सुलभता आणि परवडणारे व्याजदर यामुळे सुवर्णकर्ज हे ग्राहकांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक प्रभावी आणि विश्वासार्ह पर्याय ठरत आहे.(लेखक कोटक महिंद्रा बँकेत रिटेल अॅग्रीकल्चर अँड गोल्ड लोन्स विभागाचे व्यवसायप्रमुख आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 