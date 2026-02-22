Sakal Money

Railway News: ट्रेन तिकीट बुक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! आयआरसीटीसीकडून मोठे बदल; प्रवाशांना दिलासा, नवे अपडेट काय?

IRCTC Online Booking Process Changes: आयआरसीटीसीने २०२५ मध्ये ३.०३ कोटी संशयास्पद वापरकर्ता आयडी ब्लॉक केले आहेत. कॅप्चा काढून टाकला आहे. आधार पडताळणी लागू केली.
Train Ticket Online Booking Process

Train Ticket Online Booking Process

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने ऑनलाइन तिकीट बुकिंग अधिक सुरक्षित, जलद आणि सोपे करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. बनावट प्रोफाइल आणि एजंटांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यात आला आहे. ज्यामुळे खऱ्या प्रवाशांना त्वरित आणि आगाऊ बुकिंग करून दिलासा मिळाला आहे. केवळ २०२५ मध्ये IRCTC ने ३०.३ दशलक्ष संशयास्पद वापरकर्ता आयडी ब्लॉक केले आणि ४८.६ दशलक्ष वापरकर्ता आयडी पुन्हा पडताळले.

Loading content, please wait...
railway
Online Booking
ticket
Railway Administration
railway ticket
IRCTC

Related Stories

No stories found.