Railway News: ट्रेन तिकीट बुक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! आयआरसीटीसीकडून मोठे बदल; प्रवाशांना दिलासा, नवे अपडेट काय?

इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने ऑनलाइन तिकीट बुकिंग अधिक सुरक्षित, जलद आणि सोपे करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. बनावट प्रोफाइल आणि एजंटांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यात आला आहे. ज्यामुळे खऱ्या प्रवाशांना त्वरित आणि आगाऊ बुकिंग करून दिलासा मिळाला आहे. केवळ २०२५ मध्ये IRCTC ने ३०.३ दशलक्ष संशयास्पद वापरकर्ता आयडी ब्लॉक केले आणि ४८.६ दशलक्ष वापरकर्ता आयडी पुन्हा पडताळले. .१२,८१९ संशयास्पद ईमेल डोमेन देखील ब्लॉक केले गेले. याव्यतिरिक्त, एका महत्त्वपूर्ण बदलात, लॉगिनवरील कॅप्चा काढून टाकण्यात आला आहे. आयआरसीटीसी वेबसाइट, www.irctc.co.in आणि आयआरसीटीसी रेल कनेक्ट अॅपवरील वापरकर्ता इंटरफेस पूर्णपणे सुधारित आणि सुलभ करण्यात आला आहे. लॉगिन कॅप्चा काढून टाकण्यात आले आहेत. मेनू सोपे करण्यात आले आहेत. फॉर्म सोपे करण्यात आले आहेत. ट्रेनच्या याद्या आता सुटण्याच्या वेळेनुसार क्रमवारी लावल्या जातात. फिल्टर डिस्प्ले पर्याय जोडण्यात आला आहे. यामुळे बुकिंग जलद आणि अधिक सोयीस्कर झाली आहे. तात्काळ आणि आगाऊ आरक्षण कालावधी बुकिंगमध्ये सर्वात मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता फक्त आधार-सत्यापित वापरकर्तेच तात्काळ तिकिटे बुक करू शकतात. पहिल्या दिवशी आगाऊ तिकीट बुकिंग देखील फक्त आधार-सत्यापित वापरकर्तेच करू शकतात. यामुळे बनावट खाती आणि एजंटांकडून प्री-बुकिंग तिकिटांची समस्या जवळजवळ संपली आहे. खऱ्या प्रवाशांना आता जास्त तिकिटे मिळत आहेत. आयआरसीटीसीने तांत्रिक पातळीवरही कडक पावले उचलली आहेत. कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क (सीडीएन) स्थापित करून सर्व्हरवरील भार कमी करण्यात आला आहे आणि प्रगत अँटी-बॉट तंत्रज्ञानाद्वारे स्वयंचलित हल्ले रोखले जात आहेत. २०२५ मध्ये, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर ३.९९ लाख संशयास्पद पीएनआर तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. ३७६ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. हे सर्व पाऊल आयआरसीटीसीच्या "प्रवासी प्रथम" धोरणाचा भाग आहेत. बनावट वापरकर्ता आयडी, आधार पडताळणी आणि अँटी-बॉट सिस्टम काढून टाकल्यामुळे तत्काळ आणि आगाऊ तिकिटे बुक करणे सोपे झाले आहे. खऱ्या प्रवाशांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणण्याचा हा प्रयत्न रेल्वे प्रवास अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.