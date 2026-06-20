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Railway Fine: बिनतिकीट प्रवाशांवर मोठा दणका! नियम मोडल्यास दुप्पट पैसे आकारणार; रेल्वे प्रशासनाकडून नवे दंड जाहीर

Railway Fine News: भारतीय रेल्वेने नियमांचे उल्लंघन आणि तिकीटशिवाय प्रवास केल्याबद्दलचा दंड वाढवला आहे. नवीन तरतुदींनुसार, किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
Railway Fine

Railway Fine

ESakal

Vrushal Karmarkar
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भारतीय रेल्वेने गुन्हे आणि नियमांच्या उल्लंघनासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम वाढवली आहे. नवीन आदेशानुसार, थेट खटला चालवण्याऐवजी, प्रथम दंड आकारला जाईल आणि दंड न भरल्यास प्रकरण न्यायालयात जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने सार्वजनिक विश्वस्त (सुधारणा तरतुदी) कायदा, २०२६ अंतर्गत रेल्वे कायदा, १९८९ च्या कलम १३७ आणि १३८ मध्ये सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत, किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

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