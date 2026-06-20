Railway Fine: बिनतिकीट प्रवाशांवर मोठा दणका! नियम मोडल्यास दुप्पट पैसे आकारणार; रेल्वे प्रशासनाकडून नवे दंड जाहीर

भारतीय रेल्वेने गुन्हे आणि नियमांच्या उल्लंघनासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम वाढवली आहे. नवीन आदेशानुसार, थेट खटला चालवण्याऐवजी, प्रथम दंड आकारला जाईल आणि दंड न भरल्यास प्रकरण न्यायालयात जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने सार्वजनिक विश्वस्त (सुधारणा तरतुदी) कायदा, २०२६ अंतर्गत रेल्वे कायदा, १९८९ च्या कलम १३७ आणि १३८ मध्ये सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत, किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. .अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आता जर एखादा प्रवासी तिकीटाशिवाय, वैध पासशिवाय किंवा अधिकृत अंतरापेक्षा जास्त प्रवास करताना पकडला गेला, तर त्याला पूर्वीपेक्षा दुप्पट किमान दंड भरावा लागेल. रेल्वे कायदा, १९८९ च्या कलम १३७ नुसार, वैध तिकीट किंवा पासशिवाय जाणीवपूर्वक प्रवास करणाऱ्या कोणालाही दंड आणि शिक्षा होईल. पूर्वी, किमान दंड ₹२५० होता आणि कमाल शिक्षा सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ₹१,००० पर्यंत दंड किंवा दोन्ही होती. याव्यतिरिक्त, प्रवास भाड्याव्यतिरिक्त एक अतिरिक्त शुल्क भरणे आवश्यक होते..Jio IPO: भारतातील सर्वात मोठ्या IPO साठी Jio चा सेबीकडे अर्ज! Meta-Googleचाही विश्वास; अंबानींचा मास्टरप्लॅन काय? .नवीन आदेशानुसार, किमान दंड ₹५०० पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. कमाल दंडात कोणताही बदल झालेला नाही, तर अतिरिक्त शुल्क आणि भाडे वसुली प्रणाली कायम राहील. कलम १३८ हे वैध तिकीट किंवा पासशिवाय प्रवास करणाऱ्या, किंवा तिकिटावर नमूद केलेल्या अंतरापेक्षा जास्त प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना लागू होते. किमान अतिरिक्त दंड ₹२५० होता, परंतु आता तो वाढवून ₹५०० करण्यात आला आहे. तथापि, प्रत्यक्ष प्रवास केलेल्या अंतराचे भाडे आणि इतर अतिरिक्त शुल्क अपरिवर्तित आहेत..नवीन बदलांनुसार, रेल्वेने आता असा निर्णय घेतला आहे की धोकादायक वस्तू बाळगल्यास किमान ₹10,000 दंड आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, दुसऱ्याच्या नावावरील तिकिटावर प्रवास केल्यास ते तिकीट जप्त केले जाईल आणि प्रवाशाला भाड्यासह किमान ₹500 अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. रेल्वे परिसरात परवान्याशिवाय वस्तू विकणे, फेरीवाला म्हणून वस्तू विकणे किंवा भीक मागणे यावर २,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. .Jalgaon: सोन्यात साडेचार, तर चांदीत १३ हजारांची घसरण; आयातीवरील शुल्क, युद्धबंद झाल्याचा परिणाम.वारंवार उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास आणि अधिक दंड होऊ शकतो. नवीन नियमानुसार, ट्रेनमध्ये किंवा स्टेशनवर मद्यधुंद अवस्थेत प्रवाशांना त्रास दिल्यास तिकीट जप्त केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, १,००० रुपयांपर्यंत दंड, तुरुंगवास किंवा सामुदायिक सेवेची शिक्षाही होऊ शकते. परवानगीशिवाय प्रवासी क्षेत्रात प्रवेश केल्यास किंवा तेथून जाण्यास नकार दिल्यास ₹500 दंड आकारला जाईल. रेल्वेच्या इतर मालमत्तेवर अतिक्रमण केल्यास ₹5,000 पर्यंत दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. .पुरुष प्रवाशाने महिलांच्या आरक्षित डब्यात, आसनावर किंवा खोलीत अनधिकृतपणे प्रवेश केल्यास ₹2,500 दंड आकारला जाईल. दंड न भरल्यास न्यायालयात खटला दाखल केला जाईल आणि ₹5,000 पर्यंत दंड आकारला जाईल. स्टेशन परिसरात चुकीच्या ठिकाणी पार्किंग करणे, एकेरी वाहतुकीचे नियम मोडणे किंवा वाहतुकीत अडथळा निर्माण केल्यास ५०० रुपयांचा दंड आकारला जाईल. रेल्वे बोर्डाने सर्व विभागीय रेल्वेला या सुधारणांची माहिती देणारे पत्र पाठवले आहे. .8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टरबाबत नवी मागणी समोर; बेसिक सॅलरीत होणार मोठी वाढ? .नवीन तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली जाईल. रेल्वेने टीटीई, व्यावसायिक कर्मचारी, आरपीएफ आणि इतर क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर नोंदवलेल्या प्रकरणांसाठी सुधारित दंडाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रेल्वे मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या सुधारणांचा उद्देश तिकीटविरहित प्रवासाला आळा घालणे, नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणे, रेल्वेच्या महसुलाचे संरक्षण करणे आणि तिकीट तपासणी प्रणाली अधिक प्रभावी बनवणे हा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.