Premium|Share Market : निर्देशांकाच्या तालावर नाचायचं की धीर धरायचा?

The Indian stock market is showing signs of volatility but heading toward new highs. With GST relief and strong global cues, patience may bring sweet rewards for investors.भूषण महाजनkreatwealth@gmail.com आजचा शेअर बाजार वरातीतील घोड्यावर स्वार झाला आहे. पुढे जातो; पण पुन्हा नाचायला थांबतो. एक मात्र नक्की, लग्नस्थळी गेल्याशिवाय हा घोडा थांबणार नाही. सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर निर्देशांक नवा उच्चांक करणारच. केव्हा करणार, इतकाच प्रश्न आहे. ज्यांना धीर धरणे शक्य आहे, त्यांनी संयम ठेवणे उत्तम. कारण शेवटी ‘सब्र का फल मीठा होता है...’.मागील महिन्यात आशा निराशेच्या हेलकाव्यात, ‘झाली तर दिवाळी नाहीतर होळी’ अशा जनतेच्या व गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेला शेवटी सरकारने खंबीरपणे तोंड द्यायचे ठरवले व सर्वसामान्य नागरिकांची दिवाळी जोरात साजरी होईल, अशी पावले उचलली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कर्तृत्वामुळे अर्थव्यवस्थेला लागलेले ग्रहण सोडवायचे असेल, तर ठोस निर्णय घ्यावेच लागतील हे समजून सरकारने पाऊल टाकले. .सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ‘जीएसटी कौन्सिल’ने कायदा सोपा करून, मुख्य वापरातील वस्तूंचे दर कमी करायचे ठरवले. केवळ या बातमीने ‘निफ्टी’ने २४,७०० ते २५,३०० असा प्रवास केला. पण ही घोषणा प्रत्यक्षात येईल तेव्हा बघू, असे करत पुन्हा बाजार खाली आला. नंतर ऑक्टोबर महिन्यात मात्र वाहने आणि इतर वस्तूंवरील जीएसटी हा सणांच्या पूर्वसंध्येला कमी करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी GST बचत उत्सवच जाहीर केला. या बचत उत्सवामुळे ऑक्टोबर महिन्यात चांगली तेजी झाली. ‘निफ्टी’ हजार अंश वाढला. पुढे आता नवा उच्चांक होणारच, असे गृहीत धरून पंटर पुढे सरसावले. पण या उत्साहावर पुन्हा एकदा गोऱ्या मंडळींनी पाणी टाकले. ‘ट्रम्पतात्या बोलतात तर बरे; पण तसे करतील तेव्हा खरे’, असे म्हणत बाजार पुन्हा एकदा थबकला..Premium|Study Room : जागतिक स्तरावर कार्बन कमी करण्यात भारताची आघाडी.रशियाकडून तेलाची खरेदी कमीअनधिकृत बातमीनुसार, हिंदुस्तान पेट्रो व रिलायन्स यांनी रशियाकडून खनिज तेलाची खरेदी कमी केली आहे. ट्रम्प महोदयांनी आपले एक भाकीत खरे ठरले म्हणून सुस्कारा सोडला असेल. तसेच इथेनॉल उत्पादनात अमेरिकी मका वापरून वाट काढता येईल का? असाही एक प्रश्न होता. इथेनॉल निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्यास किंवा वाहनात २० ऐवजी २५ टक्के इथेनॉल वापरास परवानगी दिल्यास हे जमू शकते. प्रत्यक्षात या अडचणीतून आपले धोरणकर्ते काही करून वाट काढतीलच. म्हणूनच आम्ही म्हणतो, अडखळत का होईना शेअर बाजाराचा प्रवास नव्या उच्चांकाकडे होत आहे..ट्रम्प यांचे भाष्य आपल्याला कितीही नावडो, तेथील कंपन्यांचे कामकाज चांगले चालले आहे. कधीही तेथील बाजार पडतील असे भविष्य सांगणाऱ्या तज्ज्ञांना आपले बोल मागे घ्यावे लागत आहेत. डाऊ जोन्स, एसअँडपी ५०० नवनवे उच्चांक करतच आहे. जोपर्यंत अमेरिकी बाजार तेजीत आहेत, तोपर्यंत जगभर आबादीआबाद आहे, असे समजायला हरकत नाही. किमान एका वर्षासाठी ट्रम्प यांनी चीनकडून दुर्मीळ खनिजांचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन घेतले आहे व कृपावंत होऊन अमेरिकेने चीनवरील आयातशुल्क चक्क ३ ते १० टक्क्यांनी कमी केले आहे. ज्या ज्या देशातील शेअर बाजारात कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्मितीचे व ते वापरणारे उद्योग आहेत, तेथील बाजार तेजीत आहेत. आपल्याकडे तसे नसल्यामुळे आपण मागे पडलो आहोत..संयम ठेवणे उत्तम!एक नक्की, की तुम्ही-आम्ही जो विचार करतो तोच सगळे करतात, सगळे म्हणजे परदेशी वित्तीय संस्था, छोटे-मोठे गुंतवणूकदार वगैरे. शेअर बाजार नवा उच्चांक करू इच्छितोय; पण तेवढा धीर कुणाकडे नाही. २६,२७७ अंश या ‘निफ्टी’च्या मागच्या उच्चांकी पातळीची वाट न पाहता, न जाणो खाली आलाच तर काय करू, असे म्हणत २६,२०० अंशांवरच विक्री सुरु होते. दिवाळीपासून हे तीन वेळा झाले आहे..Premium|Share Market: शेअर मार्केटमध्ये आता पुढे काय? ट्रम्प-मोदी गणित अजूनही सुलटलेले नाही...बाजार फार खाली आला, तर लगेच सर्वांना वाटते, की आता ट्रम्प यांच्याबरोबर समेट होणार, ते आपले ऐकणार आणि मोठी तेजी येणार. म्हणूनच, की काय २५,७०० अंशांच्या खाली ‘निफ्टी’ जात नाही. या टप्प्यातून बाहेत पडल्यास २७,००० अंशांची पातळी फार दूर नाही. २६,०००-२६,५०० या ‘निफ्टी’ पातळीवर भांडवल हवे असेल, तरच विक्री करायला हरकत नाही, पण ज्यांना धीर धरणे शक्य आहे, त्यांनी संयम ठेवणे उत्तम. .कारण शेवटी ‘सब्र का फल मीठा होता है...’ बाजारातील सर्व अंगात तेजी पसरायला एखादी तिमाही जावी लागेल. त्यानंतर आपला पोर्टफोलिओ गोजिरवाणा दिसायला लागेल. परदेशी वित्तीय संस्था खरेदीला आल्यास आपण त्यांना वरच्या भावात माल द्यायला हवा. तेही हळूहळू मंदी कमी करत आहेत. त्यांचे शॉर्टसचे व्यवहार आता ९६ टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांवर आले आहेत. तेजी होण्याचे प्रमुख कारण ‘शॉर्ट कव्हरिंग’ असते. त्यामुळे थोडी वाट बघायला काय हरकत आहे?.तिसऱ्या तिमाहीच्या कामकाजाला वरदान जीएसटीतील सवलत व त्यामुळे वाढलेली उलाढाल तिसऱ्या तिमाहीच्या कामकाजाला वरदान ठरेल, तसेच पायाभूत सुविधांवर सरकार खर्च करीत आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांकडे भरपूर काम आहे. लार्सन अँड टुब्रोचे ऑर्डर बुक फुगत चालले आहे. गेली तीन महिने आम्ही धातू बाजारातील संभाव्य तेजीबद्दल बोलत आहोत. ती आता प्रत्यक्षात आली आहे. हिंदाल्को रु. ७८३ वरून ८५८, तर टाटा स्टील १७० वरून १८३ वर पोहोचला. हिंदुस्थान कॉपर, टाटा स्टील, जेएसडब्लू, हिंदुस्थान झिंक (व्यवस्थापन आवडले नाही तरीही) घेण्याजोगे आहेत. सरकारी बँकाही वाढल्या आहेत. .कॅनरा बँक रु. १२७ वरून १३७ , इंडियन बँक ७८३ वरून ८५८, तर आपली लाडकी स्टेट बँक ८८०-८८५ वरून ९३७ रुपयांवर गेली. सरकारी बँकांचे शेअर अजूनही स्वस्त आहेत व पुढे चाल देऊ शकतात. इमिरेट्स व दुबई बँकेच्या विलीनीकरणानंतर निर्माण झालेल्या इमिरेट एनबीडी बँकेने रत्नाकर बँकेत (आरबीएल) ६० टक्के हिस्सा गुंतवायचे ठरवले आहे. ही आजपर्यंतची सर्वांत मोठी थेट परकी गुंतवणूक आहे. रत्नाकर बँकेचे जुने किल्मिष त्यात धुवून निघेल आणि ती गतवैभवाला जाऊ शकेल. शेअर सध्या ३० टक्के वाढला आहे. प्रत्येक घसरणीत आपल्या सल्लागाराच्या मदतीने विचार करावा. ‘टरबूजे को देखके खरबूज भी रंग बदलता है,’ या उक्तीप्रमाणे, आपलाही कुठे नंबर लागतो का, हे दक्षिणेकडील छोट्या बँका मान वर करून बघत आहेत. त्याकडेही प्रेमाने बघावे. वाहन उद्योगाचे वाढत्या विक्रीचे आकडे आले आहेत. मारुती, ह्युंदाई, महिंद्रा, हिरो, आयशर, बजाज, अशोक लेलँड यांची विक्रीतील वृद्धी बघून शेअर खरेदी करता येतील. पण खरी तेजी टायर निर्माते दाखवत आहेत.(लेखक अर्थबोध शेअर्स अँड इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 