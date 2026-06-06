Premium|Indian Stock Market : एमएससीआय फेरबदलाचा फटका; शेअर बाजारात अखेरच्या तासात मोठी घसरण

भूषण महाजन - kreatwealth@gmail.com आपल्या शेअर बाजाराची अवस्था ‘मुगल-ए-आझम’मधील अनारकली-मधुबालासारखी झाली आहे. बादशहा म्हणतो, ‘‘हम तुम्हे जिने नही देंगे और सलीम तुम्हे मरने नही देगा.’’ शेअर बाजाराने उत्साहाने उसळी मारली, की लगेच परदेशी वित्तीय संस्था विक्री करायला येतात आणि बाजार खाली आला ही संधी मानून आपले गुंतवणूकदार म्युचुअल फंड खरेदी करतात. संधी असेलच तर ती फक्त धाडस करणाऱ्यांनाच व तीही ‘स्टॉपलॉस’ मनात ठेवूनच!संपूर्ण मे महिना शेअर यथातथाच गेला. खरा मार शुक्रवारच्या (२९ मे) शेवटच्या ३० मिनिटांत बसला. निमित्त होते ‘एमएससीआय’च्या निर्देशांकात अंतर्भूत शेअरची पुनर्रचना! या ‘रीजिग’मुळे फेडरल बँक, एमसीएक्स, नाल्को व इंडियन बँक या शेअरमध्ये जवळपास १३ हजार कोटी रुपयांची खरेदी अपेक्षित होती. त्याचबरोबर ह्युंदाई मोटर्स, जुबिलंट फुड्स, कल्याण ज्वेलर्स, रेल विकास निगम हे शेअर निर्देशांकाच्या बाहेर पडणार होते. त्यात ६८२० कोटी रुपयांची विक्री होणार होती. त्याशिवाय लार्ज कॅप शेअरची मोठी विक्री झाली आणि शेवटच्या तासाभरात ‘सेन्सेक्स’ १००० अंशांनी आणि एकूण १५०० अंशांनी खाली आला. ‘निफ्टी’ आपल्या आधारपातळीजवळ येऊन २३,५४७ अंशांवर थांबला. शेवटच्या तासाभरात असे का व्हावे, यात न शिरता आपण निष्कर्ष काढू शकतो, की भारतीय शेअर बाजाराचा निरुत्साह टिकून आहे..जूनअखेरचे कंपन्यांचे निकालआपल्या शेअर बाजाराची अवस्था ‘मुगल-ए-आझम’मधील अनारकली-मधुबालासारखी झाली आहे. बादशहा म्हणतो, ‘‘हम तुम्हे जिने नही देंगे और सलीम तुम्हे मरने नही देगा.’’ शेअर बाजाराने उत्साहाने उसळी मारली, की लगेच परदेशी वित्तीय संस्था विक्री करायला येतात आणि बाजार खाली आला ही संधी मानून आपले गुंतवणूकदार म्युचुअल फंड खरेदी करतात. शेवटी एका टप्प्याच्या किंवा रेंजच्या बाहेर लार्ज कॅप निर्देशांक जाऊ शकत नाही. परदेशी वित्तीय संस्थांच्या नजरेआड असलेल्या स्मॉल कॅप, मायक्रो कॅप व मिड कॅपमध्ये मोजक्या शेअरमध्येच जी काही तेजी व्हायची ती होत जाते. जे शेअर व क्षेत्रे तेजीत आहेत, ते महाग आहेत व अतिमहाग होत चालले आहेत. संधी असेलच तर ती फक्त धाडस करणाऱ्यांनाच व तीही ‘स्टॉपलॉस’ मनात ठेवूनच! मिड कॅप निर्देशांक नव्या उच्चांकाजवळ आहे खरा, पण टिकला पाहिजे. मे महिन्यातील शेवटच्या आठवड्याच्या हालचालीवरून मंदीवाल्यांचे पारडे जड आहे, असे दिसले. कारणे अनेक आहेत, आपण जरी दुर्लक्ष केले तरी पुनःपुन्हा समोर येतात. २०२५-२६ च्या शेवटच्या तिमाहीचे निकाल उत्साहवर्धक होते. पण त्यात युद्धामुळे बाधित झालेला एकच महिना होता. आता २०२६-२७ च्या जूनअखेर कंपन्यांचे निकाल कसे लागतात ते बघायला हवे. त्यानंतरच बाजार ठरवेल काय करायचे ते!भव्य बाजारपेठ विसरून जायची?मागील वर्षी मॉन्सून सरासरीइतका, काही भागात कमी-जास्त झाला, तसेच पाण्याचा साठाही भरपूर होता, शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात जास्त सुबत्ता होती. यावर्षी पाऊस बेताचाच आहे. त्यात ‘सुपर निनो’ नऊ वर्षांनंतर येत आहे. पेट्रोल-डिझेलमधील दरवाढ व टंचाईसदृश परिस्थितीमुळे वाहतूक खर्च वाढला आहे. ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होत आहे, आधीच महागाई व ‘इएमआय’मुळे ग्रासलेल्या मध्यमवर्गाला हा धक्का पचवणे जड जात आहे. गेली दोन वर्षे आयटी उद्योगात घसघशीत पगारवाढ नाही. त्यात कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या (एआय) वाढत्या वापरामुळे या क्षेत्रातील रोजगार कमी होणार आहेत. भारताचा मुख्य ग्राहकवर्ग जर असा आर्थिक चणचणीत अडकला, तर उपभोग वाढणार कसा? अनेक तज्ज्ञांनी गौरवलेली भारताची ग्राहक म्हणून असलेली भव्य बाजारपेठ विसरून जायची का? वस्तूंच्या खपाला चालना देणारा मध्यमवर्ग आपल्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम बदलत आहे. ॲपल इंडियाची गेल्या वर्षीची विक्री ही दैनंदिन गरजेच्या वस्तू पुरवणाऱ्या हिंदुस्थान युनिलिव्हरच्या तुलनेत दुप्पट आहे. मध्यमवर्गाचा परदेश प्रवास व परकी चलनाचा विनिमय गेल्या आठ वर्षांत ४-५ पट झाला आहे. आजचा मध्यमवर्ग घरी स्वयंपाक करण्याऐवजी झेप्टो, ब्लिंक इट, झोमॅटो, स्वीगी, अमेझॉन यांवर आपले पैसे उधळत आहे. टीव्ही मालिका, ओटीटी व जोडीला विविध ॲप आपल्याला घराबाहेर पडूच देत नाहीत. शहरी व ग्रामीण तरुणवर्ग स्मार्ट फोनच्या जाळ्यात गुरफटला आहे. याच्या जोडीला जर महागाईने डोके वर काढले तर आपली भव्य बाजारपेठ परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणार कशी?.‘सेंटिमेंट’ सुधारण्याची गरजया जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने मनावर घेऊन काही प्रयत्न सुरु केलेले दिसतात. लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स कमी होणार, अशी अफवा बाजारात आहे. त्याचबरोबर मागे पडलेल्या सेमी कंडक्टर उद्योगाकडे प्राधान्यक्रमाने सरकार लक्ष पुरवत आहे; तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या विळख्याच्या बाहेर नवे सामुद्री मार्ग विकसित करण्यास हातभार लावत आहे. तसे झाल्यास आपली बाजारपेठ पुन्हा आकर्षक वाटू लागेल व परदेशी वित्तीय संस्था पुन्हा मोठ्या संख्येने परततील. बाजाराचे ‘सेंटिमेंट’ सुधारण्याची गरज आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या युरोप व ओमानच्या दौऱ्याकडे बघायला हवे. ओमान व अबूधाबीचा दौरा अत्यंत यशस्वी झाला. सेमी कंडक्टर उद्योगाचा आधारस्तंभ ‘एएसएमएल’ आहे. ही एक डच बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे, जी फोटोलिथोग्राफी मशीन्सची जगातील अग्रगण्य निर्माती आहे. या मशीन प्रचंड, गुंतागुंतीच्या प्रणालीतून सिलिकॉन वेफर्सवर नॅनोस्कोपिक ब्लूप्रिंट्स छापण्यासाठी अतिनील प्रकाशाचा वापर करतात, ज्यामुळे इंटेल, टीएसएमसी आणि सॅमसंग यांसारख्या सेमी कंडक्टर कंपन्यांना मायक्रो चिपचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे शक्य होते. या कंपनीने चीनला डावलून भारताबरोबर भागीदारीचा करार केला आहे. जगासाठी संदेश एकच- भारताने चिप क्षेत्रात प्रवेश केला, ग्राहक म्हणून नाही तर उत्पादक म्हणून! भारत-स्वीडन टेक्नॉलॉजी करारावर पण सही झाली आहे. स्वीडनच्या संरक्षण उद्योगाला भारतीय उत्पादन क्षमतेची गरज आहे व तसे करार झाले. इटलीला मोदी ‘भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ म्हणजे ‘आयएमईसी’साठी गेले होते. हा एक महत्त्वाकांक्षी आंतरखंडीय आर्थिक आणि दळणवळण प्रकल्प आहे. आशिया, आखाती देश आणि युरोप यांच्यातील व्यापार वाढवणे, मालवाहतुकीचा वेळ ३० टक्क्यांनी कमी करणे आणि वाहतूक खर्चामध्ये कपात करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. परदेशी वित्तीय संस्था आता भारत सोडून जात असल्या तरी काही नव्या येतील व जुन्याही परततील, अशी आशा आहे.प्रचंड कार्यनिपुणता, इच्छाशक्ती व भारतीय ‘जुगाड’ वापरून आपले कॉर्पोरेट क्षेत्र वर उल्लेखलेल्या समस्येतून मार्ग काढेल, असे वाटते. त्यात सरकारी धोरणांची साथ मिळाली तर येणारे दिवस सुगीचे असतील. हे वर्ष कदाचित मंदीत काढावे लागेल. पण ते जर सहन करता आले तर तेजी दूर नाही. बघा, पटते का?.भारतावर ग्रहांची अवकृपासध्या भारतावर ग्रहांची अवकृपा आहे. फारसी भाषेत त्याला ‘गर्दिश’ म्हणतात. जेव्हा आयुष्यात वाईट दिवस सुरू असतात किंवा नशीब साथ देत नाही, तेव्हा ‘गर्दिश’ हा शब्द वापरला जातो. साधारणत: आपल्या शनीच्या साडेसातीसारखे! पण ही फार वेळ टिकणार नाही. एक-एक करीत प्रत्येक ग्रह आपण आपलासा करून घेत आहोत. अशा वेळी ‘सैनिक’ चित्रपटातील अक्षयकुमारचा डायलॉग आठवतो :‘‘किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को,गर्दिश में घेर लेते है गीदड़ भी शेर को’’(लेखक भांडवली बाजार आणि अर्थव्यवस्थेचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९८५०५६६३१०).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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