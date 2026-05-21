India’s Hidden Treasure: बिहारमध्ये सापडला ‘सोन्यापेक्षाही मौल्यवान’ खनिजसाठा! भारतासाठी का ठरणार गेमचेंजर?

Bihar Rare Earth Mineral Discovery: भारतामध्ये सोन्याला केवळ धातू म्हणून नाही, तर परंपरा, पूजा आणि लग्नसमारंभांशी जोडलेले आहे. त्यामुळे सोनं म्हटलं की एक महाग आणि मौल्यवान धातू. मात्र आता बिहारमध्ये असा खनिजसाठा सापडला आहे, ज्याची किंमत आणि महत्त्व अनेक बाबतीत सोन्यापेक्षाही जास्त मानले जाते. बिहारमध्ये दुर्मिळ खनिज घटक म्हणजेच ‘रेअर अर्थ एलिमेंट्सचे मोठे साठे आढळल्याने देशभरात याची चर्चा सुरू झाली आहे..केंद्र सरकारने बिहार राज्यात 14 खनिज ब्लॉक्स असल्याची माहिती दिली. बिहारचे खनिज मंत्री प्रमोद कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भागात पॅलेडियम, टायटॅनियम, ग्लॉकोनाइट आणि कोबाल्ट यांसारखी मौल्यवान खनिजे आढळली आहेत. बांका जिल्ह्यात कोबाल्टचे तर भागलपूरमधील बटेश्वरस्थान परिसरात रेअर अर्थ एलिमेंट्सचे संकेत मिळाले आहेत..Petrol-Diesel Price: केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीआधी इंधनाचे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुणे आणि राज्यभरात आता पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?.रेअर अर्थ एलिमेंट्सचे एवढे महत्त्व का?रेअर अर्थ एलिमेंट्स हे 17 प्रकारच्या रासायनिक घटकांचा समूह आहे. हे घटक नैसर्गिकरित्या अत्यल्प म्हणजे खूपच कमी प्रमाणात सापडतात, पण आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी ते अत्यंत आवश्यक मानले जातात. या खनिजांचा वापर मिसाईल, रडार, लढाऊ विमाने, ड्रोन आणि सैन्याच्या कम्युनिकेशन सिस्टिममध्ये केला जातो. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनं, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही स्क्रीन, स्पीकर्स, हार्ड डिस्क आणि कॅमेरा लेन्स तयार करण्यासाठीही यांची मोठी गरज असते.विशेष गोष्ट म्हणजे रेअर अर्थ घटक रासायनिकदृष्ट्या एकमेकांसारखेच असतात. त्यांचा आकार आणि गुणधर्म जवळपास समान असल्यामुळे त्यांना वेगळे करणे अत्यंत अवघड प्रक्रिया मानली जाते..चीनवरील अवलंबित्व कमी होणार?सध्या रेअर अर्थ प्रोसेसिंगमध्ये चीनचे वर्चस्व आहे. जगभरातील अनेक देश या खनिजांसाठी चीनवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत बिहारमध्ये सापडलेले हे साठे भारतासाठी मोठी संधी मानले जात आहेत. यामुळे संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात भारत अधिक आत्मनिर्भर होऊ शकतो. तसेच यामुळे बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅमसाठी आता किती रुपये मोजावे लागणार?.भारतासाठी “सोन्यापेक्षाही मौल्यवान"राज्य सरकारने या खनिजांच्या व्यावसायिक उत्खननावर भर दिला असून लिलाव प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. योग्य गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हा खनिजसाठा बिहारच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, हे खनिज भविष्यात भारतासाठी “सोन्यापेक्षाही मौल्यवान” ठरू शकते, कारण त्याचा थेट संबंध देशाच्या संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्राशी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.