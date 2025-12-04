Indigo Flights: IndiGo संकटात? 200 फ्लाइट्स रद्द, शेअर्स कोसळले… पण सुप्रीम कोर्टात आज नक्की काय घडणार?

Sakal Money

IndiGo संकटात? 200 फ्लाइट्स रद्द, शेअर्स कोसळले… पण सुप्रीम कोर्टात आज नक्की काय घडणार?

Indigo Flight Cancellation : इंडिगो एअरलाईन्सच्या आजही सुमारे 8% फ्लाइट्स रद्द झाल्या असून त्यामुळे प्रवाशांमध्ये चिंता वाढली आहे. दिल्ली आणि हैदराबाद विमानतळांवर मिळून तब्बल 100 फ्लाइट्स रद्द करण्यात आल्या आहेत तर शेअर्समध्येही मोठी घसरण झाली आहे.
Indigo Share Price : इंडिगोची पॅरेंट कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशनच्या (InterGlobe Aviation) शेअरमध्ये गुरुवारी (5 डिसेंबर) सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी घसरण झाली. निफ्टीवर हा शेअर जवळपास 3% घसरला. बुधवारी इंडिगोच्या सुमारे 200 फ्लाइट्स रद्द झाल्यानंतर शेअरमध्ये ही घसरण दिसली. गेल्या काही वर्षांतील इंडिगोसाठीची ही सर्वात मोठी ऑपरेशनल अडचण मानली जात आहे.

