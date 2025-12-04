Indigo Flights: IndiGo संकटात? 200 फ्लाइट्स रद्द, शेअर्स कोसळले… पण सुप्रीम कोर्टात आज नक्की काय घडणार?

Indigo Share Price : इंडिगोची पॅरेंट कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशनच्या (InterGlobe Aviation) शेअरमध्ये गुरुवारी (5 डिसेंबर) सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी घसरण झाली. निफ्टीवर हा शेअर जवळपास 3% घसरला. बुधवारी इंडिगोच्या सुमारे 200 फ्लाइट्स रद्द झाल्यानंतर शेअरमध्ये ही घसरण दिसली. गेल्या काही वर्षांतील इंडिगोसाठीची ही सर्वात मोठी ऑपरेशनल अडचण मानली जात आहे..मल्टिबॅगर पण सध्या तोट्यात अलीकडच्या काळात इंडिगोचा शेअर अस्थिर राहिला आहे. मागील पाच ट्रेडिंग सेशन्समध्ये या शेअरने 6% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे, तर एका महिन्यात जवळपास 2% पडला आहे. मात्र, गेल्या एका वर्षात इंडिगोच्या शेअरने 27% वाढ दिली असून, पाच वर्षांत तब्बल 217% रिटर्न देत मल्टिबॅगर शेअर ठरला आहे..घसरणीमागचं कारण काय?बुधवारी इंडिगोच्या सुमारे 200 फ्लाइट्स रद्द झाल्या. हे इंडिगोच्या ऑपरेशन्समध्ये झालेल्या सर्वात गंभीर समस्यांपैकी एक होती. या गोंधळाच्या परिस्थितीमागे मुख्य कारण म्हणजे क्रू पायलट्सची तीव्र कमतरता. गेल्या महिन्यात लागू झालेल्या नवीन फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांनंतर ही समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. नवीन नियमांनुसार पायलट्सना जास्त विश्रांती, तसेच अधिक मानवतावादी वेळापत्रक देणे बंधनकारक आहे, आणि इंडिगोला या बदलांशी जुळवून घेण्यात अडचणी येत आहेत..PTI च्या माहितीनुसार, बुधवारी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर किमान 33 फ्लाइट्स रद्द करण्यात आल्या, तर मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 51 हून अधिक फ्लाइट्स रद्द झाल्या. ही अडचण गुरुवारीही कायम राहिली. बंगळुरूच्या केंपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर तब्बल 73 फ्लाइट्स रद्द झाल्याने प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली..HDFC AMC Share :अरे बापरे! एका रात्रीतच HDFC चे शेअर 50% कोसळले! नेमकं कारणं काय? .DGCAची कारवाईदरम्यान, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) ने बुधवारी सांगितले की, ते सध्या परिस्थितीची तपासणी करत आहे आणि एअरलाइनसोबत मिळून रद्दीकरण आणि फ्लाइट्सचा उशीर कमी करण्याच्या उपायांवर काम करत आहे, जेणेकरून प्रवाशांना होणारी गैरसोय कमी होईल." .या प्रकरणाबाबत DGCA ने इंडिगोला आपल्या मुख्यालयात बोलावून संपूर्ण परिस्थितीचे स्पष्टीकरण आणि उशीर व रद्दीकरण कमी करण्यासाठीच्या त्यांच्या योजना सादर करण्यास सांगितले आहे.”.Multibagger Stock : 2 रुपयांवरून आज 96 रुपये! या शेअरने 4 वर्षांत दिला तब्बल 4700% रिटर्न! .कायदेशीर दबावामुळे शेयर घसरलेइंडिगोवरचा ताण आणखी वाढवणारी बाब म्हणजे आज सुप्रीम कोर्टाची ₹50,000 कोटींच्या यूजर डेव्हलपमेंट फी (UDF) प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. या निकालाचा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो त्यामुळे या निकालाकडे शेअर बाजाराच लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.