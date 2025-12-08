इंडस टॉवर (शुक्रवार बंद भाव : रु.४१६)

मकरंद विपट (‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्ट)उत्तम गुंतवणूकइंडस टॉवर्स लि. ही कंपनी वायरलेस कम्युनिकेशन टॉवरची स्थापना, संचालन आणि देखभाल या व्यवसायात गुंतलेली आहे. ती टॉवर आणि संबंधित पायाभूत सुविधा शेअरिंग सेवा पुरवते. ही देशातील सर्वांत मोठ्या टेलिकॉम टॉवर कंपन्यांपैकी एक आहे. ती दीर्घकालीन करारांतर्गत सामाईक आधारावर, प्रामुख्याने वायरलेस टेलिकम्युनिकेशन सेवा प्रदात्यांना, तिच्या टॉवरमध्ये प्रवेश प्रदान करते. या कंपनीच्या शेअरने गेल्या शुक्रवारी तांत्रिक विश्लेषणाच्या दैनिक तक्त्यावर एक पॅटर्न तयार केला आहे. सोबत दिलेला तांत्रिक विश्लेषणाचा आलेख पाहिल्यास त्याची दैनंदिन पातळीवरील हालचाल लक्षात येईल..या आलेखात दाखविल्याप्रमाणे या शेअरने ऑक्टोबर २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५ या एका महिन्याच्या कालावधीमध्ये ३४० रुपयांवरून ४१४ रुपयांपर्यंतची मजल मारली. त्यानंतर या शेअरचा भाव एका मर्यादित पातळीत काही दिवस फिरत होता. गेल्या शुक्रवारी या शेअरच्या भावाने ही मर्यादित पातळी वरील बाजूस तोडली आणि या शेअरचा भाव ४१६ रुपयांवर बंद झाला. या शेअरने तयार केलेला हा पॅटर्न या शेअरची खरेदी करण्याचे सुचवितो. तरी हा शेअर छोट्या कालावधीसाठी खरेदी करावा. येणाऱ्या पंधरा दिवसांत या शेअरचा भाव ४७५ रुपयांपर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. हा शेअर खरेदी करताना दैनंदिन बंद पातळीवर ४०५ रुपयांचा स्टॉपलॉस लावावा. या व्यवहारामध्ये लाभ-व्यय गुणोत्तर १:८ असे असून, हा शेअर खरेदी करण्यासाठी अतिशय पूरक आहे..(डिस्क्लेमर : या कंपनीमध्ये माझे कसलेही आर्थिक हितसंबंध नाहीत. या कंपनीमधून मला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचे कॉम्पेन्सेशन मिळालेले नाही. मी या कंपनीत कोणत्याही पदावर नाही वा या कंपनीत माझी कोणत्याही प्रकारची भागीदारी नाही; तसेच कंपनीच्या मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझा कोणताही सहभाग नाही.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.