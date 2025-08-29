Premium|Wealth Management : एक कोटी रुपये भविष्याला पुरतील का?

किरांग गांधीkirang.gandhi@gmail.comश्रीमंत किंवा कोट्यधीश होण्याचं स्वप्न भारतीय मानसिकतेत दशकानुदशकं खोलवर रुजलेलं आहे. हे स्वप्न आर्थिक स्वातंत्र्याचं, स्थैर्याचं आणि यशाचं प्रतीक मानलं जातं. अनेक कुटुंबांनी या स्वप्नाचा ध्यास घेतला; तसेच पालकांनी हे आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी आदर्श असल्याचे मानलं; पण २०२५ चं वास्तव वेगळंच आहे. आजच्या घडीला या ‘एक कोटी रुपयाचे’ मूल्य आता पूर्वीइतके राहिलेले नाही. महागाईच्या घातक प्रभावामुळे, एक कोटी रुपयांचे मूल्य २५ लाख रुपयांपर्यंत घसरले आहे. आजच्या काळात याची जाणीव असणे आवश्यक आहे..महागाई हे हळूहळू परिणाम करणारे विष आहे. ती एका क्षणात आघात करत नाही. वर्षानुवर्षे ती शांतपणे तुमची क्रयशक्ती कमी करत जाते. वार्षिक सहा टक्के महागाईदराने, केवळ १२ वर्षांत तुमच्या पैशाची किंमत निम्मी होते. म्हणजेच, जी गोष्ट आज २५ लाख रुपयांना मिळते, ती २०३७ मध्ये खरेदी करण्यासाठी ५० लाख रुपये खर्च करावे लागतील. आणखी २० वर्षांनी, आज २५ लाख रुपयांत मिळणाऱ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला एक कोटी रुपये मोजावे लागतील. हा केवळ अंदाज नाही, तर हे वास्तव आहे. शिक्षण, आरोग्यसेवा, प्रवास किंवा अगदी रोज लागणाऱ्या वस्तूंवरील खर्च बघा. जी गोष्ट दहा वर्षांपूर्वी पाच हजार रुपयांना मिळत होती, त्यासाठी आज १२ हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत. पूर्वी १५० रुपयांना मिळणारी चांगल्या उपाहारगृहातील थाळी आता ४०० रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीला मिळते..एक कोटी रुपये आता पुरेसे का नाहीत?शिक्षण खर्च : सध्या भारतात एक चांगला एमबीए अभ्यासक्रम पूर्ण करायला २०-३० रुपये लाख खर्च येतो. दहा वर्षांपूर्वी हाच खर्च आठ ते दहा लाख रुपयांच्या दरम्यान होता. खासगी कॉलेजमधील पदवी अभ्यासक्रमासाठीसुद्धा पालकांना १० ते १५ लाखांपर्यंत खर्च येतो. तुम्ही मुलांच्या भविष्यासाठी नियोजन करत असाल, तर एक कोटी रुपये पुढील दहा वर्षांनंतर दोन मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी पुरेसे ठरणार नाहीत.वैद्यकीय महागाई : भारतातील आरोग्यसेवेचा महागाईदर सर्वसामान्य महागाईपेक्षा नेहमीच जास्त असून, तो दरवर्षी सुमारे आठ ते दहा टक्क्यांनी वाढत आहे. जी बायपास शस्त्रक्रिया आज चार लाख रुपयांना होते, त्यासाठी पुढील १५ वर्षांत १२ लाख रुपये खर्च करावे लागू शकतात. कर्करोगाचे उपचार, अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) देखभाल आणि दीर्घकालीन आजारांचा खर्च काही महिन्यांत ५० लाख सहज गिळंकृत करू शकतो.प्रवास : पूर्वी एक लाख रुपयांत संपूर्ण कुटुंबाचा भारतात फिरण्याचा खर्च भागत असे. आज, चांगल्या हॉटेलमध्ये केवळ तीन रात्रींचा मुक्काम करण्यासाठी लाखभर रुपये खर्चावे लागतात; विशेषतः गर्दीच्या हंगामात..Premium| म्युच्युअल फंड SIP सुरू करण्याची योग्य वेळ कोणती? तुमचा पैसा योग्य जागी गुंतवताय ना?.निष्कर्ष एक कोटी रुपयांना आता ‘संपत्ती’ म्हणणं अयोग्य आहे. ते फक्त एक सुरक्षा कवच आहे.हा भ्रम का कायम आहे?१. ‘कोटी’ या शब्दाशी भावनिक जोड : भारतीय समाजात ‘करोडपती’ किंवा कोट्यधीश होण्याला अजूनही एक सामाजिक प्रतिष्ठा आहे. मात्र, ही भावना आर्थिक वास्तवावर नाही, तर केवळ भावनांवर आधारित आहे.२. महागाईची जाणीव नसणे : बहुतेक लोक महागाई लक्षात घेत नाहीत. ते फक्त आपल्या खर्चात त्वरित बदल करतात; पण दीर्घकालीन परिणामांची जाणीव नसते.३. आर्थिक साक्षरतेसाठी उशीर : आर्थिक नियोजन बहुतेक वेळा उशिरा सुरू होते, कधी कधी निवृत्तीच्या काळापर्यंतही पोहोचत नाही. त्यावेळी महागाईने तुमची जमा रक्कम आधीच खालावलेली असते.४. पारंपरिक बचतीतून चुकीची आशा : अनेक जण एफडी, विमा योजना किंवा पीपीएफ यांसारख्या पारंपरिक साधनांवर अवलंबून असतात. ते महागाईपेक्षा जास्त परतावा देतील, अशी अपेक्षा असते. मात्र, खरी परिस्थिती वेगळी आहे. कर आणि महागाई वजा केल्यानंतर, प्रत्यक्ष परतावे बहुतेक वेळा नकारात्मक असतात..आर्थिक उद्दिष्टांसाठी याचा अर्थ काय?समजा, एखादा व्यक्ती ६०व्या वर्षी निवृत्त होऊन पुढील २५ वर्षं आरामात जीवन जगू इच्छिते. तिचा आजचा मासिक खर्च ५० हजार रुपये आहे.२५ वर्षांत (सहा टक्के महागाईदराने) त्याला त्याच जीवनशैलीसाठी सुमारे २.१५ लाख रुपये मासिक खर्च करावा लागेल.२५ वर्षांच्या कालावधीत त्याला त्याची जीवनशैली टिकवण्यासाठी चार ते पाच कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असेल.मात्र, एक कोटी रुपयांचा निधी केवळ पाच ते सहा वर्षे टिकेल, २५ वर्षांसाठी नव्हे..Premium|Digital Loan:डिजिटल लोन अॅपवरून कर्ज घेणे योग्य की अयोग्य?.हे बदल आवश्यक१. आकडेवारीच्या स्वरूपात विचार करणे थांबवा.\tमला एक कोटी रुपये हवेत, असे म्हणणे अर्थहीन आहे, जोपर्यंत ते एखाद्या उद्दिष्टाशी, कालमर्यादेशी आणि महागाईशी जोडलेले नसते. याऐवजी ‘‘मला आजच्या मूल्याने ‘एक्स’ कोटी रुपये हवेत, जे २०४० मध्ये ‘वाय’कोटी रुपये होतील.’’२. मासिक रोख प्रवाहावर लक्ष द्या.\tतुमच्याकडे किती संपत्ती आहे, हे महत्त्वाचे नाही, तर ती संपत्ती तुमची जीवनशैली किती काळ टिकवू शकते, हे महत्त्वाचे आहे. महागाई आणि कर वजा केल्यानंतर तुम्हाला किती मासिक उत्पन्न मिळू शकते, यावर लक्ष केंद्रित करा.३. प्रत्यक्ष परताव्याचा विचार करा.\tमहागाईदर सहा टक्के असेल आणि तुमच्या गुंतवणुकीवर नऊ टक्के परतावा मिळत असेल, तर प्रत्यक्ष परतावा फक्त तीन टक्के आहे. त्यानुसार नियोजन करा. नाममात्र परताव्यांनी फसू नका.४. निवृत्तीनिधीचे पुनर्मूल्यमापन करा.\tबहुतेक भारतीय निवृत्तीनंतर लागणाऱ्या खर्चाचा खूपच कमी अंदाज लावतात. तणावमुक्त निवृत्तीकरिता, वास्तववादी आणि महागाईनुसार नियोजन करा..एक कोटी रुपयांचा भ्रम सोडून द्या...आजच्या काळात २०२५ मध्ये, एक कोटी रुपये हा शेवटचा टप्पा नाही, तो फक्त एक टप्पा आहे. सन्मानाने जगण्यासाठी, शांतपणे निवृत्त होण्यासाठी आणि आपल्या मुलांना त्यांच्या भविष्याची हमी देण्यासाठी, फक्त पैसे नव्हे, तर स्पष्टता लागेल. यासाठी फक्त बचत खाते नव्हे, तर ठोस योजना हवी. तुम्ही तुमच्या भविष्यासाठी बचत करत आहात, की अजूनही तुम्ही विश्वास ठेवत असलेल्या भूतकाळासाठी? हा प्रश्न स्वतःला विचारा आणि त्याचे उत्तर जाणून घेऊन योग्य पावले टाका..Premium|Digital Loan Safety : डिजिटल कर्ज की डेटाचोरीचं जाळं? .स्वप्नांचे महागाईपासून संरक्षण १. वाढीची शक्यता असलेल्या गुंतवणुकीत पैसे गुंतवा : दीर्घकालीन दृष्टीने, इक्विटी (म्युच्युअल फंड, इक्विटी, गोल्ड बाँड, डेट फंड सह गुंतवणूक आदी) महागाईपेक्षा जास्त परतावा देतात.२. गुंतवणुकांचा आढावा घेऊन समतोल राखा : तुमची एक कोटी रुपयांची स्वप्नं जेव्हा प्रत्यक्षात येतील तेव्हा त्याचे मूल्य चार ते पाच कोटी रुपयांनी वाढलेली असावे.३. जीवनशैलीतील अनावश्यक खर्च टाळा : तुमचे उत्पन्न वाढले, तरी खर्च वाढवण्याची गरज नाही. शिस्तीचे पालन करा.४. अनुभवी आर्थिक तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करा: तुमची उद्दिष्टे, धोके आणि वास्तव लक्षात घेऊन मार्गदर्शनासाठी एखाद्या तज्ज्ञाशी संपर्क करा.५. आपली स्वप्ने खरंच नष्ट झाली आहेत का? : स्वप्ने नष्ट झालेली नाहीत; पण त्याला विलंब झाला असून, ती अवास्तव झाली आहेत. महागाईने आर्थिक स्वातंत्र्याचे स्वप्न नष्ट केले नाही. परंतु, त्यामुळे त्या स्वप्नाची किंमत वाढली आहे. तुम्ही अजूनही जुन्या आकड्यांमध्ये विचार करत असाल, तर तुम्ही पुढे जात आहात असा विश्वास ठेवून वर्तुळात धावत आहात. 