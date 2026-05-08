Premium|Inflation Planning : खिशाला कात्री लावणाऱ्या महागाईवर कशी मात करावी? गुंतवणुकीचे आणि आर्थिक नियोजनाचे खास सूत्र

दीपाली मुजुमदार - deepalimujumdar@gmail.com महागाई थांबवता येत नाही; पण योग्य नियोजन, सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि शिस्तबद्ध जीवनशैली यांच्या साह्याने तुम्ही तुमचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित आणि मजबूत बनवू शकता. महागाई (इन्फ्लेशन) हा विषय दिसायला साधा वाटला, तरी तो तुमच्या साठवलेल्या पैशांचा सर्वांत मोठा शत्रू आहे. महागाई म्हणजे नेमके काय, तिचे प्रकार कोणते, महागाईवर मात करण्यासाठीचे ठोस उपाय कोणते, याबद्दल मार्गदर्शन करणारा हा लेख...महागाईच्या लाटेत जीवन हेलकावतं,कष्टांचं मोलही कमीच भासतंस्वप्नं डोळ्यांत अजूनही उजळतात,पण किमती त्यांना दूरच ठेवतात...वसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे आणि सर्वसामान्य माणसाचे जगणे थोडे कठीण होत चालले आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे भाव वाढत आहेत; पण उत्पन्न मात्र तेवढेच आहे. आज प्रत्येक घरात एकच प्रश्न आहे ‘खर्च कसा भागवायचा?’ महागाई फक्त आकड्यांत नाही, ती आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षणात जाणवते. यावर योग्य नियोजन आणि ठोस उपाययोजना गरजेच्या आहेत; नाहीतर सर्वसामान्य माणसाचा संघर्ष आणखी वाढणार आहे. महागाई (इन्फ्लेशन) हा विषय दिसायला साधा वाटला, तरी तो तुमच्या साठवलेल्या पैशांचा सर्वांत मोठा शत्रू आहे. तो तुमची संपत्ती हळूहळू संपवतोय! समजा, आज तुम्ही एक लाख रुपये रोख ठेवून दिले आणि दहा वर्षांनी ते एक लाखच राहतील का? आकडा कदाचित तोच असेल; पण त्या पैशांची ‘खरेदी करण्याची ताकद’ (पर्चेसिंग पॉवर) मात्र, निम्मी झालेली असेल. यालाच अर्थशास्त्राच्या भाषेत ‘इन्फ्लेशन’ किंवा ‘महागाई’ असे म्हणतात..महागाई म्हणजे नेमके काय?सोप्या भाषेत सांगायचे, तर वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत होणारी सततची वाढ म्हणजे महागाई. आज जे दूध ५० रुपये लिटर आहे, ते पाच वर्षांपूर्वी कदाचित ३५-४० रुपये होते. म्हणजेच, तेवढ्याच दुधासाठी आज तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत.बँक एफडी व महागाईचा सापळाअनेक भारतीयांना वाटते, की बँक मुदत ठेव (एफडी) हा सर्वांत सुरक्षित पर्याय आहे; पण जर बँकेचा व्याजाचा दर सहा टक्के असेल आणि देशातील महागाईचा दर सात टक्के असेल, तर प्रत्यक्षात तुमचे पैसे वाढत नसून, एका टक्क्याने कमी होत आहेत. तुम्ही सुरक्षिततेच्या नावाखाली तुमचे ‘वास्तविक उत्पन्न’ गमावत आहात.महागाईचा जीवनावर परिणामबचतीची किंमत कमी होते : बँकेत पडून राहिलेला पैसा वाढत नाही, उलट त्याची खरी किंमत घटते.जीवनमानावर परिणाम : रोजच्या गरजा भागवणे अधिक खर्चिक होते.भविष्यातील नियोजन बिघडते : निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण, घरखरेदी यासाठी अधिक पैसे लागतात.महागाईचे दोन प्रकारडिमांड-पूल इन्फ्लेशन : जेव्हा लोकांकडे पैसा जास्त असतो आणि वस्तू कमी असतात, तेव्हा मागणी वाढल्यामुळे किमती वाढतात.कॉस्ट-पुश इन्फ्लेशन : जेव्हा कच्चा माल (उदा. डिझेल, पेट्रोल) महाग होतो, तेव्हा उत्पादनाचा खर्च वाढतो आणि वस्तू महाग होतात.सध्या इराण आणि अमेरिकेच्या संघर्षामुळे जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत १०-१३ टक्के वाढ होऊन भारतात महागाई, शेअर बाजारात घसरण आणि रुपयाचे मूल्य कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारताचा विकासदर काही प्रमाणात खाली येऊ शकतो..महागाईवर मात कशी कराल?महागाईवर (महागड्या वस्तू आणि सेवा) मात करण्यासाठी काही ठोस उपाय आहेत, जे तुम्ही वैयक्तिक पातळीवर किंवा कौटुंबिक व्यवस्थापनात अमलात आणू शकता-बजेट तयार करा आणि खर्च नियंत्रित करा.मासिक उत्पन्न आणि खर्चाची यादी तयार करा.गरजेच्या आणि अनावश्यक खर्चात फरक करा.किमतींची तुलना कराकिराणा, फळे-भाजीपाला, घरगुती वस्तू खरेदी करताना विविध दुकानांतील किमतींची किंवा ऑनलाइन किमतींची तुलना करा.मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यास किंमत कमी होऊ शकते.सवलती व ऑफरचा फायदा घ्या!शॉपिंग करताना कूपन, डिस्काउंट किंवा ऑफरचा वापर करा.ऑफलाइन आणि ऑनलाइन दोन्ही ठिकाणी सवलती तपासा.किफायतशीर पर्याय निवडामहागड्या वस्तूऐवजी दर्जेदार, पण किफायतशीर पर्याय निवडा.स्थानिक उत्पादने कमी किमतीत मिळतात आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था चालते.ऊर्जा आणि इंधनबचतविजेची बचत करा. सोलर, एलईडीसारखी उपकरणे वापरा.इंधनाची बचत करा. सार्वजनिक वाहतूक किंवा कारपूल वापरा.घरगुती ऊर्जेचा वापर जास्त कार्यक्षमरीत्या करा.आहार व जीवनशैलीतील बदलबाहेरचे जेवण कमी करा. घरच्या जेवणावर भर द्या.ताजी भाजी आणि हंगामी फळे वापरा. ती स्वस्त असतात..Premium|Financial planning for children : मुलांच्या आर्थिक जाणिवा समृद्ध करा; बचतीचे धडे आणि भविष्यातील तरतूद कशी असावी? इक्विटी म्युच्युअल फंड : दीर्घकाळात महागाईवर मात करण्यासाठी इक्विटी हा सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो. योग्य कंपन्यांच्या शेअरमध्ये किंवा म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक केल्यास तुमचा पैसा महागाईपेक्षा जास्त दराने वाढू शकतो. त्याचबरोबर सध्या शेअर बाजार खाली असल्यामुळे एकरकमी गुंतवणूक जास्तीत जास्त केली, तर 'एनएव्ही' कमी असल्यामुळे म्युच्युअल फंडाची जास्त युनिट मिळून भविष्यात अधिक नफा मिळू शकतो.सोने : ऐतिहासिकदृष्ट्या सोन्याने महागाईच्या काळात संपत्तीचे रक्षण केले आहे. सोने हे पारंपरिक आणि सुरक्षित गुंतवणूक साधन आहे. महागाई वाढली, की सोन्याच्या भावातही वाढ होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पोर्टफोलिओमध्ये काही प्रमाणात सोने ठेवणे योग्य ठरते.स्थावर मालमत्ता : जमिनीचे भाव सहसा महागाईच्या सोबतीने किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढतात. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी रिअल इस्टेट हा चांगला पर्याय आहे. भाडे उत्पन्न आणि मालमत्तेची किंमतवाढ या दोन्हींचा फायदा मिळू शकतो. जमीन आणि घरे ही केवळ मालमत्ता नसते, तर ती आपल्या भविष्यातील स्थैर्याची हमी असते. योग्य ठिकाणी केलेली गुंतवणूक काळानुसार संपन्नतेचे झाड बनते.इमर्जन्सी फंड : महागाईच्या काळात अनपेक्षित खर्च वाढू शकतो. त्यामुळे सहा ते बारा महिन्यांच्या खर्चाएवढा 'इमर्जन्सी फंड' ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे..निष्कर्ष काय?महागाई हा एक अदृश्य शत्रू आहे; पण त्यावर मात करणे अशक्य नाही. योग्य नियोजन, योग्य गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन यांच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या पैशांची खरी किंमत जपू शकता आणि वाढवूही शकता. यासोबतच उत्पन्नाचे विविध स्रोत निर्माण करावेत. एकाच स्रोतावर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. साइड बिझनेस किंवा इतर कौशल्यांच्या मदतीने अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणे हे महागाईच्या काळात मोठा आधार ठरू शकते. थोडक्यात सांगायचे, तर महागाई थांबवता येत नाही; पण योग्य नियोजन, सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि शिस्तबद्ध जीवनशैली यांच्या साह्याने तुम्ही तुमचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित आणि मजबूत बनवू शकता. आजच सुरुवात करा. कारण उद्याचा सुरक्षित आणि समृद्ध भविष्यकाळ आजच्या निर्णयांवर अवलंबून आहे.तुमचे धोरण काय असावे?केवळ 'बचत' करू नका, तर 'गुंतवणूक' करा.पूर्वी 'पैसे साठवा' हा मंत्र पुरेसा होता; पण आजच्या काळात 'पैसे वाढवा' हा मंत्र अंगीकारणे गरजेचे झाले आहे.महागाई ही एक अशी वाळवी आहे, जी तुमच्या बँक खात्यातील पैशांना हळूहळू पोखरते. तुम्ही महागाईचा विचार करून नियोजन केले नाहीत, तर भविष्यात तुमची निवृत्ती आव्हानात्मक ठरू शकते.महागाईला आपण थांबवू शकत नाही; पण योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करून आपण तिचा प्रभाव नक्कीच कमी करू शकतो.(लेखिका नाशिकस्थित गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९८२२७८२६१२). 