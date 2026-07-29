Infosys News: फ्रान्सने इन्फोसिसवर ठोठावला 2 कोटींचा दंड! कामाच्या तासांमुळे कंपनी अडचणीत; नेमकं काय घडलं?

Narayan Murthy: भारतातील आयटी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसला फ्रान्समध्ये मोठा धक्का बसला आहे. फ्रान्समधील कामगार कायद्यांचे पालन न केल्याप्रकरणी कंपनीवर सुमारे 1.75 लाख युरो म्हणजेच 2 कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांची नोंद ठेवण्यात चूक झाल्याचे आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली.फ्रान्समधील प्रादेशिक कामगार प्राधिकरणाने Infosys कडून हा दंड आकारला आहे. शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत इन्फोसिसने दंडाबाबत अधिकृत सूचना मिळाल्याची पुष्टी केली असून, कंपनी सध्या या आदेशाचा अभ्यास करत असल्याचे सांगितले आहे..नेमकी काय झालं?फ्रेंच अधिकाऱ्यांच्या तपासात इन्फोसिस कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांची नोंद ठेवणारी प्रणाली ही फ्रेंच कायद्याशी पूर्णपणे सुसंगत नसल्याचे आढळले. विशेषतः कामाच्या तासांची नोंद, ऑडिटसाठी आवश्यक माहिती आणि काही कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळेवर योग्य देखरेख ठेवण्यात त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले.फ्रान्समध्ये कर्मचाऱ्यांच्या 35 तासांच्या आठवड्याच्या कामकाजाची मर्यादा, ओवरटाइम आणि विश्रांतीची वेळ यांची अचूक नोंद ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे..कंपनीची भूमिकाइन्फोसिसने या दंडाचा कंपनीच्या आर्थिक स्थिती किंवा व्यवसायावर कोणताही मोठा परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच, कोणत्या कर्मचाऱ्यांच्या नोंदींमध्ये त्रुटी होत्या किंवा प्रणालीत नेमके कोणते बदल करावे लागतील, याबाबतही अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही..'वर्क फ्रॉम ऑफिस' धोरण चर्चेतसध्या भारतात इन्फोसिसने रिटर्न-टू-ऑफिस वर्क धोरण पुन्हा जोराने लागू केले आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना आठवड्यात किमान चार दिवस कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले होते..70 तासांच्या कामाच्या पुन्हा चर्चाफ्रान्समधील या कारवाईनंतर इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्या 70 ते 72 तासांच्या कामाच्या आठवड्याबाबत केलेल्या वक्तव्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांनी यापूर्वी भारत जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी अधिक मेहनत घेण्याची गरज असल्याचे संगत चीनच्या '9-9-6' (सकाळी 9 ते रात्री 9, आठवड्यात सहा दिवस) कामाच्या पद्धतीचा उल्लेख केला. मात्र, फ्रान्समधील हा वाद कर्मचाऱ्यांनी किती तास काम केले याबाबत नसून, त्यांच्या कामाच्या तासांची नोंद फ्रेंच कामगार कायद्यांनुसार योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने ठेवली गेली का, यावर आधारित आहे..सोशल मीडियावर प्रतिक्रियाही बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी युरोपमधील कडक कामगार कायद्यांचे कौतुक केले, तर काहींनी भारतातील कामाच्या संस्कृती आणि वर्क-लाईफ बॅलन्सबाबत प्रश्न उपस्थित केले. काही वापरकर्त्यांनी हा दंड कंपनीसाठी फार मोठा नसल्याचे म्हटले, तर काहींनी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत युरोपियन देशांची भूमिका अधिक प्रभावी असल्याचे नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.