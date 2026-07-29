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Infosys News: फ्रान्सने इन्फोसिसवर ठोठावला 2 कोटींचा दंड! कामाच्या तासांमुळे कंपनी अडचणीत; नेमकं काय घडलं?

Infosys Faces Legal Trouble in France: फ्रान्सच्या कामगार कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी इन्फोसिसवर सुमारे 2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या.
Infosys Fined ₹2 Crore in France!

France Penalises Infosys Over Employee Work Hours; Here's What Happened

esakal

Vinod Dengale
Updated on

Narayan Murthy: भारतातील आयटी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसला फ्रान्समध्ये मोठा धक्का बसला आहे. फ्रान्समधील कामगार कायद्यांचे पालन न केल्याप्रकरणी कंपनीवर सुमारे 1.75 लाख युरो म्हणजेच 2 कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांची नोंद ठेवण्यात चूक झाल्याचे आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

फ्रान्समधील प्रादेशिक कामगार प्राधिकरणाने Infosys कडून हा दंड आकारला आहे. शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत इन्फोसिसने दंडाबाबत अधिकृत सूचना मिळाल्याची पुष्टी केली असून, कंपनी सध्या या आदेशाचा अभ्यास करत असल्याचे सांगितले आहे.

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