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गॅस संपला तरी चिंता नाही! आता Instamart वरून काही मिनिटांत घरपोच LPG सिलेंडर मिळणार; पण कसा आणि कुणाला?

HPCL-Instamart LPG Cylinder News: इन्स्टामार्ट आणि एचपीसीएलने भारतातील पहिली ऑन-डिमांड एलपीजी सिलेंडर डिलिव्हरी सेवा सुरू केली आहे. ग्राहक आता इन्स्टामार्ट ॲपद्वारे एचपी नव्या कंपोझिट एलपीजी सिलेंडर ऑर्डर करू शकतात.
HPCL-Instamart LPG Cylinder

HPCL-Instamart LPG Cylinder

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

तंत्रज्ञान आणि जलद व्यापाराच्या या युगात तो दिवस दूर नाही जेव्हा स्वयंपाक करताना अचानक गॅस संपल्यास तुम्हाला घाबरण्याची गरज भासणार नाही. जलद व्यापार प्लॅटफॉर्म स्विगी इन्स्टामार्ट आणि सरकारी मालकीची तेल कंपनी एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) यांनी संयुक्तपणे भारतात एक क्रांतिकारी सेवा सुरू केली आहे. आता तुमच्या रोजच्या किराणा मालाप्रमाणे, तुम्ही स्विगी इन्स्टामार्ट ॲपद्वारे मागणीनुसार एलपीजी गॅस सिलिंडर मागवू शकाल.

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