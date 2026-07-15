गॅस संपला तरी चिंता नाही! आता Instamart वरून काही मिनिटांत घरपोच LPG सिलेंडर मिळणार; पण कसा आणि कुणाला?

तंत्रज्ञान आणि जलद व्यापाराच्या या युगात तो दिवस दूर नाही जेव्हा स्वयंपाक करताना अचानक गॅस संपल्यास तुम्हाला घाबरण्याची गरज भासणार नाही. जलद व्यापार प्लॅटफॉर्म स्विगी इन्स्टामार्ट आणि सरकारी मालकीची तेल कंपनी एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) यांनी संयुक्तपणे भारतात एक क्रांतिकारी सेवा सुरू केली आहे. आता तुमच्या रोजच्या किराणा मालाप्रमाणे, तुम्ही स्विगी इन्स्टामार्ट ॲपद्वारे मागणीनुसार एलपीजी गॅस सिलिंडर मागवू शकाल. .भारताचे इन्स्टंट कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, इन्स्टामार्ट, आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. या घोषणेअंतर्गत, देशात प्रथमच या इन्स्टंट कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर मागणीनुसार एलपीजी सिलेंडर वितरण सेवा सुरू होणार आहे. या भागीदारीमुळे HPCL चा नव्याने सादर केलेला 'एचपी नव्या' हा नेक्स्ट-जेन १० किलोचा कंपोझिट एलपीजी सिलेंडरदेखील उपलब्ध होणार आहे. .PF News: EPF धारकांसाठी 9 मोठे बदल! PF व्याज ते 5 लाखांपर्यंत ऑटो क्लेम नेमकं काय-काय बदललं? मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण.ही सेवा सुरुवातीला बंगळूरुमध्ये सुरू होईल. जिथे ग्राहक इन्स्टामार्ट ॲपद्वारे थेट एचपी नव्या सिलेंडर आणि सध्याचे ५ किलोचे मेटल एलपीजी सिलेंडर ऑर्डर करू शकतील. कंपन्यांनी बंगळूरुबाहेर या सेवेचा विस्तार कधी केला जाईल, याची कोणतीही कालमर्यादा दिलेली नाही. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑर्डर देण्यासाठी सध्याच्या घरगुती एलपीजी कनेक्शनची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे ही सेवा अधिक ग्राहकांसाठी उपलब्ध होईल..यात विद्यार्थी, नोकरदार व्यक्ती आणि लहान कुटुंबे यांचा समावेश आहे. ज्यांच्याकडे कदाचित औपचारिक गॅस कनेक्शन नसेल. पहिली ऑर्डर नवीन सिलेंडरची खरेदी मानली जाईल. ज्यामध्ये ओळखीची पडताळणी आणि डिलिव्हरीच्या पुराव्याच्या कागदपत्रांचा समावेश असेल. त्यानंतरच्या ऑर्डर्स रिफिल मानल्या जातील. ज्यामध्ये डिलिव्हरी झाल्यावर रिकामा सिलेंडर परत करावा लागेल. एचपीसीएलने पारंपरिक स्टील सिलेंडरला एक हलका आणि गंज-प्रतिरोधक पर्याय म्हणून एचपी नव्या सिलेंडर सादर केला आहे. त्याच्या पारदर्शक बॉडीमुळे वापरकर्त्यांना गॅसची पातळी पाहता येते. .कंपनीने म्हटले आहे की, त्याची कॉम्पॅक्ट रचना अपार्टमेंट, लहान कुटुंबे आणि ज्या घरांना सोयीस्कर दुय्यम एलपीजी सिलेंडरची आवश्यकता आहे त्यांच्यासाठी आदर्श आहे. इन्स्टामार्टद्वारे दिलेल्या ऑर्डरची पूर्तता एचपीसीएलच्या नोंदणीकृत वितरक नेटवर्कद्वारे केली जाईल. सुरक्षा आणि नियामक नियमांचे पालन करून प्रशिक्षित वितरक कर्मचाऱ्यांद्वारे डिलिव्हरी केली जाईल. इन्स्टामार्टचे सीईओ अमितेश झा म्हणाले की, कंपनीने किराणा मालाच्या पलीकडे जाऊन ग्राहकांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनण्यासाठी विस्तार केला आहे. .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! आज 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचा दर किती? .एचपीसीएलसोबतची भागीदारी सुरक्षितता आणि विश्वासार्हतेचे मानक कायम ठेवत ही सोय एका अत्यावश्यक घरगुती सेवेपर्यंत विस्तारित करते. एचपीसीएलचे मार्केटिंग डायरेक्टर अमित गर्ग म्हणाले की, कंपनी सुरक्षितता आणि विश्वासार्हतेवर भर देत 'नव्या भारता'साठी एलपीजी अधिक सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, इन्स्टामार्टसोबतच्या भागीदारीमुळे एचपीसीएलला डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे ग्राहकांपर्यंत अधिक वेगाने पोहोचण्यास आणि ग्राहकांचा अनुभव सुधारण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.