चेक क्लिअरिंग आता झटपट

-सुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपीबँकेत चेक (धनादेश) भरल्यानंतर तो आपल्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया अधिक जलद होण्यासाठी नवी अधिक वेगवान ‘सीटीएस’ क्लिअरिंग अर्थात कन्टिन्युअस क्लिअरिंग पद्धत दोन टप्प्यात सुरू होणार आहे. यातील पहिला टप्पा चार ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात चार ऑक्टोबर २०२५ ते दोन जानेवारी २०२६ पर्यंत आपण बँकेत भरलेला चेक त्वरित स्कॅन करून क्लिअरिंगसाठी पाठविला जाईल. .ही प्रक्रिया बँकेच्या कामकाजाच्या कालावधीत सतत चालू असेल. अशा क्लिअरिंगसाठी पाठविलेला चेक पास झाला किंवा नाही, हे ज्या बँकेवर चेक काढला आहे त्या बँकेने (पेयी बँक) संध्याकाळी सात वाजायच्या आत ज्या बँकेने चेक पाठविला आहे (कलेक्टिंग बँक) त्या बँकेस कळविणे बंधनकारक आहे. काहीच कळविले नाही, तर चेक पास झाला आहे, असे गृहीत धरून खातेदारास रक्कम जमा दिली जाईल. थोडक्यात, ज्या दिवशी चेक बँकेत भरला असेल, त्याच दिवशी तो खात्यात जमा होईल. संध्याकाळी सात वाजता बँक बंद झाली असली, तरी जमा रक्कम डिजिटल पद्धतीने पेमेंटसाठी वापरता येईल..अधिक वेगवान दुसरा टप्पादुसरा टप्पा तीन जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार असून, यात हा कालावधी आणखी कमी होणार आहे. या टप्प्यात भरलेला चेक त्वरित स्कॅन करून क्लिअरिंगसाठी पाठविला जाईल मात्र, चेक ‘पेयी’ बँकेला मिळाल्यापासून केवळ तीन तासांच्या आत तो चेक पास झाला आहे किंवा नाही हे ‘पेयी’ बँकेने कलेक्टिंग बँकेला कळविणे बंधनकारक असणार आहे. काहींही कळविले नाही, तर तो चेक पास झाला आहे, असे गृहीत धरून खातेदाराच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल व त्यालाही ती रक्कम हवी तेव्हा वापरता येईल. थोडक्यात, सकाळी १०-११ वाजता भरलेला चेक दुपारी दोन वाजेपर्यंत जमा झालेला असेल..यामुळे सध्याच्या चेक क्लिअरिंग पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल लवकरच होणार असून, ग्राहकांना याचा निश्चितच फायदा होणार आहे. मात्र, ग्राहकांनीही चेक देण्यापूर्वी आपल्या खात्यात पुरेशी रक्कम शिल्लक असल्याची खात्री करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.