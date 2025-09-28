Sakal Money

चेक क्लिअरिंग आता झटपट

Cheque Clearing Now Faster: काहीच कळविले नाही, तर चेक पास झाला आहे, असे गृहीत धरून खातेदारास रक्कम जमा दिली जाईल. थोडक्यात, ज्या दिवशी चेक बँकेत भरला असेल, त्याच दिवशी तो खात्यात जमा होईल. संध्याकाळी सात वाजता बँक बंद झाली असली, तरी जमा रक्कम डिजिटल पद्धतीने पेमेंटसाठी वापरता येईल.
"Cheque clearing process becomes faster with RBI’s new digital banking initiative."

"Cheque clearing process becomes faster with RBI’s new digital banking initiative."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-सुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपी

बँकेत चेक (धनादेश) भरल्यानंतर तो आपल्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया अधिक जलद होण्यासाठी नवी अधिक वेगवान ‘सीटीएस’ क्लिअरिंग अर्थात कन्टिन्युअस क्लिअरिंग पद्धत दोन टप्प्यात सुरू होणार आहे. यातील पहिला टप्पा चार ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात चार ऑक्टोबर २०२५ ते दोन जानेवारी २०२६ पर्यंत आपण बँकेत भरलेला चेक त्वरित स्कॅन करून क्लिअरिंगसाठी पाठविला जाईल.

Loading content, please wait...
Banking
Banking Sector
rbi
digital
cheque book
Hattitola settlement

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com