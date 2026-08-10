Premium|Instant Digital Loan : डिजिटल सावकारीचा नवा सापळा; झटपट कर्जामुळे आर्थिक स्वातंत्र्य धोक्यात

ट्युइश अग्रवाल - tyuish@gmail.comअवघ्या काही मिनिटांत मिळणाऱ्या डिजिटल ॲप-आधारित कर्जांच्या जाळ्यात आज लाखो तरुण व मध्यमवर्गीय अडकले आहेत. पारदर्शकतेचा अभाव, छुपे शुल्क आणि दिवसाला एक टक्का (वार्षिक ३६५ टक्के) असणारा प्रचंड व्याजदर यामुळे ही ‘इन्स्टंट डिजिटल लोन’ आर्थिक परावलंबित्वाचे कारण ठरत आहेत. एकाच वेळी अनेक ॲपवरून कर्जे घेण्याच्या (लोन स्टॅकिंग) या चक्रव्यूहातून नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी व्याजदरांवर कायदेशीर मर्यादा आणि एकाच वेळी घेता येणाऱ्या कर्जांच्या संख्येवर निर्बंध घालणे गरजेचे बनले आहे. ‘डिजिटल सावकारी’च्या या नव्या जोखडातून आर्थिक स्वातंत्र्याकडे नेणारा ‘मनीलाइफ फाउंडेशन’च्या संशोधनावर आधारित विशेष लेख. रारात्री ११ वाजून ४७ मिनिटे...मोबाईलचा स्क्रीन उजळला...‘Congratulations! 75,000 Pre-approved. Money in just 3 Minutes.’अमोलने (नाव बदलले आहे) एक क्षणही विचार केला नाही. दोन दिवसांपासून तो झोपू शकला नव्हता.मुलाच्या शाळेची फी...घराचा हप्ता...क्रेडिट कार्डची देय तारीख...आणि पगार यायला अजून चार दिवस बाकी.त्याने क्लिक केले.आधार...पॅन....सेल्फी...ओटीपी...सगळे सोपस्कार झाले आणि अवघ्या तीन मिनिटांत पैसे खात्यात आले.त्या क्षणी त्याला वाटलं...‘‘मी संकटातून बाहेर पडलो.’’पण खरं तर... तो एका नव्या संकटात प्रवेश करत होता.सहा महिन्यांनी त्याच्याकडे सात लोन ॲप होती.एका ॲपचा EMI भरण्यासाठी दुसऱ्या ॲपमधून कर्ज... दुसऱ्याचा हप्ता भरण्यासाठी तिसरे... असे चक्र सुरू झाले.मोबाईलमध्ये बँकेचे एक ॲप होतेच... शिवाय सात लोन ॲप..Encroachment: ‘सकाळ’च्या दणक्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण हटाव; पैठणगेट परिसरातील ३५ वर्षे जुने अनधिकृत मार्केट मनपाने केले उद्ध्वस्त.अमोलचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. पण त्याची कथा काल्पनिक नाही. ती आज भारतातील लाखो तरुणांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक वास्तवाची गोष्ट आहे.यानिमित्ताने यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर एक वेगळा प्रश्न विचारू या...आपण १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकवू...स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिवादन करू...देशभक्तिपर गाणीही ऐकू...सोशल मीडियावर ‘Happy Independence Day’चा संदेश लिहू...पण...या वर्षी स्वतःला एक प्रश्न नक्की विचारा-‘‘मी खरोखर आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहे का?’’कारण...आजची गुलामी बेड्यांमध्ये नाही, ती EMI मध्ये आहे. ती Notification मध्ये आहे, ती Pre-approved Loan च्या संदेशामध्ये आहे, ती Buy Now, Pay Later च्या मोहजालामध्ये आहे. आणि सर्वांत धोकादायक म्हणजे... ती आपल्याला गुलामी वाटतच नाही.भारताचा नवा सावकार...एकेकाळी सावकार गावात असायचे, त्याच्याकडे मोठी वही असायची, लाल शाईने व्याज लिहिले जायचे. कर्जदार त्याच्या दारात उभा राहायचा. पण आज सावकार बदलला आहे. त्याच्याकडे वही नाही, Algorithm आहे. त्याच्याकडे अंगण नाही. पण ॲप आहे. त्याच्याकडे माणसे नाहीत, Artificial Intelligence (एआय) आहे. आणि सर्वांत मोठा फरक...पूर्वी आपण सावकाराकडे जायचो. आता सावकार आपल्या मोबाईलमध्ये स्वतः येतो. तो तुम्हाला भुलवतो. आकर्षक शब्दांनी आकर्षित करतो आणि हळूहळू तुम्ही त्याच्या जाळ्यात अडकत जाता.कर्जाचा व्यवसाय... की मानसशास्त्राचा?तुमच्या लक्षात आलं आहे का? लोन ॲप असे कधीच म्हणत नाहीत, की ‘‘आमचं व्याज कमी आहे.’’ ते म्हणतात...‘‘Money in 3 Minutes.’’‘‘Instant Approval.’’‘‘Congratulations.’’‘‘Limited Offer.’’का?कारण त्यांना माहिती आहे...माणूस व्याजदरावर निर्णय घेत नाही. तो भावनांवर निर्णय घेतो. गरज, भीती, घाई आणि आर्थिक ताण. हेच त्यांचे खरे कारण आहे. म्हणूनच हा उद्योग आर्थिक गोष्टींपेक्षा जास्त Behavioural Science वर चालतो.यासंदर्भात ‘मनीलाइफ फाउंडेशन’ने तब्बल ११० लोन ॲपचा अभ्यास करून धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे. ‘डिजिटल लोन’ म्हणजे वाईट, असा निष्कर्ष हा अहवाल काढत नाही.उलट... डिजिटल कर्जामुळे लाखो लोकांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत प्रवेश मिळाला, हेही तो मान्य करतो. पण हा अहवाल एक गंभीर इशारा देतो आणि तो म्हणजे,‘भारतात कर्ज देण्याचा वेग, ग्राहकांचे संरक्षण करण्याच्या वेगापेक्षा खूप पुढे गेला आहे.’ म्हणजेच... आपण ‘डिजिटल इंडिया’ घडवला. पण Responsible Digital Credit अजून घडवलेले नाही.आज हे का वाचायलाच हवे?हा लेख लोन ॲपच्या विरोधातील नाही, ‘फिनटेक’च्या विरोधातही नाही. हा लेख आहे... तुमच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या बाजूने. जर तुम्ही कधी पर्सनल लोन घेतले असेल, क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, Buy Now Pay Later सारख्या योजना घेत असाल किंवा भविष्यात कर्ज घेणार असाल... तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे.कारण...पुढे आपण पाहणार आहोत ते ११० लोन ॲपच्या अभ्यासातून समोर आलेले वास्तव.‘१ % प्रतिदिन’ म्हणजे नेमकं किती?APR का महत्त्वाचा आहे?रिझर्व्ह बँकेसमोरची खरी परीक्षा कोणती?जगाने काय केले आहे?आणि सर्वांत महत्त्वाचे... या स्वातंत्र्यदिनी ‘डिजिटल लोन’च्या जोखडातून स्वतःला मुक्त कसे करायचे?एका ‘क्लिक’चा सापळा‘इन्स्टंट लोन’च्या आकर्षक जाहिरातींमागे नेमके काय दडले आहे?कर्जाचा व्यवसाय पैशांवर चालतो, पण डिजिटल कर्जाचा व्यवसाय माणसाच्या मानसशास्त्रावर चालतो. कर्ज विकले जात नाही... लोकांना ‘दिलासा’ विकला जातो..Premium|Startup India : भारताची स्टार्टअप क्रांती; वाढ, गुंतवणूक आणि नियमनाचा समतोल.तुम्ही कधी एखाद्या ‘लोन ॲप’ची जाहिरात नीट पाहिली आहे का? त्यात कुठेही मोठ्या अक्षरात व्याजदर लिहिलेला दिसत नाही. दिसतं ते फक्त -‘पैसे ३ मिनिटांत...’‘नो पेपरवर्क’‘इन्स्टंट ॲप्रुव्हल’‘प्री-ॲप्रुव्हट क्रेडिट’असा मेसेज आपल्याला येत असतो, तो योगायोग नसतो. ती जाणूनबुजून आखलेली रणनीती असते. कारण ग्राहकाला व्याजदर विकत घ्यायचा नसतो; त्याला अडचणीतून तात्पुरता दिलासा हवा असतो. ‘मनीलाइफ फाउंडेशन’च्या अहवालाचा गाभा हाच आहे- डिजिटल कर्ज उद्योगाने तंत्रज्ञानाइतकाच मानवी वर्तनाचाही अभ्यास केला आहे.अभ्यासातून समोर आलेले वास्तवअहवालासाठी विविध डिजिटल लोन ॲपचा अभ्यास करण्यात आला. त्याचे निष्कर्ष चिंताजनक आहेत.अनेक ॲप्समध्ये ग्राहकाला कर्जाचा वास्तविक खर्च (Annual Percentage Rate-APR) स्पष्टपणे सांगितला जात नाही. काही ॲप फक्त मासिक किंवा दैनंदिन व्याजदर सांगतात; तर काही ठिकाणी प्रोसेसिंग फी, सुविधा शुल्क आणि इतर आकारणीमुळे प्रत्यक्ष खर्च लक्षणीय वाढतो. अभ्यासात अशा ॲपची नोंद झाली, ज्यांनी वार्षिक प्रभावी व्याजदर स्पष्टपणे मांडलेला नव्हता. याचा अर्थ असा, की ग्राहकाला कर्ज किती महाग आहे, हे समजण्याआधीच तो ‘Apply’चे बटण दाबतो.‘फक्त १% प्रतिदिन’... हा सर्वांत मोठा भ्रम आहे. समजा, एखादी जाहिरात म्हणते-‘व्याज फक्त १% प्रतिदिन.’ ऐकायला ते कमी वाटते. पण वर्षभराचे गणित केले तर?१% × ३६५ दिवस = ३६५% (साध्या गणितानुसार).प्रत्यक्ष कर्जरचना, शुल्क आणि परतफेडीच्या अटींमुळे प्रभावी खर्च वेगळा असू शकतो; म्हणूनच तज्ज्ञ पाहण्याचा आग्रह धरतात. अहवालातही ग्राहकाला सर्व शुल्कांसह वार्षिक खर्च स्पष्ट दाखवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.१०,००० चे कर्ज... पण खात्यात ८,५००!डिजिटल कर्जाचा सापळा फक्त व्याजात नसतो. तो शुल्कांमध्ये लपलेला असतो. उदाहरणार्थ,कर्ज मंजूर : रु. १०,०००प्रोसेसिंग फी : रु. १,०००प्लॅटफॉर्म फी : रु. ३००जीएसटी आणि इतर शुल्क : रु. २००ग्राहकाच्या खात्यात जमा : रु. ८,५००मात्र परतफेड?पूर्ण रु. १०,००० आणि त्यावरील व्याज.म्हणूनच ‘मनीलाइफ फाउंडेशन’ने ‘All-in APR’ ही संकल्पना महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले आहे, ज्याद्वारे ग्राहकाला कर्जाचा एकूण खर्च एकाच आकड्यात समजला पाहिजे.आजचा सर्वांत मोठा धोकाबँका पूर्वी कर्ज देताना अनेक तपासण्या करायच्या. डिजिटल जगात निर्णय सेकंदांत होतो. यात वेग आहे, सुविधा आहे. पण त्याचबरोबर धोकादेखील आहे. अहवालानुसार, अनेक कर्जदारांकडे एकाच वेळी अनेक लोन ॲप सक्रिय होत्या. काही प्रकरणांत एका ॲपचे कर्ज दुसऱ्या ॲपने फेडले जात होते. हे आर्थिक व्यवस्थापन नसून कर्जाच्या सापळ्याचे (डेट ट्रॅप) लक्षण आहे.‘अल्गोरिदम’ काय जाणतो?तुम्ही कधी विचार केला आहे का, लोन ॲप तुम्हाला योग्य वेळी ऑफर कशी पाठवते? कारण ती फक्त तुमचे नाव जाणत नाही. ती तुमचा ‘डिजिटल पॅटर्न’ समजते. तुम्ही कोणत्या वेळेला ऑनलाइन असता? कोणत्या प्रकारच्या जाहिराती पाहता? किती वेळा आर्थिक ॲप्स वापरता? कर्ज शोधले आहे का?यातील प्रत्येक माहिती ग्राहकाला अधिक प्रभावीपणे लक्ष्य करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. म्हणूनच अहवालात डेटा वापरातील पारदर्शकतेवर आणि ग्राहक संमतीवर अधिक भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.रिझर्व्ह बँकेने काय केले...आणि अजून काय बाकी आहे?भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल लोनसाठी महत्त्वाचे नियम आणले आहेत-‘की फॅक्ट स्टेटमेंट’ (KFS), ग्राहकाच्या खात्यात थेट कर्ज वितरण, डेटा वापरासाठी संमती, तक्रार निवारण यंत्रणा. ही पावले निश्चितच सकारात्मक आहेत. मात्र, ‘मनीलाइफ फाउंडेशन’च्या मते अजून दोन प्रश्न अनुत्तरित आहेत-१) डिजिटल कर्जासाठी कमाल प्रभावी व्याजदर (APR) किती असावा?२) एका व्यक्तीला एकाच वेळी किती डिजिटल कर्जे देता येतील?हे दोन प्रश्न सुटल्याशिवाय ग्राहक संरक्षण अपुरे राहील, असे अहवालातील विश्लेषण सूचित करते.आर्थिक स्वातंत्र्याचा मार्गडिजिटल कर्जाच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी भारताने आणि आपण काय करायला हवे?‘कर्ज घेणे चुकीचे नाही. पण कर्ज घेण्याची सवय लागणे धोकादायक आहे आणि त्या सवयीला तंत्रज्ञान खतपाणी घालत असेल, तर नियमन आणि आर्थिक साक्षरता हीच खरी सुरक्षा आहे.’जगाने काय शिकले आहे...भारत काय शिकू शकतो?डिजिटल कर्जाचा प्रश्न फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही. जगभरातील अनेक देशांनी अल्पमुदतीच्या आणि उच्च खर्चाच्या कर्जांमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक समस्यांचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे त्यांनी कर्जाचा बाजार बंद केला नाही; मात्र ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत केले. ‘मनीलाइफ फाउंडेशन’च्या अहवालात विविध देशांतील नियामक दृष्टिकोनाचा उल्लेख करत भारतासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी मांडल्या आहेत.युनायटेड किंग्डममध्ये ग्राहक एकूण किती रक्कम परतफेड करेल, यावर कर्जाची मर्यादा घालण्याची भूमिका स्वीकारली गेली आहे.ऑस्ट्रेलियामध्ये छोट्या कर्जांवरील शुल्क आणि आकारणीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आहे.इंडोनेशियाने डिजिटल कर्ज क्षेत्रातील व्याजदर आणि व्यवसाय पद्धतींवर अधिक देखरेख वाढवली आहे.अमेरिकेतील अनेक राज्यांनी प्रभावी वार्षिक व्याजदर (APR) आणि ग्राहक संरक्षणासाठी स्वतंत्र नियम लागू केले आहेत.यातून एक संदेश स्पष्ट आहे- डिजिटल नवकल्पनांना प्रोत्साहन आणि ग्राहक संरक्षण यांचा समतोल साधल्याशिवाय हा उद्योग शाश्वत होऊ शकत नाही.भारतासाठी मोठी आव्हाने‘मनीलाइफ फाउंडेशन’च्या शिफारशींचा विचार केला, तर भारतासाठी पुढील पाच सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात-१. ‘All-in APR’ सक्तीचा करणे.व्याज, प्रोसेसिंग फी, प्लॅटफॉर्म फी, विमा, जीएसटी असा सर्व मिळून ग्राहकाला एकच स्पष्ट आकडा दिसला पाहिजे.२. एका व्यक्तीच्या एकूण डिजिटल कर्जावर मर्यादा घालणे.एका लोन ॲपला दुसऱ्या ॲपने दिलेल्या कर्जाची माहिती त्वरित उपलब्ध व्हावी. त्यासाठी क्रेडिट माहिती अधिक वेगाने अद्ययावत होणे आवश्यक आहे.३. जाहिरातींमध्ये पारदर्शकता आणणे.‘Instant’, ‘Pre-approved’, ‘Zero Cost’ यांसारख्या दाव्यांसोबत कर्जाचा वास्तविक खर्च स्पष्ट दाखवणे बंधनकारक असावे.४. डेटा वापरावर कठोर नियंत्रण असणे.ग्राहकाचा मोबाईल डेटा हा व्यवसायाचे साधन नसून, त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे.५. आर्थिक साक्षरतेला राष्ट्रीय प्राधान्य देणे.डिजिटल पेमेंटइतकीच डिजिटल पत साक्षरता वाढवणे ही काळाची गरज आहे.स्वातंत्र्याचा खरा अर्थआपण आर्थिक स्वातंत्र्याची व्याख्या अनेकदा चुकीची करतो. मोठा पगार, मोठी कार, मोठे घर हे आर्थिक यश असू शकते.पण आर्थिक स्वातंत्र्य?ते यापेक्षा वेगळे आहे. अचानक आलेल्या खर्चासाठी प्रत्येक वेळी कर्ज घ्यावे लागू नये, हीच खरी आर्थिक ताकद आहे.स्वातंत्र्यदिनाचा संकल्प१९४७ मध्ये आपल्या पूर्वजांनी राजकीय स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केला. आजची पिढी वेगळ्या लढाईत आहे. ही लढाई आहे- आर्थिक विवेकाची. डिजिटल तंत्रज्ञान आपल्याला सक्षम करू शकते; पण ते आपल्या कमकुवत क्षणांचा फायदा घेऊ लागले, तर स्वातंत्र्याचा अर्थच बदलतो. मोबाईलवरील प्रत्येक ‘Congratulations! Loan Approved’ हा संदेश प्रगतीचा टप्पा असेलच असे नाही. कधी तो आर्थिक परावलंबित्वाची सुरुवातही असू शकतो..या स्वातंत्र्यदिनी तिरंग्याला सलाम करताना आणखी एक संकल्प करू या-‘कर्ज घेण्याची क्षमता वाढविण्यापेक्षा कर्जाची गरज कमी करण्यासाठी प्रयत्न करेन.’कारण...खरे आर्थिक स्वातंत्र्य हे बँक खात्यातील शिल्लक रकमेने नव्हे, तर आर्थिक निर्णयांवरील आपल्या स्वातंत्र्याने मोजले जाते.भारत जगातील सर्वांत वेगाने डिजिटल होत असलेल्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. या प्रवासात डिजिटल कर्जाचे स्थान महत्त्वाचे राहणारच आहे. पण नवकल्पना, वेग आणि सहज उपलब्धता यांच्याइतकेच पारदर्शकता, जबाबदारी आणि ग्राहक संरक्षणही महत्त्वाचे आहे.स्वातंत्र्यदिनाचा संदेश केवळ राष्ट्रीय नसतो; तो वैयक्तिकही असतो. यंदा एक नवा संकल्प करू या- तंत्रज्ञानाचा वापर करू, पण तंत्रज्ञानाला आपल्या आर्थिक निर्णयांवर राज्य करू देणार नाही.‘डिजिटल लोन’ घेण्यापूर्वीस्वतःला हे १० प्रश्न विचारा!१) हे कर्ज गरजेसाठी आहे की इच्छेसाठी?२) माझ्याकडे पर्यायी निधी उपलब्ध आहे का?३) APR किती आहे ते समजले आहे का?४) सर्व प्रकारचे छुपे शुल्क मला समजले आहेत का?५) EMI माझ्या मासिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत आहे का?६) एका कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी दुसरे कर्ज घ्यावे लागणार नाही ना?७) संबंधित लोन ॲप हे नियंत्रित संस्थेशी जोडलेले आहे?८) मी कर्जाच्या अटी व शर्ती वाचल्या आहेत का?९) हे कर्ज न घेतले तर माझे काय नुकसान होईल?१०) उद्या याच निर्णयाचा पश्चात्ताप होणार नाही ना?(लेखक ‘मनीलाइफ फाउंडेशन’मध्ये कार्यरत आहेत. ७०१३३९९७१२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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