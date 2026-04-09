Insurance: तंत्रज्ञानामुळे विमा झाला स्मार्ट! आता उत्पादने अधिक समजण्याजोगी आणि सहज उपलब्ध

लेखक: आरती चक्रबर्ती, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इंडियाफर्स्ट लाइफ इन्शुरन्सआज प्रामुख्याने डिजिटल क्षेत्रातील गतीशील बदलांच्या चालनेमुळे भारतातील आयुर्विमा क्षेत्र लक्षणीय बदलांतून जात आहेत. पारंपरिकरित्या जटिल समजल्या जाणाऱ्या आयुर्विमा उत्पादनांमध्ये आता डिजिटल क्रांतीमुळे मोठा बदल होत आहे. आज तंत्रज्ञानामुळे ही उत्पादने सुलभ, अधिक पारदर्शक आणि ती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत.पूर्वी आयुर्विमा घेण्यासाठी एजंटची भेट किंवा वारंवार फोनकॉल करावे लागत होते. मात्र आता तंत्रज्ञानामुळे हा संपूर्ण प्रवास स्मार्टफोन अॅपमध्ये आला आहे. सोप्या इंटरफेसमुळे काही मिनिटांत कोट मिळतो, प्रस्ताव प्रक्रिया आणि अंडररायटिंग जलद होते, त्यामुळे प्रत्यक्ष भेटीशिवायही पॉलिसी जारी होते..ग्राहकांसाठी डिजिटल सहजताआज ग्राहकांचे विमा कंपन्यांसोबतचे व्यवहार डिजिटल होत आहेत. ऑनबोर्डिंग, स्वयंसेवा पोर्टल्स, मोबाइल अॅप्स आणि ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे पॉलिसी शोधणे, तुलना करणे आणि खरेदी करणे सोपे झाले आहे. इंटरअॅक्टिव कॅलक्युलेटर्स आणि कस्टम सोल्युशन्समुळे कागदपत्रे व वैयक्तिक सल्ल्याची गरजही कमी झाली आहे.आयआयबीसारख्या डेटा ब्युरोंद्वारे केली जाणारी ई-केवायसी एकात्मीकरणे, आर्थिक पडताळणीच्या आधारावरील लेखा-एकत्रीकरण आणि तत्काळ पॉलिसी जारीकरण यांच्या जोरावरील डिजिटल ऑनबोर्डिंगमुळे प्रक्रियेचा कालावधी खूप कमी झाला आहे. या प्रगतीमुळे विमा कंपन्या अधिक विस्तृत ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचू शकतात. यांमध्ये तरुण ग्राहक तसेच दुर्गम भागातील लोक यांचा समावेश होतो..हायपर पर्सनलाइझ्ड सोल्युशन्स आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि प्रगत अॅनालिटिक्स यांमुळे विमा कंपन्या ग्राहकांचे प्राधान्यक्रम व वर्तन अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतात. व्यक्तीनुरूप शिफारशींसह ग्राहक त्यांच्या विशिष्ट गरजांशी जुळणारी उत्पादने निवडू शकतात आणि सरसकट उत्पादनांमुळे ग्राहकांच्या मनात होणारा गोंधळ कमी होऊ शकतो. प्रेडेक्टिव विश्लेषणामुळे पोर्टफोलिओतील कच्चे दुवे ओळखण्यात आणि त्यानुरूप अनुकूल उत्पादने सुचवण्यात मदत होऊ शकते.सध्याच्या काळात व्याप्ती वाढवण्याच्या उद्देशाने कंपन्या व्यक्तींच्या गरजांनुसार अॅड-ऑन रायडर्स देऊ करत आहेत, त्यामुळे 'हायपर-पर्सनलायझेशन' शक्य होते. शिवाय 'सॅशे' उत्पादने विशिष्ट गरजांसाठी कमी हप्त्यावर विशेष संरक्षण पुरवतात. त्याद्वारे ग्राहकांच्या अतिविशिष्ट गरजांची पूर्तता होते.हायपर स्पेशलायझेशनच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून, उत्पादनाच्या रचनेतील अधिक नवोन्मेष दाखवणाऱ्या गतीशील उत्पादन दररचनेसाठी आयओटी उपकरणांद्वारे रिअल टाइम डेटा वापरण्याच्या शक्यतेवर विमा कंपन्या विचार करत आहेत..ग्रामीण भागांतील व्याप्तीबँकिंगसोबत तसेच अन्य ग्रामीण सेवा पुरवठादारांसोबत विम्याचे अखंड एकात्मीकरण तंत्रज्ञानामुळे शक्य झाले आहे, त्यामुळे दुर्गम भागांतील उपलब्धता लक्षणीयरित्या सुधारली आहे. PMJJBY (प्रधानमंत्री जीवनज्योती बिमा योजना) ही भारतातील सरकारी पाठबळावरील सर्वांत मोठी आयुर्विमा योजना पूर्णपणे डिजिटल संरचनेद्वारे व्यवस्थापित केली जाते. त्यामुळे ऑनबोर्डिंग सुरळीत होते आणि लोकसंख्येच्या सर्व विभागांमध्ये पॉलिसी जारीकरण वेगाने होऊ शकते. सुलभ उत्पादने व डिजिटल उपलब्धता यांमुळे आयुर्विम्याची स्वीकृती व्यापक होण्यास मदत होते. याचे उदाहरण म्हणजे १२.५ कोटींहून अधिक सक्रिय पॉलिसीधारक होय..सुधारित ग्राहक सेवाएआय-ड्रिव्हन चॅटबॉट्स, व्हॉइस असिस्टण्ट्स, पर्सनलाइझ्ड व्हिडिओ यांसारखी स्वयंचलन तंत्रज्ञाने प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध झाल्यामुळे ग्राहकसेवेचा चेहरामोहराच बदलला आहे.एआय-पॉवर्ड व्हर्च्युअल असिस्टण्ट्स आणि चॅटबॉट्स प्रश्नांना उत्तरे देण्याची तसेच जटिल संज्ञा दैनंदिन भाषेत स्पष्ट करून सांगण्याची सेवा २४/७ देतात, त्यामुळे दीर्घ, गुंतागुंतीची कागदपत्रे वाचण्यापेक्षा ग्राहकाला अधिक सोप्या पद्धतीने उत्पादनाबद्दल स्पष्टता प्राप्त होते.डिजिटल पेमेंट पद्धतींमुळे ग्राहकांना स्वयंचलित पेमेंट्स तसेच त्यासारख्या अनेक पर्यायांद्वारे पॉलिसींचे नूतनीकरण करणे खूपच सोयीस्कर झाले आहे. घरबसल्या, काही क्लिक्सच्या माध्यमातून पॉलिसीचे नूतनीकरण त्यामुळे शक्य झाले आहे.त्यामुळे विमा कंपन्यांकडून मिळणारा एकंदर सेवेचा अनुभव सुधारला आहे आणि ग्राहकसेवा अधिकाऱ्यांना अधिक जटिल आंतरक्रियांवर अधिक वेळ घालवणे शक्य होत आहे. .तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दाव्यांचे आधुनिकीकरणपारंपरिकरित्या सर्वांत कठीण भागाचा आता तंत्रज्ञानाद्वारे कायापालट होत आहे. आज ग्राहक डिजिटल पद्धतीने दावा सादर करू शकतो, त्याची सद्यस्थिती (स्टेटस) तत्काळ तपासू शकतो, आणि प्रवासाच्या प्रत्येक पायरीवर अपडेट्स मिळवू शकतो.स्वयंचलित दाव्यांचा निपटारा, व्हिडिओ/इमेजवर आधारित मूल्यांकन, ओसीआर-एनेबल्ड दस्तावेजीकरण ही सध्या दाव्यांच्या निपटाऱ्याचा वेळ कमी करणारी काही उदाहरणे आहेत, त्यामुळे दाव्यांवर वेगाने प्रक्रिया होते आणि पारदर्शकता वाढीस लागते.तंत्रज्ञान सध्या ज्या पद्धतीने उत्पादन आणि प्रक्रियांना नव्याने आकार देत आहे, ते बघता २०४७ सालापर्यंत सर्वांसाठी विमा हे उद्दिष्ट लवकरच वास्तवात येऊ शकते. उत्पादने अधिक उपलब्ध होण्याजोगी, सहज समजण्याजोगी होत आहेत आणि अधिक ग्राहककेंद्री होत आहेत. खरेदीची प्रक्रिया अधिक डेटा-ड्रिव्हन, पर्सनलाइझ्ड आणि वेगवान झाली आहे, तर सेवा अधिक शिस्तबद्ध आणि इंटेलिजंट होत आहेत. ग्राहकांचा आर्थिक सुरक्षिततेकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कंपन्या आता डिजिटल पद्धतीने समजून घेत आहेत..हे नवोन्मेष सातत्याने घडत असताना विमा उद्योग अधिक सुलभ, अधिक सुसंबद्ध आणि अधिक समावेशक उत्पादने देण्याच्या दृष्टीने सुस्थितीत आला आहे, त्यामुळ 