Premium|Intangible Investment : अमूर्त संपत्तीतील गुंतवणुकीत भारत अग्रेसर!

IMF & WIPO Reports: How Intangible Investments Are Driving Productivityप्रा. गणेश हिंगमिरेganesh.hingmire@gmail.comसर्वसामान्यांना परिचित असलेली संपत्ती म्हणजे मूर्त किंवा भौतिक किंवा स्थूल स्वरूपातील संपत्ती, जसे जमीन किंवा वस्तू आदी. या संपत्तीला स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता असेही संबोधले जाते. पूर्वी मूर्त संपत्तीमधील गुंतवणुकीचा परतावा मोठ्या प्रमाणात असायचा. त्यामुळे बहुतांश लोक यात गुंतवणूक करत असत; पण आता मूर्त स्वरूपातील संपत्तीच्या परताव्याला मर्यादा निर्माण झाल्या असल्याने अमूर्त संपत्तीतील गुंतवणुकीला प्राधान्य मिळाले आहे आणि भारत अमूर्त संपत्तीतील गुंतवणुकीमध्ये अग्रेसर झाल्याचा नुकताच अहवाल जिनिव्हा येथील जागतिक बौद्धिक संपदा संस्थेने जाहीर केला आहे. .अमूर्त संपत्ती म्हणजे काय हे बऱ्याच सर्वसामान्य लोकांना माहीत नाही आणि त्याचा परतावा अनेक पटीने मिळू शकतो, याचे ज्ञान व संदर्भही नसल्याने अमूर्त संपत्तीमधील गुंतवणुकीतील त्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. अनेक भारतीय व परकी कंपन्यांनी अमूर्त संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्याचे नुकतेच जिनिव्हास्थित जागतिक बौद्धिक संपदा संस्थेचा अहवाल सांगतो..अमूर्त संपत्तीतील गुंतवणूक म्हणजे सॉफ्टवेअर आणि डेटाबेस, बौद्धिक संपदा (आयपी), संशोधन आणि विकास, ब्रँड आणि डिझाइन आदींमधील गुंतवणूक होय. आता ही गुंतवणूक ही एकूण जागतिक उत्पादनाचा एक मोठा आणि सतत वाढणारा हिस्सा बनली आहे. या संपत्तीमधील गुंतवणुकीत सर्वांत जास्त अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. उदा. आयबीएम कंपनी संशोधन आणि विकास या अमूर्त संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असून, त्यातून निर्माण होणारे पेटंट जगभरात घेऊन जात मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टी गोळा करत आहे. अशा प्रकारे अमेरिकेच्या ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट या कंपन्यादेखील अमूर्त संपत्तीमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करून अनेक पटीने परतावा मिळवत आहेत. अमूर्त संपत्तीतील गुंतवणुकीच्या दृष्टीने स्वीडन देशाच्या एकूण ‘जीडीपी’मधील अमूर्त गुंतवणुकीचा अधिक वाटा घेणारा देश म्हणून आघाडीवर आहे, तर भारतानेही सर्वांत कमी वेळात या गुंतवणुकीत सर्वाधिक वाढ नोंदवली आहे. विशेषतः सॉफ्टवेअर आणि डेटा ही अमूर्त संपत्तीतील सर्वांत जलद वाढणारी क्षेत्रे ठरत आहेत. .Premium|Human-Leopard Conflict: बिबटे माणसांवर हल्ला करतात का?.अमूर्त गुंतवणुकीत वेगवान वाढयंदाच्या विशेष अहवालात कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अमूर्त; तसेच मूर्त गुंतवणुकीतील संबंधांवर सविस्तर चर्चा केली आहे. या अहवालानुसार, २००८ च्या सुमारास अमूर्त गुंतवणुकीची वाढ वेगाने होऊ लागली. २००८ ते २०२४ दरम्यान, या गुंतवणुकीने सुमारे ४.१ टक्के संयुक्त वार्षिक वाढ दर (CAGR) साध्य केला. याउलट, त्याच कालावधीत मूर्त गुंतवणूक केवळ १.१ टक्क्यानीच वाढली. म्हणजेच २००८ ते २०२४ या काळात अमूर्त गुंतवणूक मूर्त गुंतवणुकीपेक्षा तब्बल ३.७ पट जलद वाढली. केवळ मागील वर्षातच, म्हणजे २०२३ ते २०२४ या काळात अमूर्त गुंतवणुकीत जवळपास तीन टक्क्यांची वाढ झाली, तर मूर्त गुंतवणुकीत केवळ एक टक्क्याचीच वाढ झाली. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, आजच्या सर्वाधिक मूल्यवान कंपन्यांचे स्पर्धात्मक वर्चस्व हे भौतिक भांडवलावर नाही, तर अमूर्त संपत्तीवर आधारित आहे. जसे, संशोधन आणि विकास, सॉफ्टवेअर, डेटा, डिझाइन, ब्रँडिंग, संस्थात्मक कौशल्य आणि कुशल मानवी संपत्ती. हे सर्व घटक मोठ्या प्रमाणावर अर्थार्जन निर्माण करतात. अमूर्त संपत्तीमधील गुंतवणूक का महत्त्वाची आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला, तर त्याचे उत्तर असेल ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत अमूर्त संपत्ती ही स्पर्धात्मक वर्चस्व, नवोन्मेष आणि ग्राहकांची निष्ठा यामागची प्रमुख ताकद आहे. त्या डोळ्यांना न दिसणाऱ्या असल्या, तरी त्या आर्थिक समृद्धी मिळविण्यास गती देतात, उच्च वेतनाच्या नोकऱ्या निर्माण करतात आणि एकंदरीत जीवनमान उंचावतात..Premium|Retirement Story: रिटायरमेंटनंतरचं आपलं आयुष्य कसं असेल ह्याचा विचार आता त्या करायला लागल्या होत्या...महत्त्वाची भूमिकागेल्या काही वर्षात आणि विशेष करून कोविड महासाथीनंतरच्या काळात जागतिक स्तरावर एकंदरीत गुंतवणुकीच्या प्रमाणात मोठी घट निर्माण झाली होती; पण अमूर्त गुंतवणुकीतील सातत्यपूर्ण वाढीमुळे, इतरत्र निर्माण झालेली गुंतवणुकीतील गंभीर तूट काही प्रमाणात भरून निघाली आहे आणि त्यामुळे उत्पादकतेतील वाढीला हातभार लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) एप्रिल २०२५ च्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूक अहवालात असे नमूद केले आहे, की २०१० नंतर कामगार उत्पादकतेतील मंदीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे सततची अपुरी गुंतवणूक होती..Premium|GST: दिवाळीच्या खरेदीत जीएसटी कपातीचा प्रभाव, बाजारपेठेत वाढलेली क्रयशक्ती.या पार्श्वभूमीवर, अमूर्त गुंतवणुकीतील वाढीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यंत्रसामग्री, उपकरणे आणि इमारतींतील गुंतवणूक स्थिरावलेली असताना, कंपन्यांनी सतत संशोधन आणि विकास, सॉफ्टवेअर, डेटा आणि संस्थात्मक क्षमतांमध्ये गुंतवणूक सुरूच ठेवली आहे. अशी अमूर्त संपत्ती केवळ भांडवलनिर्मितीला आधार देत नाही, तर उत्पादकता वाढही घडवून आणते. विशेषतः सेवा क्षेत्रात आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित क्षेत्रांमध्ये. उदाहरण द्यायचे झाल्यास एका कंपनीने जुन्या संगणकांवरच काम केले; पण सॉफ्टवेअर अपडेट केले आणि कामाची पद्धत सुधारली. काम दुप्पट वेगाने झाले..अमेरिकेत अमूर्त आणि मूर्त अशा दोन्ही गुंतवणुकी सातत्याने वाढल्या आहेत. युरोपमध्ये परिस्थिती तुलनेने मिश्रित दिसते, तरीही अमूर्त गुंतवणूक सामान्यतः मूर्त गुंतवणुकीपेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे. भारत हा सर्वाधिक वेगाने अमूर्त संपत्तीमध्ये गुंतवणूक करणारा देश बनला आहे. मात्र, अमूर्त संपत्ती आणि त्यावर केली जाणारी गुंतवणूक ही मोठ्या प्रमाणात परकी आणि प्रामुख्याने अमेरिकी कंपन्यांची आहे. अशा वेळी भारतीय कंपन्यांनी व गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीयांनी अधिक प्रमाणात अमूर्त संपत्ती गुंतवणुकीचे माध्यम बनवावे आणि आपल्या देशातील संपत्तीतून आपल्या देशासाठीच संपत्ती निर्माण करावी, ही आता काळाची गरज झाली आहे.(लेखक बौद्धिक संपदा हक्क क्षेत्रात कार्यरत आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 